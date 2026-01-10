Kinh hoàng loài chim khổng lồ nuốt chửng rắn trong tích tắc
Đoạn video cho thấy con cò mỏ giày tại đầm lầy Mabamba, Uganda đang rình rập, tấn công và nuốt chửng một con rắn dài như thể nó chỉ là một con giun nhỏ.
Tháng trước, cộng đồng yêu động vật hoang dã đã xôn xao khi đoạn phim ghi lại cảnh một con cò mỏ giày khổng lồ, loài chim nổi tiếng với ngoại hình giống khủng long bất ngờ đáp xuống một chiếc thuyền du lịch ở Uganda. Góc chụp đặc biệt khiến sinh vật ấn tượng này trông càng đồ sộ hơn, tạo nên làn sóng chia sẻ mạnh mẽ.
Innocent, hướng dẫn viên của Mabamba Trips, nhớ lại: "Chúng tôi đều rất sốc khi chứng kiến khoảnh khắc đó. Đây là điều hiếm có, chỉ xảy ra một lần trong đời".
Dù đoạn video này gây choáng ngợp bởi kích thước "tiền sử" của loài cò mỏ giày, vốn có thể cao tới 1,5 mét và sở hữu sải cánh lên đến 2,4 mét, nhưng nó vẫn chưa thể hiện được sự tinh ranh trong kỹ năng săn mồi của chúng.
Mới đây, một đoạn video khác do Wild Uganda chia sẻ, hợp tác cùng Mabamba Trips, đã phô bày trọn vẹn sự lợi hại của loài chim này. Trong đoạn video, một cá thể cò mỏ giày tại đầm lầy Mabamba âm thầm rình rập, sau đó bất ngờ tấn công và nuốt chửng một con rắn chỉ trong khoảnh khắc, sự nhanh gọn như đang xử lý một con giun, khiến nhiều người ngỡ ngàng.
Mô tả kèm theo video cho biết: "Chim mỏ giày không đuổi theo con mồi, nó chờ đợi như một bức tượng. Với sự kiên nhẫn chết người, nó nhìn chằm chằm vào cá, cá sấu con, hoặc thậm chí rắn. Rồi chỉ trong tích tắc, nó tấn công bằng chiếc mỏ khổng lồ của mình, đôi khi chặt đứt đầu con mồi ngay lập tức".
Cò mỏ giày hiện được xếp vào danh sách loài "dễ bị tổn thương" tại vùng nhiệt đới trung – đông châu Phi. Chúng đang đối mặt với nhiều mối đe dọa, từ mất môi trường sống, buôn bán thú cưng bất hợp pháp cho đến tình trạng bị quấy nhiễu thường xuyên.
Với tổng số lượng chưa đến 8.000 cá thể trên toàn thế giới, những địa điểm như đầm lầy Mabamba trở thành "thánh địa" đối với những người đam mê ngắm chim, thu hút du khách và nhiếp ảnh gia từ khắp nơi đến chiêm ngưỡng loài sinh vật độc đáo này.
Cò mỏ giày là một loài chim thuộc họ Balaenicipitidae. Loài chim khổng lồ này, cao gần 1,5 mét và dài gần 1,4 mét, được đặt tên theo chiếc mỏ to lớn hình chiếc giày và có ngoại hình gợi nhớ đến các loài khủng long cổ đại. Dù có vẻ ngoài giống cò, chim mỏ giày thực ra có họ hàng gần với bồ nông và diệc.
Quốc Tiệp (t/h)
