Khảo sát 4 điểm ngập nước ở hồ sâu bậc nhất hành tinh, chuyên gia sững sờ phát hiện điều không tưởng dưới đáy

Các nhà khảo cổ vừa tìm thấy một thành phố thời Trung cổ bị chìm dưới làn nước của một hồ nước mặn ở phía đông bắc Kyrgyzstan.

Địa điểm này từng là một trạm dừng quan trọng trên một nhánh của Con đường Tơ lụa, nối giữa Trung Quốc và phương Tây trong thời kỳ Trung cổ. Tuy nhiên, người ta cho rằng thành phố này đã bị một trận động đất lớn tấn công vào thế kỷ 15, khiến nó chìm xuống dưới mặt nước.

Hiện tại, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy tàn tích của thành phố bị nhấn chìm khi khám phá các địa điểm dưới nước trong Hồ Issyk-Kul, nằm cao trong dãy núi Thiên Sơn gần biên giới Kyrgyzstan với Kazakhstan, theo một tuyên bố từ Hiệp hội Địa lý Nga.

Thành phố chìm

Theo chính phủ Kyrgyzstan, Issyk-Kul là một trong những hồ sâu nhất thế giới, với một số khu vực sâu tới 700 mét. Hồ không có sông chảy ra và có vị hơi mặn.

Các nhà nghiên cứu đã khảo sát 4 địa điểm ngập nước, nằm ở độ sâu từ 1 đến 4 m, gần bờ phía tây bắc của hồ. Đây là vị trí của một khu định cư chủ yếu là người Hồi giáo tên là Toru-Aygyr trong thời Trung cổ.

12/50 từThành phố chìm dưới đáy hồ Kyrgyzstan từng là trung tâm trung chuyển thời Trung cổ trên Con đường Tơ lụa cho đến khi một trận động đất xóa sổ nó

Nhà khảo cổ học Valerii Kolchenko, người đứng đầu nhóm nghiên cứu Kyrgyzstan trong đoàn thám hiểm, cho biết trong tuyên bố: "Di tích đang được nghiên cứu là một thành phố hoặc một khu thương mại lớn trên một trong những đoạn quan trọng của Con đường Tơ lụa. Vào đầu thế kỷ 15, do hậu quả của một trận động đất kinh hoàng, thành phố đã chìm xuống dưới làn nước của hồ... thảm kịch này có thể được so sánh với Pompeii."

Nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra tàn tích của một số tòa nhà hiện đã bị nhấn chìm được xây bằng gạch nung, bao gồm một tòa nhà có chứa cối xay - bằng chứng cho thấy nó từng là một cối xay ngũ cốc.

Họ cũng tìm thấy các cấu trúc đá bị sụp đổ, dầm gỗ, và tàn tích của một tòa nhà công cộng với các đồ trang trí bên ngoài, có thể là một nhà thờ Hồi giáo hoặc một trường học Hồi giáo, được gọi là madrassa.

Nghĩa trang hồi giáo thời trung cổ

Một trong những địa điểm dưới nước đã hé lộ tàn tích của một nghĩa trang Hồi giáo, bao phủ diện tích khoảng 6 héc-ta —tương đương kích thước của 11 sân bóng đá.

Nhóm đã thu hồi hài cốt của hai người chết từ nghĩa trang, và phát hiện ra rằng khuôn mặt của họ được quay về hướng Mecca, hiện thuộc Ả Rập Xê Út - một tập tục phổ biến trong các nghi thức chôn cất của người Hồi giáo.

Các nhà khảo cổ cho rằng nghĩa trang này có niên đại vào khoảng thế kỷ 13, khi Hồi giáo được Hãn quốc Kim Trướng (Golden Horde), một nhà nước Mông Cổ cai trị phần lớn Trung Á từ những năm 1240 đến năm 1502, du nhập vào khu vực.

Trước đó, khu vực này được cai trị từ thế kỷ 10 bởi triều đại Karakhanids, một triều đại Turk tập trung ở Kyrgyzstan, tuyên bố cho biết.

Một số nhà nghiên cứu của đoàn thám hiểm bên cạnh Hồ Issyk-Kul, trên dãy núi Thiên Sơn gần biên giới Kyrgyzstan với Kazakhstan.

Trưởng đoàn thám hiểm Maksim Menshikov, thuộc Viện Khảo cổ học của Viện Hàn lâm Khoa học Nga, cho biết trong tuyên bố rằng Toru-Aygyr là một thành phố đa văn hóa khi nó được thành lập trước thế kỷ 13. Ông nói: "Người dân ở đây thực hành nhiều tôn giáo khác nhau: thuyết Tengri ngoại giáo, Phật giáo, Cơ đốc giáo Nestorian." Nhưng sự du nhập của Hồi giáo đã thay đổi bản chất của thành phố, vì mọi người thích giao dịch với những người Hồi giáo khác hơn.

Một địa điểm khác trong thành phố chìm đã mang lại một số mảnh gốm Hồi giáo thời Trung cổ, bao gồm một chiếc khum, hoặc chum đựng nước, lớn và còn nguyên vẹn, mà các nhà nghiên cứu dự định sẽ trục vớt trong một chuyến thám hiểm tương lai.

Ba ngôi mộ cũng được tìm thấy gần đó, nhưng chúng được cho là thuộc về một nghĩa trang phi Hồi giáo trước đó.

Tuyên bố cho biết thêm, các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra tàn tích của các tòa nhà gạch bùn, và họ đã tiến hành khoan dưới nước tại các địa điểm để lấy lõi trầm tích, có thể được sử dụng để tái tạo lại các giai đoạn phát triển của thành phố.

Nguồn: Live Science