Kỹ sư nông nghiệp làm giả gần 4 tấn thóc giống

Sáng 31/3, Công an tỉnh Lai Châu cho biết đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Dương Ngọc Duy (SN 1986, ở Bắc Giang) về hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả là giống cây trồng.

Theo hồ sơ vụ án, thời gian trước đây, Duy là nhân viên kinh doanh của Công ty Cổ phần vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bắc Giang, được giao nhiệm vụ phụ trách phát triển thị trường tại tỉnh Lai Châu. Cuối năm 2023, Duy bị công ty cho nghỉ việc.

Dương Ngọc Duy tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Do am hiểu loại lúa giống F1 Đắc Ưu 11 mà công ty độc quyền phân phối là loại giống đang được người nông dân Lai Châu ưa chuộng, có giá bán cao 140.000 đồng/kg, nên Duy nảy sinh ý định làm giả.

Từ tháng 1, Duy mua thóc bình thường với giá 18.000 đồng/kg rồi lên mạng đặt mua bao bì giống với bao bì sản phẩm lúa giống F1 Đắc Ưu 11 của Công ty cổ phần VTNN Bắc Giang độc quyền phân phối.

Số thóc giống do Duy làm giả (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau đó Duy mua máy trộn bê tông, máy hàn miệng túi, máy in date cầm tay, cân đồng hồ, thuốc xử lý hạt giống, máy khâu vỏ bao, thuê người trộn thuốc xử lý hạt giống với thóc đóng vào bao bì in nhãn như hàng thật được 3,8 tấn rồi trực tiếp chở lên tỉnh Lai Châu, chào bán cho một số đại lý giống mà Duy đã quen từ trước, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Dương Ngọc Duy, cảnh sát đã thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến quá trình sản xuất lúa giống giả nêu trên, đồng thời cơ quan điều tra đã xác minh, truy thu được hơn 3,5 tấn lúa giống giả mà Duy đã bán tại địa bàn tỉnh Lai Châu.