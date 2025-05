Kon Tum phát sinh hơn 1.300 nhà tạm, nhà dột nát

Trong hơn 1.300 hộ dân có nhà tạm, nhà dột nát mới phát sinh của tỉnh Kon Tum có 38 hộ diện có công với cách mạng; 472 hộ diện nghèo, cận nghèo không thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia, hộ nạn nhân nhiễm chất độc da cam/dioxin; 802 hộ mới chia tách thuộc hộ nghèo, hộ thuộc diện hộ nghèo nhưng chưa được công nhận. Trong số hộ mới phát sinh nhà tạm, nhà dột nát có 1.034 hộ cần được xây mới và số hộ cần sửa chữa là 278 hộ.

Người dân Kon Tum giúp nhau sửa chữa nhà dột nát

Theo Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Kon Tum, nguyên nhân phát sinh thêm hơn 1.300 hộ dân có nhà tạm, nhà dột nát do khi rà soát nhanh ban đầu nhà ở được xác định đạt tiêu chuẩn song do ảnh hưởng thiên tai, bão lũ nên hư hỏng, xuống cấp không bảo đảm an toàn; Quá trình thực hiện rà soát lại theo tiêu chí của Bộ Xây dựng ban hành phát sinh thêm số hộ được hỗ trợ theo quy định; Thời gian thu thập, tổng hợp số liệu ban đầu được thực hiện trong thời gian ngắn dẫn đến sót đối tượng thụ hưởng…

Thanh niên huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum khởi công “Ngôi nhà quàng khăn đỏ” gắn với Chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát

Không tính số nhà tạm, nhà dột nát mới phát sinh, tính đến ngày 21/5, tỉnh Kon Tum đã thực hiện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 2.622 hộ, trong đó xây mới 2.077 và sửa chữa 545 đạt tỷ lệ 95% trong tổng số 2.752 hộ cần xoá nhà tạm.