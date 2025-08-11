Không nên thắp hương vào giờ này để tránh những điều phạm kỵ, ảnh hưởng vận khí của gia đình

Giờ Tý (từ 23h đến 1 giờ sáng)

Giờ Tý được xem là khoảng thời gian âm khí vượng nhất và năng lượng xấu dễ đi vào thế giới thực. Nếu gia chủ thắp hương vào thời điểm này dễ làm mất cân bằng năng lượng trong nhà, không chỉ không mang lại năng lượng tốt mà còn có thể thu hút những năng lượng tiêu cực, dẫn đến cảm giác bất an và những điều xui xẻo cho gia đình.

Giờ Dậu (từ 17h chiều đến 19h tối)

Giờ Dậu là khoảng thời gian mà mặt trời lặn, được coi là giờ giao thoa giữa ngày và đêm. Theo quan niệm dân gian, giờ này âm khí bắt đầu mạnh mẽ, dễ thu hút những năng lượng tiêu cực, không tốt cho không gian thờ cúng và gia đạo.

Giờ Ngọ (từ 11 trưa đến 13 chiều)

Giờ Ngọ được xem là thời điểm dương khí mạnh, nhưng vào thời điểm giờ Ngọ cũng không phù hợp để thắp hương. Thời gian này được xem là những điều kiêng kỵ khi thắp hương, vì đây là lúc mà linh hồn tổ tiên khó có thể tiếp nhận được lời cầu nguyện.

Nếu gia chủ vẫn thắp hương vào thời điểm này có thể những lời cầu nguyện không được "các cụ nghe thấy" và không mang lại hiệu quả.

Giờ thắp hương tốt, mang lại tài lộc

Thời điểm thích hợp nhất để gia chủ đốt nén nhang cầu nguyện là vào sáng sớm từ 6 giờ đến 10 giờ sáng. Thời điểm này được xem là sự khởi đầu cho một ngày mới, khí trời trong lành, đảm bảo sự thanh tịnh, thu hút được nhiều nguồn năng lượng tốt.

Khoảng thời gian từ 6 -10 giờ sáng là thời điểm mà nguồn dương khí đang lên (thời gian vàng trong ngày). Thời gian này, gia chủ sẽ dâng lễ cúng và thắp nén hương đọc những lời cầu mong và chúc một ngày tốt lành, công việc thuận lợi.

Thực tế thì việc thắp hương không phải cứ cố định vào khung giờ buổi sáng, tùy thuộc vào từng hoàn cảnh và nếp sống ở từng nơi mà gia chủ cũng có thể thắp hương vào buổi trưa trước 11 giờ hay chiều tối trước 17 giờ.

Vào những dịp đặc biệt gia chủ cũng cần xem ngày thắp hương, thời gian thắp để thu hút tài lộc.

Với những gia đình đang gặp khó khăn và có nhu cầu khấn với thần linh hay các thân nhân đã khuất để cầu mong một điều gì đó, hoặc kính cáo với tổ tiên về việc thực hiện nghi lễ như chuyển bát hương, bốc bát hương… thì gia chủ đều có thể thắp nén hương để bày tỏ lòng mình.

Tuy nhiên có 2 thời điểm trong năm mà các gia đình cần phải hoàn thành việc thắp hương trước 12 giờ là vào ngày Rằm tháng 7 và ngày 23 tháng Chạp (cúng ông Công ông Táo).

Đối với ngày Rằm tháng 7 là thời điểm mà cửa âm sẽ đóng lại, nếu không thắp hương vào trước 12 giờ thì các linh hồn mà gia chủ cúng sẽ không thể nhận được đồ cúng lễ. Ngày 23 tháng Chạp, ông Táo sẽ rời hạ giới để lên Thiên đình báo cáo với Ngọc hoàng, các gia đình cần làm lễ trước 12 giờ để ông Táo kịp lên đường.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.