Kỳ Duyên được dự đoán thế nào khi lần đầu tiên 'chinh chiến' đấu trường nhan sắc thế giới?

Miss Universe Vietnam 2024 (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) đã khép lại với chiến thắng chung cuộc thuộc về Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Chiến thắng này đã giúp người đẹp Nam Định có cơ hội đặt chân đến đấu trường nhan sắc quốc tế sau nhiều năm bỏ lỡ. Kỳ Duyên có 45 ngày để chuẩn bị tất cả mọi thứ trước ngày khởi hành sang Mexico dự thi Miss Universe lần thứ 73.

Chỉ 1 ngày sau khi Kỳ Duyên trở thành cô gái chính thức đại diện Việt Nam dự thi Miss Universe, chuyên trang sắc đẹp Sash Factor đã đưa ra bảng xếp hạng mới nhất về khả năng giành thứ hạng của các thí sinh năm nay. Đáng chú ý, Hoa hậu Kỳ Duyên bất ngờ được dự đoán nằm trong Top 10 chung cuộc. Top 5 theo Sash Factor dự đoán bao gồm: Peru – Dom.Rep – Venezuela – Puerto Rico – Zimbabwe.

Mặc dù đội hình tại Miss Universe 2024 vẫn chưa hoàn thiện và bảng xếp hạng này có thể sẽ bị xáo trộn khi đội hình đầy đủ và cả quá trình dự thi nhưng ở thời điểm hiện tại, Hoa hậu Kỳ Duyên vẫn là một nhân tố sáng. Đại diện Việt Nam có kinh nghiệm nhiều năm hoạt động showbiz với nhiều vai trò: người mẫu, huấn luyện viên,...

Đại diện Việt Nam - Nguyễn Cao Kỳ Duyên nằm trong Top 10 bảng dự đoán của Sash Factor.

Về phía Kỳ Duyên, cô chưa có động thái gì về đánh giá của chuyên trang sắc đẹp Sash Factor. Tuy nhiên, cô chia sẻ sau đăng quang rằng ngôi vị hoa hậu Miss Universe Vietnam 2024 là một cột mốc ý nghĩa, cô có thể đại diện Việt Nam hô vang hai tiếng Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Đây cũng là mong muốn lớn nhất của cô khi đặt chiếc vương miện Hoa hậu Việt Nam 2014 xuống, chịu biết bao áp lực để đi thi hoa hậu lần hai.

"Giấc mơ hoàn vũ của cô ấy cuối cùng đã được hoàn thành. Chặng đường phía trước sẽ còn dài và nhiều thử thách nhưng cô ấy sẽ không bao giờ từ bỏ, sống hết mình và làm những điều tốt đẹp cho cuộc đời", Kỳ Duyên bộc bạch.

Ngoài ra, mới đây nàng hậu sinh năm 1996 cũng lên tiếng chia sẻ về phần ứng xử đanh thép trong đêm chung kết cùng với hành động gây tranh cãi khi giơ cả bàn tay hay dùng ngón tay chỉ trỏ trong lúc ứng xử.

"Có một điều mà Duyên hay tự nói với mình và bạn bè xung quanh Duyên, đó là với những hành động bản thân không thích người khác làm với mình thì đừng làm hành động đó với người khác. Duyên không thích người khác chỉ tay thẳng vào mặt mình, còn trong lúc ứng xử Top 3 thì Duyên đang chỉ tay lên trời.

Lúc đó Duyên đang chốt lại vấn đề ở câu hỏi ứng xử, nên hành động chỉ tay như một ngôn ngữ hình thể để câu chốt đó có sức nặng hơn. Hành động đó như lời khẳng định, nhấn mạnh cho quan điểm của Duyên thôi", đương kim Miss Universe Vietnam bộc bạch.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên sinh năm 1996, cô từng đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014. Trong 10 năm qua, Kỳ Duyên nỗ lực hoàn thiện bản thân, đảm nhận nhiều vị trí huấn luyện viên, giám khảo cho nhiều cuộc thi như: The Look Vietnam 2017, Siêu mẫu Việt Nam 2018, The Face Vietnam (mùa 4), Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022 (Miss Fitness Vietnam 2022)...

Sau 10 năm, cô quyết định tham gia Miss Universe Vietnam 2024 và giành chiến thắng.

Top 3 Miss Universe Vietnam 2024 với phần thi ứng xử