Kết thúc phim 'Cha tôi, người ở lại': Hạnh phúc ngập tràn đến với hai ông bố giàu tình yêu thương

Tập 45 - tập cuối phim "Cha tôi, người ở lại" đã được phát sóng để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả. Mở đầu tập phim, bà Liên (diễn viên Thu Quỳnh) chủ động đến gặp Nguyên (diễn viên Trần Nghĩa) và An (diễn viên Ngọc Huyền) để chia tay trước khi lên đường ra nước ngoài. Dù Nguyên thuyết phục mẹ ở lại nhưng bà Liên vẫn quyết định ra đi. Bà muốn sang đó để điều trị dứt điểm bệnh tâm lý của mình.

Bà Liên tự trách mình là người mẹ tồi tệ, ích kỷ, đã gây ra nhiều sai lầm, bắt con trai phải gánh chịu quá nhiều. Nguyên không muốn mẹ tự trách bản thân vì từ lâu, anh đã tha thứ cho mẹ. Anh muốn mẹ bỏ qua chuyện quá khứ. Bà Liên hứa sẽ khoẻ mạnh trở về và mong con trai thật hạnh phúc.

Bà Liên sau đó cũng đã có những tâm sự với An. Bà Liên tự nhận mình đã gây tổn thương cho An và tự biết mình không xứng đáng để được An tha thứ. "Cô xin lỗi cháu rất nhiều" - bà Liên tỏ ra hối hận. "Một lần nữa cô gửi anh Nguyên cho con nhé! An giúp cô chăm sóc anh" - bà Liên nắm tay An nói trong xúc động.

Bà Liên chọn cách ra đi để không là người cản trở chuyện tình cảm của con trai.

Cũng trong tập cuối, ông Bình và bà Quyên cũng có cơ hội để hiểu nhau hơn, sẻ chia những điều thầm kín. Bà Quyên bày tỏ thành ý mong được về làm người một nhà với ông Bình, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi hết cuộc đời này. "Anh có nhận em làm người một nhà với anh không?" - bà Quyên hỏi và nhận được câu trả lời đồng ý từ ông Bình. Sau đó, ông Bình chở bà Quyên trên chiếc xe đạp đầy an yên và ấm áp...

Bà Quyên đã thổ lộ chuyện tình cảm với ông Bình và cả hai đã đón nhận nhau.

Cặp đôi đáng chú ý khác cũng có "cái kết" viên mãn, ông Chính (NSƯT Bùi Như Lai) và cô kỹ sư xinh đẹp Tuệ Minh (diễn viên Lương Thu Trang) đã tiến gần đến cuộc sống hôn nhân khi Minh tự nhận mình là "nóc nhà". Ông Chính cũng rất biết cách chiều chuộng bạn gái, đưa cô đi chơi ở những nơi cảnh đẹp, chụp ảnh cho bạn gái.

Ông Chính hạnh phúc bên Tuệ Minh, người đã theo đuổi từ lâu.

Việt và Chi (diễn viên Thùy Dương) bắt đầu lên kế hoạch phát triển quán cơm chay của bố Bình theo hướng ẩm thực chữa lành. Cả hai cùng hào hứng với ý tưởng thì bất ngờ Đại (diễn viên Trần Kiên) xuất hiện, "chất vấn", trêu đùa Việt vì dám tán tỉnh em gái mình mà chưa xin phép. Việt vội giải thích giữa mình và Chi chỉ hợp tác làm vlog ẩm thực.

Đại tiết lộ Chi là em họ mình, còn kể chuyện Chi từng crush Việt từ cấp 3 khiến Chi đỏ mặt, còn Việt thì ngỡ ngàng. Tiếp đó, Chi mạnh dạn tuyên bố không cần Đại đẩy thuyền, "thuyền này tự cập bến", cô nói rồi ngại ngùng bỏ đi, để lại Việt vui sướng.

Bộ phim kết bằng phân cảnh cả đại gia đình quây quần thưởng thức một bữa tiệc thịnh soạn do đầu bếp Việt thực hiện. Một bữa tiệc tràn ngập sự ấm áp và yêu thương. Việt đã chơi đàn nguyệt đệm cho bố Bình hát. Không khí gia đình ngập tràn tình yêu thương, sau bao nhiêu biến cố vui buồn, tất cả vẫn ở bên nhau.

Không khí ấm áp ngập tràn tình yêu thương của gia đình.

Cuối phim, An lật mở từng trang của cuốn truyện tranh do cô thực hiện. Đó cũng chính là câu chuyện ấm áp về gia đình cô...