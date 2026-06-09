Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Hé lộ giờ sinh Âm lịch của người phụ nữ khéo léo, được nhiều người yêu mến

Thứ ba, 07:08 09/06/2026 | Đời sống
Bách Hợp (t/h)
Bách Hợp (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Theo tử vi, một số giờ sinh Âm lịch được cho là mang đến phúc khí dồi dào cho phụ nữ. Họ không chỉ thông minh, khéo léo mà còn sống hòa nhã, cuộc sống về sau khá viên mãn.

Phụ nữ sinh giờ Mão Âm lịch (5h-7h): Bản lĩnh, tài năng, phúc khí dồi dào

Hé lộ giờ sinh Âm lịch của người phụ nữ khéo léo, được nhiều người yêu mến - Ảnh 1.

Phụ nữ sinh giờ Mão Âm lịch còn có khả năng tạo thiện cảm với mọi người. Ảnh minh họa

Theo tử vi, phụ nữ có giờ sinh Âm lịch rơi vào giờ Mão thường sở hữu ý chí mạnh mẽ, tinh thần cầu tiến và không ngại thử thách. 

Họ là những người dám nghĩ dám làm, luôn muốn chinh phục những mục tiêu mới thay vì bằng lòng với hiện tại.

Trong công việc cũng như cuộc sống, họ đặt ra yêu cầu cao cho bản thân và không ngừng nỗ lực để khẳng định năng lực. 

Chính sự kiên trì cùng tinh thần học hỏi đã giúp họ tạo dựng được những thành tựu đáng nể.

Bên cạnh đó, phụ nữ sinh giờ Mão còn có khả năng tạo thiện cảm với mọi người. 

Sự tự tin, chân thành và khéo léo trong giao tiếp giúp họ dễ dàng nhận được sự tin tưởng từ người đối diện. Nhờ vậy, con đường sự nghiệp và cuộc sống thường gặp nhiều cơ hội thuận lợi.

Phụ nữ sinh giờ Mùi Âm lịch (13h-15h): Dịu dàng, dễ mến, hưởng phúc gia đình

Hé lộ giờ sinh Âm lịch của người phụ nữ khéo léo, được nhiều người yêu mến - Ảnh 2.

Phụ nữ sinh giờ Mùi Âm lịch không thích mâu thuẫn, luôn hướng đến sự hòa hợp nên được nhiều người yêu quý, kính trọng. Ảnh minh họa

Những người có giờ sinh Âm lịch vào giờ Mùi thường nổi bật bởi sự thông minh, nhanh nhạy và khả năng sắp xếp công việc khoa học. 

Họ phù hợp với những lĩnh vực đòi hỏi sự linh hoạt, tinh tế và khả năng tổ chức tốt.

Phụ nữ sinh giờ Mùi thường có tính cách ôn hòa, mềm mỏng và rất biết quan tâm đến cảm xúc của người khác. 

Họ không thích mâu thuẫn, luôn hướng đến sự hòa hợp nên được nhiều người yêu quý, kính trọng.

Dù xuất thân trong hoàn cảnh nào, họ vẫn giữ được lối sống giản dị, gần gũi và chân thành. 

Đây cũng là mẫu người xem trọng gia đình, thích chăm sóc người thân và xây dựng tổ ấm hạnh phúc. Nhờ phúc khí sẵn có, cuộc sống của họ thường khá đủ đầy và bình yên.

Phụ nữ sinh giờ Dậu Âm lịch (17h-19h): Vượng vận may, hôn nhân viên mãn

Hé lộ giờ sinh Âm lịch của người phụ nữ khéo léo, được nhiều người yêu mến - Ảnh 3.

Phụ nữ sinh giờ Dậu Âm lịch sở hữu sức hút tự nhiên, phong thái thanh lịch và khả năng giao tiếp khéo léo. Ảnh minh họa

Trong số các giờ sinh Âm lịch được đánh giá có nhiều phúc khí, giờ Dậu là một khung giờ khá đặc biệt. 

Những người sinh vào thời điểm này thường nhận được sự yêu thương, giúp đỡ từ người thân và bạn bè ngay từ khi còn nhỏ.

