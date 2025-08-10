Nếu bạn đang bế tắc tài chính, hãy áp dụng mẹo sau để thấy tiền bạc “tự chui vào ví”

Thắp nến và nhang

nến và nhang thường dùng để kích thích dòng chảy năng lượng tốt, đó là đồng minh trong hành trình tìm kiếm sự thịnh vượng của mọi gia đình. Hương thơm của chúng cũng có khả năng biến đổi hoàn toàn bầu không khí trong nhà hoặc bất kỳ nơi nào khác.

Một trong những cách khai thông tài chính mà bạn có thể thực hiện đó là thắp nên hoặc nhang với hương thơm như gỗ đàn hương hoặc quế để thanh lọc môi trường,

Ngoài ra, gia chủ có thể thắp nến với mục đích mang lại sự trong sáng và ánh sáng cho những sáng kiến mới. Tốt nhất nên chọn nến có màu sắc như đỏ hoặc vàng, những màu sắc gắn liền với sự sung túc, tiền bạc và thịnh vượng.

Sử dụng gương

Đặt một chiếc gương đối diện két sắt để hình ảnh két phản chiếu trong gương. Đây là mẹo phong thủy cầu tài khiến tài lộc nhân đôi.

Đặt két đúng hướng

Đặt tủ hoặc két chứa tài sản và trang sức gần tường phía Tây Nam hoặc Nam của căn phòng, hướng tủ về phía Bắc. Phía Bắc là phía Thần Tài cư trú, khi tủ quay về hướng đó, thần sẽ không ngừng "điền vào chỗ trống" cho tủ của bạn.

Giữ nhà cửa sạch sẽ và ngăn nắp

Trong phong thủy, sự bừa bộn, bụi bặm và các chất bẩn sẽ làm gián đoạn dòng chảy của khí lưu thông trong nhà. Trong phong thủy, năng lượng này có thể chống lại dòng chảy tích cực, khiến việc đạt được sự giàu có và sung túc trở nên khó khăn hơn.

Không chỉ có thế, theo khoa học, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng sự bừa bộn có thể gây ra lo lắng, ngay cả khi bạn không phải là người gọn gàng, tất cả những thứ đó ở khắp mọi nơi có xu hướng khiến chúng ta cảm thấy hơi khó chịu.

Nhất là khi vực cửa nhà cần phải sạch sẽ, đó là điểm tiếp xúc đầu tiên giữa cuộc sống và sự thịnh vượng của bạn. Vì vậy, điều quan trọng là giữ cho lối vào nhà không chỉ gọn gàng, ngăn nắp mà còn phải đảm bảo cửa luôn sạch sẽ.

Nếu cửa bị kẹt, hãy sửa chữa hoặc chà nhám - cửa càng đóng mở trơn tru, tiền bạc càng dễ dàng chảy vào.

Việc dọn dẹp đống bừa bộn cũng là dọn dẹp này bao gồm cả vấn đề tài chính của bạn. Không chỉ cần làm cho nhà cửa ngăn nắp mà đây cũng là lúc sắp xếp lại tất cả các hóa đơn và sao kê, thanh toán các khoản nợ của bạn.

Sử dụng hình ảnh cá Koi

Cá Koi được xem là biểu tượng may mắn, giàu có và thịnh vượng trong phong thủy nhưng không phải ai cũng có điều kiện để xây một hồ cá Koi.

Một trong những cách khai thông tài chính bạn có thể áp dụng đó là bạn có thể mua tượng nhỏ, tranh vẽ, vải in... bất cứ thứ gì có hình ảnh cá Koi trang trí ngôi nhà của mình.

Đặc biêt, một bức tranh có 8 con cá Koi vàng hoặc đỏ và một con cá Koi đen mang lại sự thịnh vượng cho phong thủy.

Màu vàng hoặc đỏ mang lại sự sung túc, trong khi cá Koi đen được cho là hấp thụ mọi năng lượng tiêu cực của bạn.

Đặt rổ cam tươi để thu hút tài lộc

Chúng ta thường hay nghĩ những điều to tát khi nói về phong thủy mà quên đi sức mạnh của những loại hoa quả trong việc kích thích năng lượng trong môi trường sống của mình. Tiêu biểu như quả cam có nguồn gốc từ Trung Quốc, là biểu tượng nổi bật của sự may mắn và thịnh vượng trong phong thủy. Vì thế, cam được xem là sẽ có thể mang lại năng lượng tích cực cho ngôi nhà nếu đặt một rổ cam có thể giúp tăng cường vượng khí và thu hút may mắn cho gia đình.

Nên chọn những quả cam có hình dáng tròn đầy, màu sắc tươi sáng và không quên thay đổi cam thường xuyên để đảm bảo sự tươi mới và năng lượng tốt cho không gian sống.

Theo quan niệm phong thủy bạn có thể đặt cam tươi ở nơi dễ nhìn thấy trong nhà như ở trong bếp, bàn ăn hoặc phòng khách để mời gọi tài lộc, để tạo sự tươi mới và thu hút năng lượng tích cực. Ngay cả hương thơm của cam cũng được coi là rất nồng nàn và tạo cảm giác phấn chấn, vui vẻ.

Nếu không thích sử dụng cam, bạn cũng có thể đặt các loại quả tươi khác như bưởi, táo đỏ, hoặc nho... cũng có tác dụng tương tự.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.