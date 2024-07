Khó hiểu khi Hoa hậu Kỳ Duyên tiếp tục thi Hoa hậu

Mới đây, fanpage cuộc thi Miss Universe Vietnam 2024 gây sốc khi công bố hồ sơ dự thi của Hoa hậu Việt Nam 2014 - Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Như vậy người đẹp gốc Nam Định đã chính thức tái xuất đường đua nhan sắc sau 10 năm đăng quang ngôi vị cao nhất tại Hoa hậu Việt Nam 2014.

"Có ai giống như Duyên, một điều gì đó cứ luôn quẩn quanh trong đầu lâu lâu lại hiện ra như thể thôi thúc nhất định phải thực hiện không? Duyên đã suy nghĩ và chống lại nó trong một thời gian dài. Nhưng ở thời điểm này, cảm xúc đó lại bất ngờ trở lại và Duyên nghĩ mình không thể nào để nó vụt qua một lần nào nữa.

Trang chủ Miss Universe Vietnam bất ngờ công bố thông tin Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã ghi danh trở thành thí sinh của cuộc thi.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014. Thời điểm đó cô chưa được đánh giá cao về nhan sắc.

Đúng 10 năm và một giấc mơ tuổi trẻ luôn đau đáu vẫn còn dang dở, Duyên quyết định quay trở lại với mục tiêu giành chiếc vé đại diện nhan sắc Việt Nam bước ra đấu trường quốc tế - Miss Universe. Những diễn biến và kết quả lần này chưa biết sẽ thế nào nhưng chắc chắn Duyên sẽ nghiêm túc, tập trung và chuẩn bị tốt nhất có thể, như cách mà trước giờ Duyên vẫn quyết liệt với những quyết định của mình", người đẹp này chia sẻ.

Trong khi các chị em hoa - á hậu và loạt nghệ sĩ showbiz Việt như: H'hen Niê, Đoàn Thiên Ân, Diệp Lâm Anh, Ninh Dương Lan Ngọc, Minh Tú,... thi nhau dành những lời chúc đến Kỳ Duyên thì trên khắp diễn đàn nhan sắc lại tranh cãi. Sẽ rực rỡ nếu vị trí cao nhất thuộc về người đẹp một lần nữa nhưng ngược lại cũng sẽ rất "rủi ro" nếu Kỳ Duyên vẫn "chưa đủ duyên" sau 10 năm!

Theo chia sẻ của quản lý, quyết định dự thi Miss Universe Vietnam 2024 của Kỳ Duyên chỉ vỏn vẹn hơn 30 phút trong ngày 8/7 với kết luận: "Chơi thôi, đúng con số 10 năm xem như tín hiệu vũ trụ, lạc quan lên là sẽ chỉ được và được hơn chứ không có gì để mất".

Nguyễn Cao Kỳ Duyên sinh năm 1996 đến từ Nam Định. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam lúc 18 tuổi nhưng kết quả này khi đó chưa thuyết phục được số đông khán giả. Cùng với đó, hành trình đương nhiệm Hoa hậu Việt Nam của Kỳ Duyên có khá nhiều ồn ào hình ảnh, đời tư; thậm chí cô không được đại diện Việt Nam đến với Miss World (Hoa hậu Thế giới), đồng thời không xuất hiện trong đêm trao vương miện cho người đẹp kế nhiệm.

Những năm gần đây, sau khi Nam tiến, Kỳ Duyên "lột xác" hình ảnh, phong cách, định hình cá tính và thành công với các vai trò giám khảo, huấn luyện viên cho nhiều cuộc thi truyền hình như: The Look Vietnam 2017, Siêu mẫu Việt Nam 2018, The Face Vietnam (mùa 4), Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022 (Miss Fitness Vietnam 2022)... Cô được đánh giá cao với khả năng trình diễn điêu luyện và nhan sắc ngày càng thăng hạng.

Sau 1 thập kỷ, Kỳ Duyên đã có cho mình một sự nghiệp vững chắc nhờ việc tích cực hoạt động trong giới giải trí Việt và lấn sân sang kinh doanh.

Cô ngày càng hoàn thiện về kỹ năng, nhan sắc lẫn hình thể. Thời điểm hiện tại, Kỳ Duyên được cho là một trong những nàng hậu có body đẹp với ba vòng nóng bỏng và thân hình không chút mỡ thừa. Cô cũng sở hữu kênh Ky Duyen Fit, chia sẻ những nội dung về lối sống lành mạnh và các bài tập luyện.

Bên cạnh đó, người đẹp cũng sở hữu khối tài sản đáng mơ ước gồm căn hộ sang trọng, xe hơi đắt tiền, loạt hàng hiệu sang chảnh.