Phụ nữ sinh giờ Dậu sở hữu sức hút tự nhiên, phong thái thanh lịch và khả năng giao tiếp khéo léo. Dù xuất hiện ở bất cứ đâu, họ cũng dễ dàng tạo được ấn tượng tốt với những người xung quanh.

Ngoài ra, họ còn được đánh giá là người có duyên với tài lộc, biết cách quản lý tiền bạc và nắm bắt cơ hội phát triển. Nhờ đó, cuộc sống vật chất thường khá ổn định, ít phải trải qua những giai đoạn quá khó khăn.

Về tình cảm, phụ nữ sinh giờ Dậu thường có đường hôn nhân thuận lợi. Sau khi lập gia đình, họ nhận được sự yêu thương, trân trọng từ bạn đời, cuộc sống hôn nhân êm ấm và bền lâu.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Hé lộ giờ sinh Âm lịch của người phụ nữ khéo léo, được nhiều người yêu mến - Ảnh 4.Người sinh vào những ngày Âm lịch này hiếm khi chấp nhận an phận

GĐXH - Những người sinh vào 6 ngày Âm lịch dưới đây thường được đánh giá cao bởi tinh thần cầu tiến, ý chí mạnh mẽ và khả năng không ngừng vươn lên trước nghịch cảnh.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

4 con giáp tốt bụng nên thường xuyên bị lợi dụng

4 con giáp tốt bụng nên thường xuyên bị lợi dụng

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người dễ phát tài, tuổi già tiền bạc không thiếu

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người dễ phát tài, tuổi già tiền bạc không thiếu

Về già mới thấm: Có 2 nỗi buồn của cha mẹ mà nhiều người con vô tình bỏ quên

Về già mới thấm: Có 2 nỗi buồn của cha mẹ mà nhiều người con vô tình bỏ quên

Tuổi trung niên, cặp đôi nào còn giữ được 3 điều này thì tuổi già mới an yên, ít muộn phiền

Tuổi trung niên, cặp đôi nào còn giữ được 3 điều này thì tuổi già mới an yên, ít muộn phiền

10 hành vi nhỏ tiết lộ một người có EQ cao, đi đâu cũng được yêu quý

10 hành vi nhỏ tiết lộ một người có EQ cao, đi đâu cũng được yêu quý

Cùng chuyên mục

Trời không phụ người tử tế: 3 con giáp sống nhân hậu nên cả đời được quý nhân nâng đỡ

Trời không phụ người tử tế: 3 con giáp sống nhân hậu nên cả đời được quý nhân nâng đỡ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Sống tử tế, đối nhân xử thế khéo léo và luôn giữ lòng thiện lương là điểm chung của những con giáp dưới đây.

Hàng triệu người tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục cần nắm rõ các quyền lợi được hưởng từ ngày 1/7/2026

Hàng triệu người tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục cần nắm rõ các quyền lợi được hưởng từ ngày 1/7/2026

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Người tham gia đóng bảo hiểm y tế từ đủ 5 năm liên tục sẽ được hưởng một số quyền lợi cao hơn khi đi khám chữa bệnh BHYT. Từ ngày 1/7/2026, khi mức lương cơ sở tăng, chính sách hưởng có thay đổi?

Công an vào cuộc vụ nhân viên an ninh Aeon Mall Long Biên bị tố vu khống khách hàng ăn cắp đồ

Công an vào cuộc vụ nhân viên an ninh Aeon Mall Long Biên bị tố vu khống khách hàng ăn cắp đồ

Đời sống - 23 giờ trước

GĐXH - Sau khi một phụ nữ đăng đàn tố cáo việc bản thân và hai con nhỏ bị nhóm người tự xưng là an ninh Aeon Mall Long Biên xúc phạm danh dự, ép lên xe vì nghi ngờ "ăn cắp đồ" dù có đầy đủ hóa đơn, Công an phường Long Biên (Hà Nội) cho biết đơn vị đang khẩn trương xác minh làm rõ vụ việc.

Thay đổi mới về đăng ký thường trú từ ngày 1/7, người dân cần lưu ý

Thay đổi mới về đăng ký thường trú từ ngày 1/7, người dân cần lưu ý

Đời sống - 23 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 1/7/2026, một số điểm mới về đăng ký thường trú sẽ chính thức có hiệu lực đặc biệt đối với trẻ em, người yếu thế, người cao tuổi có nhu cầu sinh sống cùng thân nhân.

