Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng phát trực tiếp cảnh quan hệ lên trên mạng xã hội

Theo đó, qua công tác nắm tình hình và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ trên không gian mạng, đầu tháng 5/2024, Công an thành phố Lai Châu phát hiện nghi vấn một số đối tượng có hành vi tổ chức livestream (phát trực tiếp) hoạt động khiêu dâm, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy và sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm để thu lợi bất chính qua ứng dụng QQlive (một ứng dụng mạng xã hội của Trung Quốc).



Công an TP Lai Châu đã báo cáo Công an tỉnh Lai Châu. Xác định đây là vụ việc nghiêm trọng, ngày 22/5/2024 Công an tỉnh Lai Châu đã quyết định xác lập chuyên án trinh sát 0524V.

Sau 5 ngày khẩn trương xác minh, hồi 20h20' ngày 27/5/2024, lực lượng công an đột kích vào tầng 5, khách sạn Bảo An (tổ 12, P. Đoàn Kết, TP. Lai Châu, tỉnh Lai Châu), phát hiện bắt quả tang tại phòng 501 nhóm đối tượng nam nữ đang có hành vi khiêu dâm phát trực tiếp trên ứng dụng QQlive.

Ban đầu xác định các đối tượng tham gia khiêu dâm gồm: G. A. P. ( SN 2007); S. T. M (SN 2010); L. A. K. (SN 2007) và S. T. LH ( SN 2010) cùng trú tại Tam Đường, Lai Châu.

Nhóm đối tượng bị phát hiện, bắt giữ (ảnh Công an tỉnh Lai Châu)

Ngoài ra còn có 05 đối tượng chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện hành vi khiêu dâm, tổ chức livestream, gồm CHEN JIONG (tức Trần Quýnh, SN 1996); LI JIA WEN (tức Lý Gia Văn, SN 2002); LI TIAN WEN (tức Lý Thiên Văn, SN 1997) cùng trú tại Khu Điện Bái, thành phố Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc; HUANG ZHONG JIAN (tức Hoàng Trung Kiện, SN 1999), thường trú: Đường Bảo Quang, thành phố Cao Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc (là người phiên dịch) và Lê Hoài Bảo Chung (SN 1996, trú tại: thôn Việt Cường, xã Cù Bị, huyện Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu).

Tại hiện trường, lực lượng phá án đã thu giữ nhiều ĐTDĐ, bộ dụng cụ livestream, mặt nạ, dương vật giả, gel bôi trơn, khẩu trang, bao cao su.

Khai thác nhanh các đối tượng, Công an tỉnh Lai Châu đã thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hữu Vấn (SN 1994, là quản lý khách sạn Bảo An) về hành vi Tổ chức truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Tại cơ quan điều tra bước đầu các đối tượng khai nhận: đã tìm hiểu cách kiếm tiền bằng livestream khiêu dâm trên không gian mạng qua ứng dụng QQlive của Trung Quốc, tháng 5/2024 Nguyễn Hữu Vấn bàn với Đỗ Xuân Phương (SN 1994, xã Cổ Bì, Bình Giang, Hải Dương) tham gia vai trò quản lý nhân viên, phục vụ ăn uống và rủ Lê Hoài Bảo Chung đến Khách sạn Bảo An hợp tác làm ăn.

Vấn rủ được T.T.P (SN 2005, trú tại: bản Ít Chom Trên, xã Tà Mít, huyện Tân Uyên, Lai Châu) diễn cảnh khiêu dâm để phát trực tiếp với tiền công 200.000 đồng/1h. Sau đó do P mang thai nên Vấn giao nhiệm vụ trang điểm, hỗ trợ khiêu dâm, dọn dẹp phòng.

Tiếp đó Vấn tìm được các đối tượng là Sùng Thị Mai và Giàng A Phương (hai người này đang chung sống như vợ chồng) diễn cảnh khiêu dâm với mức lương thỏa thuận 25 triệu đồng/1 tháng; Sùng Thị Lan Hương; Lý A Khánh với mức lương 400.000đ/ca/2h. Vấn giao cho Chung hướng dẫn những người này cách khiêu dâm, diễn quan hệ tình dục để phát trực tiếp lên mạng.

Dụng cụ nhóm đối tượng sử dụng để phát tán các clip khiêu dâm (ảnh Công an Lai Châu)

Lần lượt các ngày 24, 25, 26/5 Vấn, Chung tổ chức livestream hoạt động đồi trụy và được quản lý ứng dụng chuyển khoản trả 1.357.000 VNĐ. Vấn đang tiếp tục tuyển thêm các phụ nữ người Lai Châu để diễn các hoạt động khiêu dâm và quan hệ tình dục nhưng chưa tuyển thêm được ai.

Đến ngày 27/5/2024, Chung, Vấn rủ được 4 người Trung Quốc đến hợp tác tổ chức livestream khiêu dâm lợi nhuận chia đôi. Bốn đối tượng này đã mang thêm các thiết bị livestream và đạo diễn, hướng dẫn cách khiêu dâm thu hút được người Trung Quốc vào xem.

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, Chung cùng 4 đối tượng Trung Quốc bắt đầu cho các đối tượng cởi áo diễn khiêu dâm phát trực tiếp trên app về Trung Quốc thì bị lực lượng Công an phát hiện bắt quả tang.

Mở rộng chuyên án, công an thi hành khám xét khẩn cấp đối với Thào Đức Thái (SN 2004, trú tại: tổ 23 phường Đông Phong, thành phố Lai Châu) về hành vi làm ra và lưu hành các video có nội dung khiêu dâm đồi trụy.

Tại nhà Thái có các đối tượng đang lưu trú gồm: Nguyễn Tuấn Anh (SN 2001); Nguyễn Văn Độ (SN 1993), cùng trú tại: xã Dân Chủ, huyện Hưng Hà, Thái Bình; Phàn Thị Lan (SN 2004, trú tại bản Mồ Sì Câu, xã Hoang Thèn, huyện Phong Thổ); Ly Thị Máy (SN 2002, trú tại: xã Lùng Phình, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai).

Kết quả khám xét, đã phát hiện, thu giữ tại nhà Thái nhiều vật chứng có liên quan như dụng cụ livestream, bao cao su, điện thoại di động của đối tượng có một số video, hình ảnh khiêu dâm, đồi trụy.

Đấu tranh nhóm Thào Đức Thái xác định: Tháng 5/2024, các đối tượng đã tổ chức cho Thái, Độ, Máy, Lan thực hiện livestream cảnh quan hệ tình dục nhiều lần trên ứng dụng QQlive tại phòng ngủ nhà Thái (Máy 2 lần, Lan 5 lần). Tuấn Anh đã chuyển khoản trả Máy 1 triệu và Lan 2 triệu. Tối ngày 27/5/2024 các đối tượng chưa kịp livestream khiêu dâm thì bị lực lượng Công an đến thực hiện lệnh khám xét.