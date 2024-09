Khoảnh khắc vụ sạt lở khiến ngôi nhà 2 tầng đổ sập ở Bắc Kạn

Theo đó vào khoảng 16 giờ 40 phút ngày 8/9, trên địa bàn thôn Nà Thoi, xã Quang Thuận (huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn) trời có mưa lớn, lúc này, đất đá từ trên sườn đồi bất ngờ sạt lở, đổ ập xuống một nhà dân. Sự việc diễn ra chỉ trong vài giây ngắn ngủi khiến ngôi nhà đổ sập hoàn toàn.

Camera hành trình của ô tô ghi lại khoảnh khắc vụ sạt lở khiến nhà dân đổ sập ở Bắc Kạn.

Thông tin ban đầu từ cơ quan Công an xã Quang Thuận cho biết, ngôi nhà bị sập cao 2 tầng, rộng khoảng 80 m2. Căn nhà liền kề với phần bếp diện tích khoảng 25m2 cũng đã bị sập, hiện đang bị đe dọa bởi lượng đất đá từ taluy dương.

May mắn, thời điểm xảy ra vụ sạt lở, người ở trong nhà đã kịp thời thoát thân, vì vậy không gây thương vong về người.

Hiện trường vụ sạt lở tại thôn Nà Thoi, xã Quang Thuận khiến 1 nhà dân đổ sập.

Được biết, trước đó ngày 7/9, các hộ gia đình trên đã được cơ quan chức năng xã Quang Thuận vận động di dời đến nơi an toàn, dù vậy tài sản của các hộ này vẫn chưa kịp di dời. Hiện các thành viên của 2 hộ gia đình đang ở nhờ tại nhà hàng xóm và người thân khu vực lân cận.

Do ảnh hưởng của bão số 3, trời có mưa lớn, tình trạng sạt lở tại khu vực này vẫn đang tiềm ẩn nguy cơ cao, ảnh hưởng đến một số hộ dân xung quanh. Hiện chính quyền địa phương, lực lượng Công an xã Quang Thuận đang túc trực, phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh an toàn tại khu vực sạt lở.

