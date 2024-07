Khoảnh khắc đáng yêu của con gái Á hậu Hoàng My

Mới đây, Á hậu Hoàng My chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh đáng yêu của con gái đầu lòng kèm trạng thái dễ thương: "Mẹ ơi dẫn con về Việt Nam chơi đi mẹ".

Nhiều đồng nghiệp như: Á hậu Trương Thị May, ca sĩ Phương Thanh, Hương Giang,... và khán giả bày tỏ sự thích thú với đôi mắt to tròn, nét biểu cảm đáng yêu của cục cưng nhà Hoàng My.

Được biết, con gái của Hoàng My cùng bạn trai Việt kiều chính thức chào đời tại Áo hồi đầu tháng 4 bằng phương pháp sinh thường. Cô bé tên Ayla, nặng 3,5 kg. Trước đó không lâu, Hoàng My không giấu được niềm hạnh phúc khi thường xuyên khoe ảnh của con: "Ayla bé bỏng của mẹ, con mang lại thật nhiều niềm vui đến cho mẹ và những người xung quanh. Bé con vui tính và ngộ nghĩnh lắm! Mong con có một trái tim lớn, luôn biết yêu thương, cảm thông, sẻ chia, và như thế con sẽ được hạnh phúc".

Biểu cảm đáng yêu của con gái Á hậu Hoàng My.

Á hậu Hoàng My công khai có bạn trai từ tháng 2/2023. Được biết, bạn trai của Á hậu Hoàng My là Việt kiều, cô cho biết hiện tại chưa sẵn sàng công khai anh với công chúng. Người đẹp tiết lộ anh đã khiến cô thay đổi quan điểm về hôn nhân bởi trước đó, Á hậu Hoa hậu Việt Nam 2010 từng muốn đi tu, không kết hôn nhưng bạn trai đã giúp cô thay đổi suy nghĩ.

Khi được hỏi về chuyện tình cảm, Hoàng My từng nói: "Tôi từng trải qua cảm giác cô đơn trong chính mối quan hệ của mình, vì mất đi kết nối. Vậy nên, tôi chọn sự bình yên này và hạnh phúc với nó. Sự cô đơn làm tôi yên tĩnh và có nhiều thời gian chiêm nghiệm, sáng tạo".

Nói về nửa kia, Á hậu Hoàng My cảm nhận anh sẽ là người cha tốt của con mình. Anh khen Á hậu Hoàng My dễ thương hơn khi mang bầu. Cả gia đình anh đều hạnh phúc với tin vui của Hoàng My.

Về phía gia đình mình, từ lâu, mẹ cô đã muốn con gái sinh em bé. Trong mấy anh chị em, Á hậu Hoàng My là người duy nhất chưa lập gia đình. Giờ cô có em bé, ai cũng cảm thấy yên tâm.

Á hậu Hoàng My sinh năm 1988, cô đạt danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2010. Hoàng My là người đẹp Việt hiếm hoi tham dự cả 2 đấu trường nhan sắc uy tín trên thế giới: Miss Universe (2011) và Miss World (2012). Năm 2022, Hoàng My ngồi ghế giám khảo cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, cùng với H'Hen Niê, Hà Anh và Vũ Thu Phương. Ngoài lĩnh vực sắc đẹp, Hoàng My còn yêu thích phim ảnh. Cô từng tạm dừng hoạt động nghệ thuật một thời gian để du học tại New York Film Academy (Mỹ).