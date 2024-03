Kiểm tra quán thịt chó, bắt luôn chủ quán và 'cẩu tặc'

Thông tin ban đầu, ngày 29/2, Công an huyện Cái Bè (Tiền Giang) kiểm tra hành chính quán Cầy Tơ do Đỗ Bá Hanh (44 tuổi, ngụ xã An Cư) làm chủ.

Thời điểm trên, lực lượng chức năng phát hiện có 2 đối tượng điều khiển xe mô tô chở theo một bao tải chứa nhiều con chó đến bán cho Hanh.

Đỗ Bá Hanh, chủ quán thịt chó Cầy Tơ (Ảnh: CTV).

Thấy công an, một người vội bỏ chạy. Cảnh sát bắt giữ được Hồ Thanh Thuận (36 tuổi, trú tỉnh Đồng Tháp), đồng thời thu tang vật là bộ dụng cụ để bắn chó, 2 chai nhựa đựng bột ớt cùng 9 con chó đã chết.

Hồ Thanh Thuận tại cơ quan công an (Ảnh: CTV).

Bước đầu làm việc, Thuận khai nhận đêm 28/2, Thuận cùng một đối tượng khác lái xe đi trộm chó ở khu vực Tiền Giang và Long An, sau đó đem bán cho Hanh.

Hanh cũng thừa nhận biết số chó trên là do trộm cắp nhưng vẫn đồng ý mua.

Công an huyện Cái Bè tiếp tục điều tra và truy tìm đối tượng còn lại; đồng thời phối hợp Viện kiểm sát nhân dân huyện làm rõ, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.