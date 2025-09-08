Khám phá con đường ngắn nhất hành tinh, đi chưa đến 3 giây
Có một con đường nhỏ ở Scotland được mọi người biết đến với tên gọi con đường ngắn nhất thế giới, bạn chỉ cần ba bước chân là có thể băng qua.
Nằm khiêm tốn tại thị trấn Wick, Scotland, con đường Ebenezer Place được Kỷ lục Guinness công nhận là con đường ngắn nhất thế giới với chiều dài chỉ 2,06m. Con đường đặc biệt này nối giữa đường Union và River, vượt qua kỷ lục trước đó do con đường Elgin ở Lancashire, Anh nắm giữ với chiều dài 5,2m.
Với chiều dài khiêm tốn của Ebenezer Place thì bạn có thể đi hết cả con đường chỉ trong vài bước chân hoặc chỗ này chỉ đủ điểm dừng đỗ cho một chiếc ô tô cỡ nhỏ.
Con đường này được đích thân ông Craig Glenday, Tổng biên tập của Kỷ lục Guinness Thế giới đến tận nơi để xem xét. Chỉ một giờ sau khi hoàn tất đo đạc, danh hiệu “con đường ngắn nhất thế giới” chính thức được ghi nhận.
Đường Ebenezer Place hình thành từ rất lâu, dù đến năm 2006 nó mới được Kỷ lục Guinness công nhận. Vào năm 1883, khi ông chủ đầu tiên của khách sạn Mackays Hotel, ngài Alexander Sinclair từ Mỹ trở về Scotland với số tài sản kếch xù đã quyết định đầu tư xây dựng một khách sạn nằm ở vị trí ngã ba đường.
Trong quá trình xét duyệt xây dựng, hội đồng thành phố yêu cầu chủ khách sạn phải in tên ở phần tường ngắn nhất của tòa nhà. Chính từ chi tiết này, con đường ngắn nhất thế giới Ebenezer Place ra đời.
Hơn một thế kỷ trôi qua, Mackays Hotel vẫn đứng vững và phát triển, giữ nguyên vị thế là công trình duy nhất tọa lạc trên con đường độc nhất vô nhị này. Mặt tiền khách sạn còn nằm ở trên các tuyến đường khác là River và Union với cửa chính nằm ở đường Union.
Khách sạn cũng được nhiều du khách để lại đánh giá tích cực trên TripAdvisor. Mọi người khen ngợi không gian ấm áp tại đây. Quán rượu của khách sạn được đánh giá có chất lượng tốt, bữa tối ngon miệng với đặc sản địa phương. Phòng khách sạn thoải mái và bữa sáng ngon lành.
Ngoài ra, chủ sở hữu khách sạn ngày nay - vợ chồng Murray và Ellie Lamont tiết lộ có nhiều vị khách bị mê hoặc bởi kỷ lục Guinness này. Một số người không biết về kỷ lục đó cho tới khi họ tới khách sạn, và phần lớn phải ồ lên thích thú.
Bà Ellie Lamont chia sẻ trên MailOnline Travel cũng cho biết có nhiều khách du lịch tìm đến khách sạn vì kỷ lục trên. Trên trang web của công ty du lịch Tripadvisor, hầu hết mọi người đến Ebenezer Place đều dành lời khen “có cánh” cho khách sạn Mackays về cả vị trí, chỗ đỗ xe, chất lượng phục vụ và đồ ăn. “Thật tuyệt khi khách sạn nằm trên con đường ngắn nhất thế giới”, một đánh giá viết.
Chúng ta có thể thấy, Ebenezer Place đã trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn khi tới Scotland. Con đường này còn nằm gần một số điểm tham quan nổi tiếng trong khu vực như làng John O'Grady, nhà ga xe lửa Wick...
Xuất hiện thông tin mới về vị trí rơi của máy bay MH370 mất tích bí ẩn hơn 10 năm?Tiêu điểm - 4 giờ trước
GĐXH - Một hy vọng mới đang được kỳ vọng giúp tìm thấy máy bay MH370 mất tích cách đây hơn một thập kỷ.
