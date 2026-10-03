Hà Nội: Xác minh vụ người đàn ông bị nhóm người vây đánh trước cổng bệnh viện

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GĐXH - Đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông cao lớn bị nhóm đối tượng vây đánh ngay trước cổng Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (phường Kim Liên) đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Cơ quan công an hiện đang khẩn trương xác minh nguyên nhân và truy tìm những người liên quan.

Chiều ngày 2/10, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại vụ việc xô xát gây xôn xao dư luận. Cụ thể, một nhóm người đã vây quanh và liên tục hành hung một người đàn ông cao lớn ngay khu vực trước cổng Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, trên tuyến phố Tôn Thất Tùng, phường Kim Liên.

Mặc dù sự việc xảy ra ngay giữa ban ngày, trước sự chứng kiến của rất nhiều người qua đường, nhóm đối tượng này vẫn tỏ ra vô cùng hung hãn, tấn công nạn nhân đến cùng.

Hà Nội xác minh vụ người đàn ông bị nhóm người vây đánh trước cổng Bệnh viện - Ảnh 1.

Người đàn ông bị nhóm đối tượng vây đánh tại khu vực gần cổng Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Ảnh cắt từ video

Bị vây đánh bất ngờ, người đàn ông chủ yếu tìm cách chạy trốn và dùng tay để chống đỡ. Vụ việc chỉ dừng lại khi có thêm nhiều người dân xuất hiện trực tiếp can ngăn.

Liên quan đến vụ việc trên, ngày 3/10, đại diện Công an phường Kim Liên (Hà Nội) cho biết đơn vị đã nắm bắt thông tin và đang tiến hành xác minh nguyên nhân cũng như danh tính của những người có liên quan xuất hiện trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội.

Hiện tại, cơ quan công an đang chờ bị hại đến trụ sở trình báo để có đầy đủ căn cứ pháp lý xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật. Nguyên nhân cụ thể dẫn đến màn vây đánh này hiện vẫn đang được cơ quan chức năng tích cực điều tra, làm rõ.

Hà Nội xác minh vụ người đàn ông bị nhóm người vây đánh trước cổng Bệnh viện - Ảnh 2.Hà Nội: Danh tính 2 đối tượng trêu ghẹo cô gái, hành hung bạn trai trong quán ăn ở Phú Diễn

GĐXH - Chỉ trong thời gian ngắn tiếp nhận tin báo, Công an phường Phú Diễn (TP Hà Nội) đã nhanh chóng làm rõ và triệu tập 2 đối tượng có hành vi côn đồ, chửi bới và đánh đập dã man nam thực khách cùng người vào can ngăn ngay tại một quán ăn trên địa bàn.


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