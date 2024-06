'Kho bí mật' chứa số lượng ma túy khổng lồ trong căn phòng trọ của hai mẹ con

Mới đây, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm (ĐTTP) về ma túy Công an quận Lê Chân (TP. Hải Phòng) đã phá thành công Chuyên án bắt giữ 2 đối tượng (là mẹ con) và thu giữ một khối lượng lớn heroine và ma túy tổng hợp lớn.

Cụ thể, qua công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an quận Lê Chân phát hiện Phạm Thị Quyên (SN 1967) cùng con gái Châu Chấn Hòa (SN 1994, cùng trú tại phố Trần Nguyên Hãn, phường Cát Dài, quận Lê Chân) có biểu hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn.

Công an quận Lê Chân thu giữ ma túy tại nơi ở của đối tượng.

Tuy nhiên, để qua mắt lực lượng công an, các đối tượng dùng phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm khá tinh vi, khi 2 mẹ con Quyên thuê phòng trọ ở Chợ Hàng (phương Dư Hàng Kênh) để làm "kho bí mật" để cất giấu ma túy và chỉ giao dịch khi có khách quen.

Ngay sau đó, Công an quận Lê Chân đã báo cáo đề xuất với Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng xác lập chuyên án, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, làm rõ hành vi phạm tội của Châu Chấn Hòa và Phạm Thị Quyên.

Vào 19h20 ngày 14/6, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an quận Lê Chân kết hợp Công an phường Dư Hàng Kênh bắt quả tang Châu Chấn Hòa và Phạm Thị Quyên có hành vi phạm tội về ma túy. Tang vật thu giữ gồm 4 bánh heroine, 1 xe máy mang BKS:15B3- 958.42, 3 điện thoại di động, 1 chìa khóa và số tiền 33,8 triệu đồng.

Tang vật lực lượng công an phát hiện thu giữ.

Quá trình khám xét khẩn cấp tại phòng trọ, cơ quan công an thu giữ tiếp 8 bánh heroine, 2.500 gói ma túy nước vui cùng nhiều loại ma túy khác. Tổng lượng ma túy thu giữ trong Chuyên án là 11.9 kg các loại (gồm: 4147.87 gam ma túy heroine, 7487.05gam ma túy tổng hợp nước vui, 275.09 gam ma túy tổng hợp các loại).

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Châu Chấn Hòa và Phạm Thị Quyên về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy".

Hiện cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân đang hoàn thiện hồ sơ chuyển đến Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Lãnh đạo UBND TP. Hải Phòng động viên, khen thưởng lực lượng tham gia phá chuyên án.

Để kịp thời ghi nhận, biểu dương chiến công đặc biệt xuất sắc trên, vào chiều qua (26/6), tại trụ sở Công an quận Lê Chân, lãnh đạo UBND TP. Hải Phòng đã tới động viên, khen thưởng các lực lượng Công an thành phố gồm: Công an quận Lê Chân, Phòng Kỹ thuật Hình sự và Phòng Cảnh sát cơ động Công an thành phố đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh xóa phá thành công Chuyên bắt giữ đối tượng có hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy" với số lượng lớn.

Trong tháng 6/2024, các lực lượng Công an quận Lê Chân đã xác lập và xóa phá 4 chuyên án trinh sát, 5 ổ nhóm liên quan đến tội phạm ma túy, lập hồ sơ, đưa đi cai nghiện bắt buộc 19 đối tượng. Ngoài ra, lực lượng Công an quận bắt giữ 30 vụ việc về ma túy, bắt giữ 6 đối tượng truy nã.



Xem thêm video đang được quan tâm: