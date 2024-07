Khách Việt chi 2 triệu đồng để ngồi ghế nhựa vỉa hè, ăn phở, nem thính tại Paris

Vài dãy bàn, ghế nhựa màu xanh đỏ được đặt gọn gàng ngay trên vỉa hè . Trên bàn là những chiếc cốc thủy tinh đựng giấy ăn, thìa, đũa tre cùng thực đơn đa dạng món Việt như nem tai, vịt cháy tỏi, vịt quay mắc mật, phở, chân gà lắc xoài... Nhiều người không khỏi ngạc nhiên khi biết đây là một quán ăn nằm tại Thủ đô Paris (Pháp).

"Tôi từng tới Paris rất nhiều lần và thường dành thời gian lang thang các ngóc ngách, khám phá thành phố. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên tôi thấy một quán ăn độc đáo, thú vị, chuẩn phong cách quán vỉa hè Việt Nam như thế này.

Lúc ngồi thưởng thức món ăn vặt, ngắm nhìn cách bài trí, tôi có cảm giác phấn khích như được về thăm nhà", chị Vũ Nguyệt Ánh, một người Việt đang sống ở Strasbourg, một thành phố nằm ở Đông Bắc nước Pháp chia sẻ.

Hình ảnh về quán ăn "vỉa hè" ở Paris do chị Ánh chia sẻ được nhiều bạn bè quan tâm. Ảnh: NVCC





Chị Nguyệt Ánh sang Pháp được gần một năm theo dạng "hộ chiếu tài năng" (Talent passport). Hoạt động trong lĩnh vực du lịch nên chị Ánh dành nhiều thời gian khám phá các vùng đất, điểm đến, ẩm thực và văn hóa tại Pháp, Đức, Thụy Sĩ.

Cách đây không lâu, chị Ánh tình cờ đọc được bài viết giới thiệu về quán ăn Việt Nam nằm ở 86 Avuenue d'Ivry - quận 13, quận sầm uất bậc nhất Paris và tập trung đông đảo người châu Á, đặc biệt là người Trung Quốc và người Việt Nam. Nhìn hình ảnh của quán và thực đơn món Việt đa dạng, chị Ánh lưu ngay địa chỉ để chờ dịp tới Paris trải nghiệm.

"Thực đơn tại quán được viết tay, với rất nhiều món ăn vặt vỉa hè đặc trưng của Việt Nam mà khó kiếm tại Pháp. Nhân viên quán đều là người Việt nên tới đây, tôi cảm thấy rất thân thương, thoải mái", chị Ánh nói.

Không chỉ không gian bên ngoài, mà bên trong quán cũng được bài trí với những món đồ, bảng hiệu đặc trưng Việt Nam.

Không gian quán được bài trí đậm phong cách quán ăn Việt Nam. Ảnh: Viet 1331





"Quán rất đông khách. Theo tôi quan sát, từ 19h30, khu vực vỉa hè kín chỗ, bên trong cũng lưa thưa bàn trống. Thực khách ở đây chủ yếu là khách Việt nhưng cũng có khách Pháp, khách Trung Quốc, khách du lịch đến từ nhiều quốc gia...", chị Ánh cho hay.

Thực đơn của quán có: Vịt cháy tỏi giá 25 Euro (700 nghìn đồng)/nửa con; chân gà lắc xoài, nộm nem chua, khô bò trộn xoài đồng giá 10 Euro (hơn 280 nghìn đồng); cá chiên mắm xoài giá 20 Euro (560 nghìn đồng); cá cuốn sốt me giá 25 Euro...

Quán bán đa dạng món ăn Việt Nam. Ảnh: Viet 1331





Theo đánh giá của chị Ánh, món ăn Việt Nam tại quán tạm ổn, khiến thực khách như chị vơi bớt nỗi nhớ hương vị quê hương. Món chị thích nhất là nem tai thính và phở chiên giòn. Món chè và nộm nem chua cũng thú vị, hương vị ổn.

"Theo khẩu vị của mình, phở gà là món gây tiếc nuối nhất vì nước dùng lờ lợ, rõ vị hành hoặc tỏi phi hay một vị gì đó tương tự - rất nồng, khi ăn thấy không hài hòa. Chúng mình gần như bỏ nguyên bát phở", chị Ánh chia sẻ.

Thực đơn của quán được viết tay. Ảnh: NVCC

Tổng chi phí cho bữa ăn của chị Ánh tại quán là hơn 2 triệu đồng (2 người). "So với mặt bằng đồ ăn ở Paris thì mức giá này không phải là cao, nhưng cũng không phải dạng bình dân", chị đánh giá.

Nhiều người Việt tại Pháp đã có những bài chia sẻ, đánh giá về quán ăn trên. Phần lớn khách khen thực đơn đa dạng, luôn sẵn các món cơm, bún, phở và có sự đổi mới theo mùa. Như tháng 5 vừa rồi, quán có cả sứa đỏ chấm mắm tôm hay rượu nếp.

Chị Ánh chia sẻ, người Việt khi ghé thăm quận 13 tại Paris sẽ có cảm giác như được "về quê" với hàng loạt cửa hàng, quán ăn mang đặc trưng Việt Nam. Đây là nơi "săn tìm" gia vị, nguyên liệu, khi người Việt tại Pháp "thòm thèm món ăn quê nhà", từ bánh khúc, bánh giò, lòng lợn đến các loại mắm ruốc, mắm tôm, mắm tép...

Tại Strasbourg - nơi chị Ánh sinh sống, các siêu thị đồ Á, đồ Việt không đa dạng như Paris nhưng cũng có những nguyên liệu cơ bản. Hàng ngày, gia đình chị Ánh vẫn có thể nấu cơm Việt Nam với thực đơn đa dạng.

Năm 2023, một quán ăn của cặp đôi vợ Việt, chồng Mỹ cũng gây sốt tại New York (Mỹ) với hình ảnh khách ngồi ghế nhựa vỉa hè, thưởng thức mẹt bún đậu mắm tôm với đầy đủ đậu rán, chả cốm, lòng nướng, dồi luộc, thịt lợn và rau thơm.

Quán ăn này được xếp vị trí thứ 26 trong top 100 nhà hàng ngon nhất thành phố New York, do tờ The New York Times bình chọn năm 2023.