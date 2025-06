Khởi tố tài xế xe bán tải phóng ào ào, bóp còi inh ỏi trên bãi biển Tuy Hòa

Tối 3/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú với Phạm Ngọc Cường (SN 1981, trú xã An Phú, TP Tuy Hòa) để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng, theo quy định tại Khoản 1 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Tài xế Phạm Ngọc Cường bị khởi tố tội Gây rối trật tự công cộng.

Khoảng 13h30 ngày 31/5, Cường lái ô tô bán tải mang biển số 78A-176.48 chở theo con trai chạy dọc theo bãi biển từ khu vực thôn Long Thủy (xã An Phú, TP Tuy Hòa) đến khu vực bãi biển trước resort Sala (phường 7, TP Tuy Hòa).

Do xe bị lún sâu vào cát và ngập nước, tài xế này phải nhờ xe cẩu và máy đào bánh lốp hỗ trợ kéo xe lên bờ.

Xe bán tải phóng trên bờ biển TP Tuy Hòa, Phú Yên. (Ảnh cắt từ clip)

Đến khoảng 17h cùng ngày, sau khi xe được kéo lên, tài xế Cường tiếp tục lái xe chạy dọc theo bãi biển. Trong quá trình di chuyển, người này liên tục bóp còi xe, gây tiếng ồn lớn, ảnh hưởng đến hoạt động vui chơi, sinh hoạt của người dân, du khách và các cơ sở kinh doanh tại khu vực bãi biển, đặc biệt vào thời điểm đông người nhân dịp Tết Đoan Ngọ.

Hành vi của tài xế Cường gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Nhiều người dân đã quay video đăng tải lên mạng xã hội, tạo ra làn sóng phản ứng tiêu cực và yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc xử lý.