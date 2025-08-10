Cây cảnh phong thủy phòng lãnh đạo cho người mệnh Mộc
GĐXH - Cây phong thủy phòng cần chú ý hoa, lá cây phù hợp với bản mệnh của lãnh đạo để kích thích vận may, tài lộc. Một số loại cây được ưa chuộng có thể kể tới sẽ có trong bài viết sau.
Đặc điểm của người mệnh Mộc
Trong âm dương ngũ hành, mệnh Mộc tượng trưng bởi màu xanh của cây, đại diện cho sức sống mãnh liệt và ý chí vươn lên. Người mệnh Mộc đa số có tính khí điềm tĩnh và ôn hòa. Trong họ luôn toát ra ý chí kiên cường bền bỉ, không ngừng vươn lên trong cuộc sống.
Do Thuỷ sinh Mộc, vì vậy những người mệnh Mộc rất phù hợp với màu đen hoặc màu xanh đen. Theo ngũ hành, kim khắc chế, do đó những người mệnh Mộc nên kiêng màu trắng. Nếu như yêu thích màu trắng thì có thể phối thêm các màu khác để giảm thiểu sự tương khắc.
Năm sinh người mệnh Mộc: Nhâm Ngọ: năm 1942, 2002; Kỷ Hợi: 1959, 2019; Mậu Thìn: 1988, 1928; Quý Mùi: 1943, 2003; Nhâm Tý: 1972, 2032; Kỷ Tỵ: 1989, 1929; Canh Dần: 1950, 2010; Quý Sửu:1973, 2033; Tân Mão: 1951, 2011; Canh Thân: 1980, 2040; Mậu Tuất: 1958, 2018; Tân Dậu: 1981, 2041.
Cây cảnh để phòng lãnh đạo
Cây ngọc bích
Nhiều người thường quen với tên gọi là sen đá thạch bích hơn là ngọc bích. Cây ngọc Bích có phần lá khá mọng nước, hoa trắng nhỏ xen lẫn màu hồng. Người ta quan niệm rằng, đặt một cây ngọc bích trong phòng, thì người mệnh Mộc sẽ gặp được nhiều may mắn, bình an trong cuộc sống.
Dù có thân hình nhỏ bé, nhưng cây lại có sức sống vô cùng mãnh liệt. Cây có thể phát triển trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau mà không cần nhiều thời gian chăm sóc. Với những người bận rộn, thì cây cảnh phòng giám đốc này là một gợi ý khá tuyệt vời.
Cây bàng Singapore
Là đại diện cho sự trưởng thành và chín chắn, nên cây bàng Singapore rất phù hợp làm cây cảnh phòng lãnh cho người mệnh Mộc. To khoảng 20 đến 25cm, lá cây bàng Singapore mang vẻ đẹp độc đáo với những đường gân mà ít loài thực vật có được.
Dáng cây bàng Singapore rất thẳng, mọc hướng lên trên như biểu tượng của sự ngay thẳng và khát vọng vươn lên trong công việc. Đồng thời, tán lá rộng cũng tượng trưng cho giàu sang, sung túc và phú quý.
Cây ngũ gia bì
Nếu bạn vẫn chưa biết nên chọn cây cảnh phòng phòng lãnh nào phù hợp, thì ngũ gia bì chính là sự lựa chọn phù hợp nhất. Bày trí một cây ngũ gia bì trong phòng làm việc sẽ rất tốt cho người mệnh Mộc. Bởi cây giúp hút tài rước lộc, mang đến nhiều thành công và may mắn cho gia chủ.
Ngoài ra, gia chủ mệnh Mộc nên đặt ngũ gia bì theo hướng Đông hoặc Đông Nam để phát huy hết công dụng phong thủy của cây.
Cây công đuôi xanh
Công đuôi xanh là một trong những loại cây cảnh để phòng phòng lãnh độc đáo, kể từ ngoại hình cho đến ý nghĩa phong thuỷ. Chúng sở hữu rất nhiều những ưu điểm mà những người yêu thích cây cảnh mong muốn.
Cây công đuôi xanh có ngoại hình độc đáo bởi vẻ đẹp khỏe khoắn và tràn đầy sức sống. Loại cây này có lá bản rất to, mang hình bầu dục với đầu lá hơi nhọn. Màu xanh rực rỡ của cây biểu trưng cho những may mắn, tài lộc, thịnh vượng trong phong thuỷ. Trồng cây công đuôi xanh tại nơi làm việc, người mệnh Mộc sẽ nhận lấy được nhiều may mắn và suôn sẻ trong công việc.
Cây tùng la hán
Cây tùng la hán có nguồn gốc chính từ Nhật Bản. Nhiều người mệnh Mộc thường lựa chọn tùng la hán làm cây cảnh phòng phòng lãnh với mong muốn có thể cản độc, trừ tà, và cân bằng khí âm dương. Trong phong thủy, người ta quan niệm rằng cây tùng la hán có thể mang lại sức khỏe dồi dào cho người sở hữu.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