Những con giáp sĩ diện, thích tạo vỏ bọc giàu có

Những con giáp sĩ diện, thích tạo vỏ bọc giàu có

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo tử vi, một số con giáp đặc biệt coi trọng hình ảnh cá nhân, thích tạo cảm giác dư dả, thành đạt trước người khác.

Nhóm người này được quỹ BHYT chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh theo quy định mới nhất

Nhóm người này được quỹ BHYT chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh theo quy định mới nhất

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Việc sử dụng bảo hiểm y tế (BHYT) khi đi khám chữa bệnh giúp người dân chia sẻ rủi ro tài chính, giảm thiểu gánh nặng viện phí. Vậy những nhóm đối tượng nào được quỹ BHYT chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh?

Ngày sinh Âm lịch của người có số hưởng, cả đời vô ưu vô lo

Ngày sinh Âm lịch của người có số hưởng, cả đời vô ưu vô lo

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo quan niệm tử vi, một số ngày sinh Âm lịch được cho là mang đến vận số may mắn, cuộc sống thuận lợi và dễ gặp quý nhân giúp đỡ.

3 thay đổi lớn về bảo hiểm y tế có hiệu lực từ 1/7/2026, mang lại tin vui lớn cho hàng triệu người tham gia

3 thay đổi lớn về bảo hiểm y tế có hiệu lực từ 1/7/2026, mang lại tin vui lớn cho hàng triệu người tham gia

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Thay đổi mức đóng BHYT hộ gia đình theo lương cơ sở mới; mở rộng quyền lợi, điều chỉnh mức hưởng BHYT; thay đổi hạn mức hưởng BHYT là những chính sách mới về bảo hiểm y tế từ 1/7/2026. Dưới đây là những thông tin chi tiết.

Hà Nội: Xử phạt tài xế xe tải làm đổ bùn đất ra đường Võ Chí Công khiến 2 người đi xe máy gặp nạn

Hà Nội: Xử phạt tài xế xe tải làm đổ bùn đất ra đường Võ Chí Công khiến 2 người đi xe máy gặp nạn

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã xử phạt tài xế xe ô tô tải làm rơi vãi khối lượng lớn bùn đất ra đường Võ Chí Công vào rạng sáng ngày 7/6 khiến 2 người đi xe máy trượt ngã.

4 con giáp tốt bụng nên thường xuyên bị lợi dụng

4 con giáp tốt bụng nên thường xuyên bị lợi dụng

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo tử vi, dưới đây là 4 con giáp dễ bị lợi dụng nhất vì thiếu sự đề phòng trong các mối quan hệ.

Xem nhiều

Người không có lương hưu được nhận trợ cấp hằng tháng từ 1/7/2026 nếu đủ điều kiện này

Người không có lương hưu được nhận trợ cấp hằng tháng từ 1/7/2026 nếu đủ điều kiện này

Đời sống

GĐXH - Đối với những người không có lương hưu, khoản trợ cấp hằng tháng không đơn thuần là một khoản tiền, mà là chiếc "phao cứu sinh", là điểm tựa an sinh mang lại nhiều giá trị thiết thực. Để được hưởng chính sách này cần đáp ứng điều kiện gì?

Công an vào cuộc vụ nhân viên an ninh Aeon Mall Long Biên bị tố vu khống khách hàng ăn cắp đồ

Công an vào cuộc vụ nhân viên an ninh Aeon Mall Long Biên bị tố vu khống khách hàng ăn cắp đồ

Đời sống
Ngày sinh Âm lịch của người có số hưởng, cả đời vô ưu vô lo

Ngày sinh Âm lịch của người có số hưởng, cả đời vô ưu vô lo

Đời sống
Số cuối ngày sinh Âm lịch của người dễ phát tài, tuổi già tiền bạc không thiếu

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người dễ phát tài, tuổi già tiền bạc không thiếu

Đời sống
Những con giáp sĩ diện, thích tạo vỏ bọc giàu có

Những con giáp sĩ diện, thích tạo vỏ bọc giàu có

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top