Làm 4 việc theo lời vợ dặn từ trung niên, tuổi già mới thấy đó là quyết định sáng suốt

Sau khi vợ mất vì bạo bệnh, tuổi già, ông Minh (65 tuổi) đứng trước lựa chọn chuyển lên thành phố sống cùng 3 người con hoặc tiếp tục ở lại quê. Các con đều muốn chăm sóc bố nhưng không ai muốn từ bỏ công việc và cuộc sống ổn định. Cuối cùng, ông quyết định ở lại căn nhà quen thuộc.

Theo lời vợ trước khi qua đời, tuổi già cần sự độc lập. Sống riêng giúp ông duy trì thói quen của mình, đồng thời tránh những khác biệt dễ phát sinh khi nhiều thế hệ sống chung, các con cũng không phải thay đổi công việc vì bố.

Tuy nhiên, độc lập không có nghĩa là cắt đứt với gia đình. Ông Minh thống nhất với các con rằng họ có thể về thăm bố định kỳ và lập tức có mặt khi ông cần. Hằng ngày, ông vẫn giữ liên lạc với các con, hỏi thăm cuộc sống của chúng và trò chuyện với các cháu.

Nhìn lại cuộc sống sau khi vợ qua đời, ông Minh cho rằng 4 lời dặn của bà đã giúp ông có những năm tháng nghỉ hưu dễ chịu hơn. Ảnh minh họa

Tuổi già sống riêng nhưng không được xa cách con cái

Ông Minh dần nhận ra rằng không sống chung với con không đồng nghĩa với việc tình cảm gia đình trở nên lạnh nhạt.

Ngược lại, mỗi người có không gian riêng nhưng vẫn thường xuyên quan tâm, hỗ trợ nhau thì mối quan hệ lại nhẹ nhàng hơn. Khi sức khỏe ông yếu đi, các con vẫn có thể đón bố về chăm sóc.

Đây chính là cách ông lựa chọn để vừa giữ sự tự chủ, vừa không biến mình thành người xa lạ trong gia đình.

Chủ động kết bạn với hàng xóm

Trước đây, ông Minh khá khép kín. Khi còn đi làm, ông chỉ tập trung vào công việc và gia đình, gặp hàng xóm cũng chỉ chào hỏi xã giao. Sau khi nghỉ hưu, ông làm theo lời vợ, chủ động trò chuyện và quan tâm đến những người sống xung quanh.

Từ những câu hỏi thăm sức khỏe đơn giản, ông dần có thêm nhiều người bạn. Ông đôi khi tặng hàng xóm chậu cây hoặc những món quà nhỏ mà các con mang về. Đổi lại, mọi người cũng thường mời ông sang chơi, uống trà, đánh cờ.

Sau này, ông cùng hàng xóm đi bộ, tham gia các hoạt động dành cho người cao tuổi. Khi ông không khỏe, chính những người sống gần nhà là người hỗ trợ liên lạc với các con. Nhờ vậy, cuộc sống một mình không còn đồng nghĩa với cô độc.

Lắp thiết bị an toàn để các con yên tâm

Sống một mình, vấn đề an toàn luôn được ông Minh đặt lên hàng đầu.

Theo lời vợ, ông nhờ các con lắp camera và khóa cửa thông minh trong nhà. Nhờ camera, các con có thể biết tình hình của bố từ xa mà không cần phải chuyển về quê hoặc thuê người ở cùng.

Khoản đầu tư này giúp ông yên tâm hơn trong sinh hoạt hằng ngày, còn các con cũng giảm bớt lo lắng.

Với người cao tuổi sống một mình, những thiết bị hỗ trợ như vậy đặc biệt hữu ích khi xảy ra sự cố bất ngờ mà bản thân không thể kịp thời liên lạc với người thân.

Tiết kiệm trước khi nghĩ đến hưởng thụ

Sau khi nghỉ hưu, ông Minh từng có thời gian tiêu gần hết lương hưu mỗi tháng. Ông nghĩ mình đã làm việc vất vả cả đời nên đến lúc nghỉ cần biết tận hưởng, nhưng nhớ lời vợ, ông bắt đầu thay đổi cách quản lý tiền.

Mỗi tháng, ông dành khoảng 1/3 lương hưu gửi tiết kiệm, sau đó mới tính toán các khoản chi tiêu từ số tiền còn lại. Dù tiền gửi không đem lại mức sinh lời quá cao, ông cảm thấy an tâm vì luôn có khoản dự phòng.

Đặc biệt, vợ ông từng nhắc phải tỉnh táo trước những lời mời gọi làm giàu trên mạng. Ông Minh vốn thường xuyên đọc tin tức trên mạng xã hội nên dễ bắt gặp các quảng cáo đầu tư với lời hứa lợi nhuận hấp dẫn.

Ông ghi nhớ rằng ở tuổi già, giữ được khoản tiền tích lũy quan trọng không kém kiếm thêm tiền. Không nên vì ham lợi nhuận mà mạo hiểm toàn bộ số tiền dành dụm.

Tuổi già an nhàn nhờ biết tự lo cho mình

Nhìn lại cuộc sống sau khi vợ qua đời, ông Minh cho rằng 4 lời dặn của bà đã giúp ông có những năm tháng nghỉ hưu dễ chịu hơn.

Ông không sống chung với các con nhưng vẫn duy trì tình cảm gia đình. Ông chủ động xây dựng quan hệ với hàng xóm để tránh cô đơn, lắp thiết bị bảo đảm an toàn và hình thành thói quen tiết kiệm, không chạy theo những lời quảng cáo làm giàu nhanh.

Ông hiểu rằng tuổi già không nhất thiết phải phụ thuộc vào con cái mới có thể hạnh phúc. Khi có sức khỏe, tài chính dự phòng, những người bạn đáng tin cậy và khả năng tự chăm sóc bản thân, một người vẫn có thể sống thoải mái dù ở một mình.

Điều quan trọng là độc lập nhưng không tách biệt, tiết kiệm nhưng vẫn tận hưởng cuộc sống và luôn giữ một sợi dây gắn kết với gia đình.