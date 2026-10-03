Phú Thọ: Chủ quán hải sản xịt nước cao áp vào mặt người bán rau lãnh án 2 năm 6 tháng tù

Theo cáo trạng của VKSND khu vực 8, tỉnh Phú Thọ, hồi 7h30 ngày 22/6/2026, bà Nguyễn Thị Q. (sinh năm 1963, trú tại thôn Lập Trí, xã Kim Anh, TP Hà Nội) ngồi bán rau tại đầu ngõ 18 đường Trường Chinh, tổ dân phố Đồng Xuân, phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ, đối diện với quán hải sản Phương Thúy do Nguyễn Thị Thúy (sinh năm 1983, trú tại phường Xuân Hòa) làm chủ.

Sự việc xảy ra tại khu vực đường Trường Chinh, phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ. Ảnh cắt từ video

Thấy người bán rau ngồi chắn lối ra vào cửa hàng, Thúy đã xịt nước ra đường. Bị nước bắn vào người, giữa bà Q. và Thúy xảy ra cãi vã. Không dừng lại ở đó, Thúy tiếp tục cầm vòi nước xịt xuống lòng đường hướng về phía bà Q.

Lúc này, bà Q. lao vào dùng hai tay giằng lấy vòi xịt nước của Thúy và quay đầu phun ngược lại về phía mặt Thúy. Sau đó, Thúy giằng lại vòi xịt và xịt thẳng vào mặt bà Q. Hậu quả khiến bà Q. bị thương tích chảy máu vùng mặt, mắt, cánh tay phải và xương đòn vai phải. Kết quả giám định thương tích cho thấy nạn nhân bị tổn thương cơ thể 16%.

Đối tượng Nguyễn Thị Thúy tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Ngay sau sự việc, ngày 26/6/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối mang tội danh “Cố ý gây thương tích” đối với Nguyễn Thị Thúy theo quy định tại Bộ luật Hình sự.

Do đây là vụ án thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội, đồng chí Lê Đình Lưỡng - Viện trưởng VKSND khu vực 8, tỉnh Phú Thọ đã trực tiếp thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa. Tại đây, Viện kiểm sát đã làm rõ tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, các tình tiết liên quan đến nhân thân và trách nhiệm hình sự của bị cáo.

Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, Hội đồng xét xử TAND khu vực 8, tỉnh Phú Thọ đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thúy 2 năm 6 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích” theo điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Việc lãnh đạo VKSND trực tiếp tham gia thực hành quyền công tố tại phiên tòa không chỉ đảm bảo giải quyết vụ án khách quan, đúng pháp luật mà còn là dịp để đội ngũ Kiểm sát viên rèn luyện kỹ năng tranh tụng, xử lý tình huống đối với các vụ việc nổi cộm, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an tại địa phương.