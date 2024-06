Nghiện ma tuý, câu kết với đối tượng ở Lào mang “hàng” về bán kiếm lời

1 giờ trước

Sáng 24/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) cho biết, vừa tiến hành bắt bị can để tạm giam đối với Trần Phi Hậu (SN 1995, trú thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My) về hành vi “Tham ô tài sản” theo quy định tại Điều 353 Bộ luật Hình sự.