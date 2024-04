Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Ngày 28/4, thông tin từ Công an Nghệ An cho biết, vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) phá thành công chuyên án, đánh sập đường dây tội phạm xuyên quốc gia, bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Đối tượng Nguyễn Đức Vinh (SN 1975, trú tại phường Quán Bàu, TP Vinh, Nghệ An) điều hành web khiêu dâm.

Trang web này lôi kéo hơn 1,1 triệu thành viên tham gia với hàng trăm triệu lượt truy cập, phát tán hơn 19 triệu nội dung đồi trụy. Để quản trị, vận hành đường dây, nhóm đối tượng trong đường dây chia thành hàng chục tài khoản quản trị, phân cấp với 1 tài khoản Super Admin tổng được đặt tại nước ngoài.

Nhóm đối tượng hoạt động theo phần việc được giao từ Super Admin, thông qua chat Telegram, tiền công được đối tượng Super Admin trả hàng tháng qua tiền ảo. Các đối tượng cầm đầu, quản trị vận hành diễn đàn luôn ẩn danh, che giấu thông tin. Giao dịch bằng tiền ảo, tiền điện tử để thanh toán tiền công nhằm đối phó với cơ quan chức năng.

Tại Việt Nam, bước đầu cơ quan công an xác định có 12 đối tượng tại nhiều tỉnh, thành liên quan đến hoạt động quản trị, vận hành đường dây nói trên do Nguyễn Đức Vinh (SN 1975, trú tại phường Quán Bàu, TP Vinh, Nghệ An) điều hành.

Sau thời gian theo dõi, ngày 25/4, Ban chuyên án tổ chức thành 12 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 12 đối tượng trong đường dây tại 12 địa điểm thuộc nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.

Ngoài đối tượng cầm đầu Nguyễn Đức Vinh, 11 đối tượng còn lại bị cơ quan công an bắt giữ trú tại Lâm Đồng, Thừa Thiên Huế, TP Hồ Chí Minh, Cà Mau…

Tang vật chuyên án thu giữ, gồm: 7 bộ máy tính bàn, 4 laptop, 20 điện thoại di động, qua đó phát hiện hàng triệu ảnh, truyện đồi trụy, nhiều file video đồi trụy… Quá trình điều tra, xác định số tiền các đối tượng thu lợi bất chính hơn 3 tỷ đồng.

Rủ quay video chat khiêu dâm rồi tống tiền thiếu nữ Quen qua mạng mới vài ngày, Trí rủ thiếu nữ quay video chat khiêu dâm, đổi lại cô gái sẽ nhận được tiền. Sau khi nạn nhân gửi video, Trí quay sang tống tiền.

Cẩn trọng với thức ăn đường phố mùa lễ 30.4-1.5