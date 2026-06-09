Hé lộ giờ sinh Âm lịch của người phụ nữ khéo léo, được nhiều người yêu mến

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Phụ nữ sinh giờ Mão Âm lịch (5h-7h): Bản lĩnh, tài năng, phúc khí dồi dào

Phụ nữ sinh giờ Mão Âm lịch còn có khả năng tạo thiện cảm với mọi người. Ảnh minh họa



Theo tử vi, phụ nữ có giờ sinh Âm lịch rơi vào giờ Mão thường sở hữu ý chí mạnh mẽ, tinh thần cầu tiến và không ngại thử thách.

Họ là những người dám nghĩ dám làm, luôn muốn chinh phục những mục tiêu mới thay vì bằng lòng với hiện tại.

Trong công việc cũng như cuộc sống, họ đặt ra yêu cầu cao cho bản thân và không ngừng nỗ lực để khẳng định năng lực.

Chính sự kiên trì cùng tinh thần học hỏi đã giúp họ tạo dựng được những thành tựu đáng nể.

Bên cạnh đó, phụ nữ sinh giờ Mão còn có khả năng tạo thiện cảm với mọi người.

Sự tự tin, chân thành và khéo léo trong giao tiếp giúp họ dễ dàng nhận được sự tin tưởng từ người đối diện. Nhờ vậy, con đường sự nghiệp và cuộc sống thường gặp nhiều cơ hội thuận lợi.

Phụ nữ sinh giờ Mùi Âm lịch (13h-15h): Dịu dàng, dễ mến, hưởng phúc gia đình

Phụ nữ sinh giờ Mùi Âm lịch không thích mâu thuẫn, luôn hướng đến sự hòa hợp nên được nhiều người yêu quý, kính trọng. Ảnh minh họa

Những người có giờ sinh Âm lịch vào giờ Mùi thường nổi bật bởi sự thông minh, nhanh nhạy và khả năng sắp xếp công việc khoa học.

Họ phù hợp với những lĩnh vực đòi hỏi sự linh hoạt, tinh tế và khả năng tổ chức tốt.

Phụ nữ sinh giờ Mùi thường có tính cách ôn hòa, mềm mỏng và rất biết quan tâm đến cảm xúc của người khác.

Họ không thích mâu thuẫn, luôn hướng đến sự hòa hợp nên được nhiều người yêu quý, kính trọng.

Dù xuất thân trong hoàn cảnh nào, họ vẫn giữ được lối sống giản dị, gần gũi và chân thành.

Đây cũng là mẫu người xem trọng gia đình, thích chăm sóc người thân và xây dựng tổ ấm hạnh phúc. Nhờ phúc khí sẵn có, cuộc sống của họ thường khá đủ đầy và bình yên.

Phụ nữ sinh giờ Dậu Âm lịch (17h-19h): Vượng vận may, hôn nhân viên mãn

Phụ nữ sinh giờ Dậu Âm lịch sở hữu sức hút tự nhiên, phong thái thanh lịch và khả năng giao tiếp khéo léo. Ảnh minh họa



Trong số các giờ sinh Âm lịch được đánh giá có nhiều phúc khí, giờ Dậu là một khung giờ khá đặc biệt.

Những người sinh vào thời điểm này thường nhận được sự yêu thương, giúp đỡ từ người thân và bạn bè ngay từ khi còn nhỏ.

Phụ nữ sinh giờ Dậu sở hữu sức hút tự nhiên, phong thái thanh lịch và khả năng giao tiếp khéo léo. Dù xuất hiện ở bất cứ đâu, họ cũng dễ dàng tạo được ấn tượng tốt với những người xung quanh.

Ngoài ra, họ còn được đánh giá là người có duyên với tài lộc, biết cách quản lý tiền bạc và nắm bắt cơ hội phát triển. Nhờ đó, cuộc sống vật chất thường khá ổn định, ít phải trải qua những giai đoạn quá khó khăn.

Về tình cảm, phụ nữ sinh giờ Dậu thường có đường hôn nhân thuận lợi. Sau khi lập gia đình, họ nhận được sự yêu thương, trân trọng từ bạn đời, cuộc sống hôn nhân êm ấm và bền lâu.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.