Phong thủy nội thất ô tô cho tuổi Tý và tuổi Sửu giúp bạn luôn vạn dặm bình an, tài lộc dư dả

Tuổi Tý

Đối với người tuổi Tý, hành Thủy là bản mệnh của bạn. Thủy tượng trưng cho sự uyển chuyển, trí tuệ và dòng chảy của tài lộc. Vì vậy, việc tăng cường yếu tố Thủy trong xe sẽ rất có lợi.

Màu sắc: Ưu tiên các tông màu thuộc hành Thủy như xanh dương, đen. Bạn có thể chọn thảm lót sàn màu xanh đen, bọc vô lăng hoặc ốp trang trí màu xanh. Ngoài ra, trắng, bạc, ghi (Kim sinh Thủy) cũng là những lựa chọn tuyệt vời.

Vật phẩm trang trí: Quả cầu pha lê xanh: Đặt trên taplo không chỉ đẹp mắt mà còn giúp luân chuyển năng lượng, tăng cường sự minh mẫn và linh hoạt trong suy nghĩ, rất hợp với trí tuệ của người tuổi Tý.

Đồ trang trí chủ đề nước: Có thể là hình ảnh sông nước, thác nước nhỏ (mô hình tĩnh) hoặc đơn giản là các vật phẩm có đường nét mềm mại, uốn lượn như dòng chảy.

Việc sắp xếp và lựa chọn nội thất xe hợp mệnh, hợp tuổi có thể tác động trực tiếp đến tài lộc, sức khỏe và sự bình an trên mọi nẻo đường.

Tượng cá chép hóa rồng, thuyền buồm xuôi gió: Biểu tượng cho sự thăng tiến, thuận buồm xuôi gió trong công việc và cuộc sống. Đặt ở vị trí phù hợp trên taplo.

Nước hoa xe hơi có mùi hương tươi mát: Mùi hương nhẹ nhàng như bạc hà, cam quýt cũng tượng trưng cho sự tươi mới, sảng khoái của hành Thủy.

Lưu ý: Tránh các vật phẩm có yếu tố Thổ (gốm, sứ màu nâu đất) hoặc Hỏa (màu đỏ, tím, hồng rực rỡ) quá nhiều, vì Thổ khắc Thủy và Thủy khắc Hỏa.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu thuộc hành Thổ. Thổ tượng trưng cho sự ổn định, vững chắc và sự phát triển bền vững. Tăng cường yếu tố Thổ và Mộc (Mộc khắc Thổ nhưng Thổ có thể dung nạp Mộc để phát triển) sẽ rất tốt cho bạn.

Màu sắc: Ưu tiên các tông màu thuộc hành Thổ như vàng đất, nâu đất. Bạn có thể chọn thảm lót sàn, bọc ghế, ốp trang trí xe màu nâu hoặc be. Ngoài ra, đỏ, hồng, tím (Hỏa sinh Thổ) cũng là những màu tương sinh mang lại may mắn.

Vật phẩm trang trí: Cây xanh nhỏ: Đặt một chậu cây mọng nước nhỏ, sen đá hoặc tre phú quý mini trên taplo (đảm bảo không cản tầm nhìn) sẽ mang lại sức sống, năng lượng Mộc, giúp giảm căng thẳng và tạo không gian tươi mát

Vật phẩm làm từ đất sét, gốm sứ: Những chiếc charm nhỏ xinh, tượng trang trí bằng gốm sứ có thể tăng cường năng lượng Thổ, mang lại sự vững chãi, ổn định.

Tượng Trâu vàng, Tỳ Hưu: Biểu tượng cho sự sung túc, tích lũy tài sản và may mắn trong kinh doanh. Thảm lót sàn bằng vật liệu tự nhiên: Như cao su tự nhiên, hoặc có họa tiết vân đá, đất.

Lưu ý: Tránh các yếu tố Mộc quá mạnh (xanh lá đậm, gỗ cứng) nếu không cân bằng với Thổ, hoặc Thủy quá nhiều (xanh nước biển, đen) vì Thổ khắc Thủy nhưng Thủy cũng có thể làm suy yếu Thổ nếu quá mạn.

*Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.