Khởi tố 2 cán bộ Trung tâm Tài nguyên môi trường tỉnh Lạng Sơn

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Ngày 3/10, Công an tỉnh Lạng Sơn thông tin, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phát hiện, điều tra, làm rõ sai phạm của một số cán bộ Trung tâm Tài nguyên môi trường - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lạng Sơn trong quá trình thực hiện hoạt động quan trắc môi trường.

Theo kết quả điều tra, Trung tâm Tài nguyên môi trường là đơn vị cung cấp dịch vụ quan trắc môi trường cho nhiều doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Cơ quan chức năng tiến hành khám xét tại Trung tâm tài nguyên môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lạng Sơn - (ảnh Công an Lạng Sơn).

Trong quá trình cung cấp dịch vụ, các đối tượng đã móc nối, trao đổi thông tin với doanh nghiệp về kết quả các thông số môi trường sau khi phân tích nhằm tạo điều kiện, hỗ trợ và giữ chân khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ.

Khi nhận được phản ánh của doanh nghiệp về kết quả thông số môi trường sau phân tích và đề nghị điều chỉnh thông số lên cao hơn so với kết quả phân tích ban đầu, các đối tượng đã đồng ý, đồng thời chỉ đạo nhân viên cấp dưới điều chỉnh thông số môi trường theo yêu cầu của doanh nghiệp mà không thực hiện việc thu mẫu hoặc phân tích lại theo quy định.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn ra Quyết định khởi tố bị can đối với Hứa Văn Chinh - (ảnh Công an Lạng Sơn).

Hành vi trên làm sai lệch hồ sơ, tài liệu và kết quả quan trắc môi trường của doanh nghiệp, tổ chức; xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 30/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Giả mạo trong công tác”, xảy ra từ năm 2025 tại Trung tâm Tài nguyên môi trường - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lạng Sơn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn ra Quyết định khởi tố bị can đối với Hứa Thị Ngân - (ảnh Công an Lạng Sơn).

Cơ quan Cảnh sát điều tra đồng thời khởi tố bị can, khám xét và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với Hứa Văn Chinh (SN 1980, trú tại phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn), Phó Giám đốc Trung tâm Tài nguyên môi trường và Hứa Thị Ngân (SN 1987, trú tại phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn), Phó Trưởng phòng Kỹ thuật môi trường, Trung tâm Tài nguyên môi trường.

Hai bị can bị khởi tố về tội “Giả mạo trong công tác”, quy định tại Điều 359 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

