35 tác phẩm báo chí lan tỏa giá trị nhân văn được vinh danh tại Giải Báo chí Phật giáo 2025

Lễ trao Giải Báo chí Phật giáo năm nay có ý nghĩa sâu sắc khi diễn ra đúng vào dịp Kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2026), đồng thời hướng tới Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X và Kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam vào tháng 11 năm 2026.

Phát biểu tại buổi lễ trao giải, Hòa thượng Thích Gia Quang - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Ban TTTT T.Ư, Trưởng Ban Tổ chức Giải báo chí Phật giáo năm 2025: "Phật giáo luôn hướng con người đến sự tỉnh thức, yêu thương và trách nhiệm đối với cộng đồng. Báo chí, ở ý nghĩa cao đẹp nhất, cũng là hành trình phụng sự nhân sinh – phụng sự xã hội bằng sự thật và lương tri thông qua việc xiển dương các giá trị cao đẹp của đạo đức tôn giáo trong đời sống xã hội.

Khi báo chí gặp tinh thần Phật pháp, chúng ta không chỉ có những tác phẩm hay, mà còn có thêm những hạt giống thiện lành được gieo vào đời sống, góp phần xây dựng xã hội Việt Nam ngày càng giàu có về vật chất, cao đẹp và hướng thượng về tinh thần".

Quang cảnh buổi trao giải

Giải Báo chí Phật giáo năm 2025 được tổ chức không chỉ là sự ghi nhận đối với những cống hiến bền bỉ của người làm báo mà còn là dịp khẳng định vai trò của báo chí trong việc truyền tải những thông điệp thiện lành, góp phần xây dựng đời sống đạo đức, văn hóa và xã hội tốt đẹp theo phương châm "Tốt đời, đẹp đạo".

Ban tổ chức trao giải cho các tác giả đạt giải hành hương tới Ấn Độ

Nhiều cơ quan báo chí đã tham gia với các tuyến bài được đầu tư công phu, triển khai bài bản và tổ chức nội dung chặt chẽ. Số lượng và chất lượng tác phẩm gửi dự giải thể hiện sự quan tâm nghiêm túc, trách nhiệm nghề nghiệp, tinh thần và sự quan tâm của các cơ quan báo chí trong lĩnh vực thông tin truyền thông Phật giáo.

Sau gần 7 tháng phát động (từ ngày 6/6/2025 đến ngày 5/1/2026), Giải Báo chí Phật giáo năm 2025 đã tiếp nhận 948 tác phẩm hợp lệ thuộc 3 loại hình: báo in và báo điện tử (669 tác phẩm), phát thanh và truyền hình (135 tác phẩm), ảnh báo chí (144 tác phẩm). Qua các vòng sơ loại và chung khảo, Hội đồng Giám khảo đã chọn 100 tác phẩm xuất sắc nhất vào vòng thẩm định cuối cùng.

Căn cứ Thể lệ Giải và kết quả chấm giải của Ban Giám khảo, Ban Tổ chức đã vinh danh, trao giải cho 35 tác phẩm xuất sắc, 104 tác giả và nhóm tác giả thuộc 28 cơ quan báo chí.

Giải đặc biệt được trao cho loạt bài Dấu ấn Phật giáo đồng hành cùng dân tộc của nhóm tác giả Ban Chuyên đề - Công an TP.HCM.

Ở thể loại Báo in - Báo điện tử: Giải nhất thuộc về tác phẩm Theo dấu chân Phật Hoàng của nhóm tác giả Báo Tiền Phong; Giải nhì: tác phẩm Phật giáo VN: Nhập thế trong kỷ nguyên biến động của nhóm tác giả Báo Hà Nội Mới; Giải ba: tuyến bài về Chữ Hiếu trong Phật giáo từ Đại lễ Vu lan đến hành động tỉnh thức mỗi ngày của tác giả Vũ Phượng (Báo Thanh Niên) và 11 giải khuyến khích.

Giải Nhất thể loại Báo Phát thanh - Truyền hình thuộc về tác phẩm Nắng biên thùy của nhóm tác giả Báo và Phát thanh, Truyền hình Lạng Sơn; Giải nhì: tác phẩm Những bước chân Phật giáo trên hành trình phụng sự dân tộc của nhóm tác giả Kênh Truyền hình Bchannel - BTV9 An Viên; Giải ba: tác phẩm Tây Ninh – Đất thiêng Nam bộ của nhóm tác giả Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM và 6 giải khuyến khích.

Ở thể loại Ảnh báo chí, Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 5 giải Khuyến khích. Giải Nhì là tác phẩm Hàng nghìn người nghênh đón xá-lợi Đức Phật trên đường phố Thủ đô của tác giả Hoàng Giang Huy (Báo VnExpress).

Ban Tổ chức cũng trao tặng 3 giải thưởng là chuyến hành hương tới các thánh tích Phật giáo tại Ấn Độ (dự kiến vào tháng 10/2026). Ngoài ra, Ban Tổ chức trao các giải tập thể dành cho cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm chất lượng; giải cá nhân có nhiều tác phẩm lọt vào vòng chung khảo và giải dành cho cá nhân tích cực gửi nhiều bài dự thi nhất. Cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm vào vòng Chung khảo là Kênh Truyền hình Bchannel - BTV9 An Viên.

Theo Hòa thượng Thích Gia Quang, thông qua Giải Báo chí Phật giáo năm 2025 không chỉ khẳng định quy mô, uy tín và vị thế của một giải thưởng báo chí chuyên ngành mang tầm vóc quốc gia mà còn cho thấy tinh thần từ bi, trí tuệ và nhân văn của Phật giáo đang ngày càng thẩm thấu sâu rộng vào đời sống xã hội. Những giá trị ấy đã và đang trở thành nguồn cảm hứng tích cực, góp phần nuôi dưỡng đạo đức, bồi đắp văn hóa và xây dựng lối sống hướng thiện, nhân ái trong cộng đồng.