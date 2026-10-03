Tạm giữ hình sự gã thanh niên sinh năm 2005 hiếp dâm nữ sinh 12 tuổi

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GĐXH - Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, Nguyễn Tấn Vương (SN 2005, thường trú ấp Tấn Long, xã Cù Lao Giêng, tỉnh An Giang) bị Công an tỉnh An Giang tạm giữ hình sự để xử lý theo quy định.

Theo trang tin điện tử Công an tỉnh An Giang, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Tấn Vương (SN 2005, thường trú ấp Tấn Long, xã Cù Lao Giêng, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Trước đó, chị Đ.T.L (SN 1993, thường trú tại ấp Tân Thuận A, xã Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) cùng con gái là cháu N.T.B.L (SN 2014) đến Công an xã Lao Giêng để trình báo về việc cháu L bị Nguyễn Tấn Vương thực hiện hành vi giao cấu.

Tạm giữ hình sự gã thanh niên sinh năm 2005 hiếp dâm nữ sinh 12 tuổi - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Tấn Vương và hiện trường vụ việc. Ảnh: CACC

Qua làm việc, Công an xác định Vương và L có quan hệ tình cảm với nhau.

Vào khoảng 11 giờ ngày 30/09/2026, tại ấp Tấn Long (xã Cù Lao Giêng - nhà Vương), đối tượng này đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục với cháu L.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, gia đình phát hiện sự việc nên đã đưa cháu L đến Công an xã Cù Lao Giêng trình báo.

Vụ việc đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ theo quy định.

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