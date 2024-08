Kỳ Duyên học chuyên tiếng Pháp, bị khán giả chê khi nói tiếng Anh dự thi Miss Universe Vietnam

Hoa hậu Kỳ Duyên giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh của vòng sơ khảo Miss Universe Vietnam. Ở phần thi này, cô nói: "Xin chào mọi người, tôi là Kỳ Duyên. Tôi tự tin để chiến đấu cho giấc mơ của mình tại Miss Universe Vietnam".

Trên mạng xã hội, khán giả tranh luận về khả năng ngoại ngữ của Kỳ Duyên. Đa phần ý kiến tỏ ra bất ngờ khi cựu sinh viên Đại học Ngoại thương trả lời ấp úng, thiếu tự tin. Cô bị chê phát âm chưa mượt, vốn từ hạn chế. Bên cạnh đó, một số bình luận cho rằng có thể do Kỳ Duyên chưa có sự chuẩn bị trước, quá run nên cô nói tiếng Anh chưa trôi chảy.

Kỳ Duyên khiến khán giả thất vọng khi nói tiếng Anh.

Trước những phản ứng của dân mạng, Hoa hậu Kỳ Duyên giữ im lặng trước phần trả lời gây bàn luận. Cô vừa được ban tổ chức công bố vào top 33 sau sơ khảo.

Đây không phải lần đầu Hoa hậu Kỳ Duyên gây tranh cãi về trình độ ngoại ngữ. Cách đây 6 năm, người đẹp gốc Thành Nam đăng ảnh chụp cùng diễn viên Mai Davika và chú thích: "Who's her?". Cô bị khán giả phản ứng vì sai ngữ pháp cơ bản vì câu đúng phải là "Who is she?".

Chính vốn ngoại ngữ như vậy nên nhiều người hoài nghi về khả năng ngoại ngữ lẫn trình độ của Hoa hậu Kỳ Duyên. Tuy nhiên khi lật lại học vấn của người đẹp này, khán giả phát hiện. Trong kỳ thi vào đại học Ngoại Thương, Kỳ Duyên đã lựa chọn tổ hợp D03 gồm 3 môn: Toán, Ngữ văn và tiếng Pháp để đăng ký xét tuyển trong kỳ thi đại học. Sau đó, cô đạt số điểm lần lượt là 7, 7 và 8.5. Với tổng số điểm là 22.5, Kỳ Duyên đã trúng tuyển chuyên ngành Kinh tế đối ngoại của Đại học Ngoại thương.

Số điểm này đối với Kỳ Duyên không hẳn là điều bất ngờ bởi người đẹp đã sở hữu thành tích học tập tốt ngay khi ngồi trên ghế nhà trường. Theo đuổi môn tiếng Pháp từ cấp 2, mỹ nhân thành Nam đạt số điểm khá cao ở môn sở trường này. Không chỉ vậy trong bảng điểm tổng kết lớp 12, Kỳ Duyên đạt học lực loại Giỏi cùng số điểm các môn đồng đều.

Dù có "lý do" học chuyên về tiếng Pháp thì khán giả vẫn đặt dấu chấm hỏi về công tác chuẩn bị của cô cho cuộc thi Miss Universe Vietnam. Rõ ràng, sau 10 năm đăng quang Kỳ Duyên có rất nhiều thời gian để hoàn thiện mình. Tuy nhiên, sau màn nói tiếng Anh ở vòng sơ khảo, khán giả cảm thấy thất vọng về người đẹp.