Khung giờ đẹp thắp hương ngày mai - mùng 1 tháng 2 âm lịch và 2 điều cần làm để đón phúc lành

Khung giờ đẹp thắp hương ngày mùng 1 tháng 2 âm lịch Ất Tỵ 2025

Ngày 1/2 âm lịch Ất Tỵ 2025 nằm trong giai đoạn cuối của tiết Vũ Thủy. Tiết khí Vũ Thủy đánh dấu sự chuyển giao rõ rệt của đất trời. Vào thời điểm này, mọi người thường lựa chọn tiến hành các công việc đại sự như: bắt đầu mùa vụ, khai trương, động thổ, cưới hỏi...

Giờ đẹp lên hương trong ngày mùng 1 đầu tháng là khởi khí khai lộc cho toàn bộ một tháng. Bởi vậy, bạn cần thắp hương vào khung giờ đẹp để gia tăng những điều may mắn, bình an trong suốt một tháng.

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, lựa chọn khung giờ đẹp thắp hương ngày mùng 1 tháng 2 âm lịch, mọi người có thể tham khảo các khung giờ này:

+ Giáp Dần (3h-5h): Tư Mệnh

+ Bính Thìn (7h-9h): Thanh Long

+ Đinh Tị (9h-11h): Minh Đường

2 điều cần làm để tăng may mắn, tài lộc trong tháng 2 âm lịch

Ngoài việc lựa chọn lên hương vào giờ đẹp, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà khuyên mọi người lựa chọn xuất hành hướng tốt và giờ xuất hành tốt.

Xuất hành hướng tốt

Trong ngày mùng 1 tháng 2 âm lịch, nếu thực hiện các công việc quan trọng, bạn nên lưu ý di chuyển tới hướng xuất hành Hỷ Thần sẽ đem lại niềm vui, tâm lý thoải mái, giúp mọi việc được diễn ra thuận lợi hơn.

Xuất hành về hướng Tài Thần sẽ có cơ hội thu được nguồn tài chính tốt, sự nghiệp hanh thông. Theo đó, trong ngày mùng 1 tháng 2 âm lịch Ất Tỵ, mọi người nên xuất hành hướng Đông Nam và hướng Bắc để đón được may mắn, tài lộc.

Xuất hành giờ lành

Ngoài chọn hướng xuất hành, trong ngày mùng 1 tháng 2 âm lịch, nếu phải xuất hành, mọi người cũng cần lưu ý đến khung xuất hành đẹp. Có 3 khung giờ xuất hành để đắc được tốt lành, thượng lộ bình an, mọi người có thể tham khảo.

Giờ Tốc Hỷ: Giờ Tốc Hỷ trong ngày mùng 1 tới đây là 11h-13h và 23h- 1h. Vào khung giờ này bạn xuất hành sẽ gặp được thuận lợi trong công việc, đặc biệt là những công việc cấp bách.

Giờ Đại An: 9h-11h và 21h-23h. Giờ Đại An có tính chất cầu an, mang lại cát lành. Bởi vậy, xuất hành giờ này có thể mang lại bình an, thuận lợi, đặc biệt với những ai có việc phải đi xa.

Giờ Tiểu Cát vào 5h-7h và 17h-19h. Xuất hành giờ Tiểu Cát sẽ mang về lợi lộc, những điều cát lành, nhất là với những người làm ăn buôn bán.

Cùng với những lưu ý trong ngày này, mọi người cũng nên hành thiện, đem lại những điều tốt đẹp cho người khác. Khi tâm hướng thiện, tâm lý cũng sẽ thoải mái giúp mình làm được nhiều việc thuận lợi hơn.

Văn khấn thắp hương ngày mùng 1 tháng 2 âm lịch năm Ất Tỵ 2025

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần kèm 3 lạy)

- Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

- Con kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

- Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo Quân cùng chư vị Tôn Thần.

- Con kính lạy Tổ tiên, Hiển khảo, Hiển Tỷ, chư vị Hương linh (nếu bố, mẹ còn sống thì thay bằng Tổ Khảo, Tổ Tỷ)

Tín chủ (chúng) con là:…… Ngụ tại:……

Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 2 âm lịch năm 2025 gặp tiết mùng một, tín chủ con nhờ ơn đức trời đất, chư vị Tôn thần, cù lao Tiên Tổ, thành tâm sắm lễ, hương, hoa trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án.

Chúng con kính mời: Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long Mạch, Tài thần. Cúi xin các ngài giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.

Chúng con kính mời các cụ Tổ Khảo, Tổ Tỷ, chư vị Hương linh gia tiên nội ngoại họ…, cúi xin thương xót con cháu linh thiêng hiện về, chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ con lại kính mời các vị Tiền chủ, Hậu chủ ngụ tại nhà này, đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng, phù hộ cho gia chúng con luôn luôn mạnh khỏe, mọi sự bình an, vạn sự tốt lành, làm ăn phát tài, gia đình hòa thuận.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần kèm 3 lạy).

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