Bí ẩn 'chất nhờn dính' 2.500 năm tuổi trong đền thờ Hy Lạp cuối cùng đã có lời giải!Tiêu điểm - 6 giờ trước
Hơn 2.500 năm sau khi được chôn vùi, bí mật về một loại "chất nhờn dính" kỳ lạ bên trong những chiếc bình đồng cổ đại cuối cùng đã được giải đáp một cách đầy bất ngờ.
Lý do đằng sau việc người Nhật Bản không ăn cá sông khiến du khách bất ngờTiêu điểm - 1 ngày trước
GĐXH - Có 4 lý do khiến người dân Nhật Bản thường ít lựa chọn cá sông làm thực phẩm cho mình.
Cuộc sống hiện tại nhiều bất ngờ của 'cậu bé Trung Quốc đầu tiên uống Coca' cách đây gần nửa thế kỷTiêu điểm - 1 ngày trước
GĐXH - 'Cậu bé Trung Quốc đầu tiên uống Coca' đã chia sẻ cuộc sống đầy thú vị của mình ở thời điểm hiện tại sau 46 năm.
Nghe thấy tiếng động "lạ", người đàn ông bủn rủn khi thấy cảnh tượng đáng sợ trong nhàTiêu điểm - 1 ngày trước
Một người dân đã ghi lại cảnh tượng gây sốc khi có một thứ khổng lồ treo lơ lửng trên trần nhà mình.
Pháp khắc tên 72 nữ học giả xuất chúng lên tháp EiffelTiêu điểm - 1 ngày trước
Hơn 130 năm kể từ ngày kiến trúc sư Gustave Eiffel khắc tên 72 nhà khoa học nam lên chân công trình vĩ đại mang tên ông, chính quyền thủ đô Paris của Pháp nay chuẩn bị viết tiếp lịch sử theo một cách công bằng hơn: bổ sung tên của 72 nữ học giả xuất chúng, nhằm vinh danh những đóng góp của họ.
Phát hiện lỗ đen lớn nhất từ trước đến nayTiêu điểm - 2 ngày trước
Thấu kính hấp dẫn nổi tiếng Cosmic Horseshoe (Móng ngựa vũ trụ) chứa đựng một lỗ đen nặng gấp 36 tỉ lần Mặt Trời, gần chạm giới hạn lý thuyết.
Phát hiện vùng đất ngoài hành tinh rất giống Trái ĐấtTiêu điểm - 5 ngày trước
Những "hoa văn" bí ẩn khắc lên địa hình ở hành tinh láng giềng có thể tiết lộ thêm manh mối về sự sống.
Khủng hoảng nhựa toàn cầu: Mỗi năm thiệt hại 1.500 tỷ USD, loài người bị đe dọaTiêu điểm - 5 ngày trước
Nhựa đang gây thiệt hại lớn đến sức khỏe toàn cầu, dẫn đến nhu cầu cấp thiết phải kiểm soát sản lượng nhựa và bảo vệ hành tinh.
Chân dung nữ cảnh sát Trung Quốc xinh đẹp bắn súng 10 phát trúng hồng tâm khiến triệu người ngưỡng mộTiêu điểm - 6 ngày trước
GĐXH - Nữ cảnh sát Ứng Vĩ Mẫn, 26 tuổi, đã thể hiện kỹ năng bắn súng xuất sắc khi bắn trúng hồng tâm cả 10 phát đạn cùng phong thái bình tĩnh, tự tin.
Số phận gây sốc của nữ sinh học lực xuất sắc thi đại học viết kín 14 trang giấy nhưng bị chấm 0 điểm sau 19 nămTiêu điểm
GĐXH - Nữ sinh người Trung Quốc cố tình vi phạm quy chế thi để đạt điểm 0. Sau 19 năm, cô cảm thấy hối hận vì đã nổi loạn, bày tỏ sự bất mãn sai cách.