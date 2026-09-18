Con dâu nói dối bố mẹ mình về lương hưu của bố chồng, cụ ông hỏi cho ra lẽ rồi gật gù khen đúng

Lương hưu tưởng chỉ là chuyện thu nhập cá nhân, nhưng khi được đưa vào những cuộc trò chuyện gia đình, đây đôi khi lại là chủ đề khá nhạy cảm. Câu chuyện của cụ ông 65 tuổi dưới đây là một ví dụ, theo Đời sống Pháp luật.

Ở tuổi 65, ông Tô, một cán bộ đã nghỉ hưu tại Trung Quốc, có cuộc sống khá ổn định. Sau nhiều năm làm việc, ông được hưởng mức lương hưu khoảng 5.200 NDT/tháng, tương đương gần 20 triệu đồng. Cộng thêm thu nhập của vợ, hai vợ chồng không quá áp lực về chuyện chi tiêu.

Ông vốn là người thẳng thắn. Khi còn đi làm hay sau khi nghỉ hưu, ông không có thói quen giấu giếm chuyện thu nhập. Bởi vậy, ông cũng chưa từng nghĩ mức lương hưu của mình có thể trở thành vấn đề trong các mối quan hệ gia đình.

Con dâu bất ngờ "cắt" gần một nửa lương hưu của bố chồng

Trong dịp Tết năm ngoái, gia đình thông gia sang nhà ông Tô chúc Tết. Trong lúc mọi người trò chuyện, bà thông gia bất ngờ hỏi: "Lương hưu của anh hiện nay được bao nhiêu?"

Ông Tô còn chưa kịp trả lời thì con dâu đã nhanh chóng lên tiếng: "Bố chồng con lương cũng không cao đâu ạ, khoảng 2.000 NDT/tháng thôi."

Nghe vậy, ông Tô khá bất ngờ. Ông không hiểu vì sao con dâu lại chủ động nói giảm khoản lương hưu của mình xuống thấp hơn rất nhiều so với thực tế. Sau khi khách ra về, ông hỏi riêng con dâu về chuyện này, câu trả lời của cô khiến ông thay đổi hoàn toàn suy nghĩ.

Việc giữ kín lương hưu cũng giúp hạn chế những tình huống khó xử về sau. Ảnh minh họa

Một lời nói dối để giữ sự cân bằng giữa hai gia đình

Con dâu giải thích rằng cô biết chính xác bố chồng đang nhận mức lương hưu bao nhiêu. Tuy nhiên, cô cho rằng việc bố mẹ mình hỏi về thu nhập không nhất thiết xuất phát từ sự tò mò về tiền bạc.

Theo cô, đôi khi phía thông gia chỉ muốn biết cuộc sống hiện tại của gia đình con gái và con rể như thế nào.

Nếu nói đúng mức lương hưu gần 20 triệu đồng mỗi tháng, bố mẹ cô có thể hình dung gia đình ông Tô rất dư dả. Từ đó, trong những lần gặp gỡ tiếp theo, họ có thể vô tình cảm thấy mình cần chuẩn bị quà cáp, tổ chức ăn uống hay đáp lễ tương xứng.

Điều này dễ tạo ra áp lực không đáng có giữa hai bên. Vì thế, cô chủ động nói giảm thu nhập của bố chồng. Mục đích không phải để che giấu điều gì xấu mà nhằm giữ sự riêng tư cho ông, đồng thời giúp bố mẹ mình cảm thấy thoải mái hơn khi qua lại với thông gia.

Nghe xong, ông Tô mới hiểu dụng ý của con dâu. Ông nhận ra cô không chỉ đang trả lời một câu hỏi mà còn cố gắng tránh cho hai bên gia đình rơi vào vòng so sánh về điều kiện kinh tế.

Ông Tô chia sẻ rằng sự việc khiến ông hiểu hơn về giá trị của giao tiếp trong gia đình. Một câu trả lời thiếu cân nhắc đôi khi có thể vô tình tạo khoảng cách, trong khi một cách ứng xử tinh tế lại giúp mọi người cảm thấy dễ chịu hơn.

Ông càng ngày càng đánh giá cao cô con dâu bởi sự khéo léo và khả năng xử lý những tình huống nhạy cảm.

Vì sao không nên tùy tiện nói về lương hưu?

Có những thứ nói ra khiến người khác ngưỡng mộ, nhưng cũng có những thứ vừa khoe đã tự rước phiền vào mình. Người khôn thường hiểu rất rõ ranh giới ấy, theo Thời báo Văn học nghệ thuật.

Có tiền là một chuyện, thể hiện mình có bao nhiêu tiền lại là chuyện khác. Người khôn thường không có nhu cầu liên tục nói về thu nhập, số tiền tiết kiệm, món đồ đắt tiền hay những khoản đầu tư đang sở hữu.

Bởi tiền bạc vốn là vấn đề riêng tư. Khi thông tin tài chính bị chia sẻ quá nhiều, người khác có thể hình thành kỳ vọng, so sánh hoặc nảy sinh những lời mời gọi không cần thiết. Đôi khi, một câu nói vô tình về tài sản cũng đủ kéo theo nhiều chuyện khó xử.

Giữ sự kín đáo về tiền không có nghĩa là phải sống khổ hay che giấu thành quả. Đó đơn giản là biết điều gì nên nói, điều gì nên để người khác chỉ nhìn thấy qua cách mình sống.

Khéo léo chuyển chủ đề thu nhập

Nếu không muốn chia sẻ, một cách đơn giản là trả lời chung chung như: "Lương hưu cũng vừa đủ chi tiêu thôi" hoặc "Cũng đủ trang trải cuộc sống hằng ngày".

Cách trả lời này vừa không quá thẳng thừng, vừa đủ để người đối diện hiểu rằng bạn không muốn đi sâu vào con số cụ thể.

Trong trường hợp không tiện từ chối trực tiếp, bạn cũng có thể chuyển hướng câu chuyện.

Chẳng hạn, khi được hỏi lương hưu bao nhiêu, có thể nói: "Lương hưu của tôi cũng không nhiều, chi phí sinh hoạt ngày càng cao. Không biết thời gian tới có được điều chỉnh thêm không?"

Hoặc chủ động hỏi lại: "Lương hưu của ông/bà hiện giờ thế nào? Chi tiêu mỗi tháng có đủ không, có cách nào tiết kiệm hiệu quả không?"

Cách này giúp cuộc trò chuyện tiếp tục tự nhiên mà không khiến bạn phải tiết lộ thông tin tài chính cá nhân.

Đặc biệt, việc giữ kín lương hưu cũng giúp hạn chế những tình huống khó xử về sau. Bởi ngoài những người chỉ hỏi vì tò mò, có người có thể quan tâm đến thu nhập của bạn vì muốn vay tiền, nhờ hỗ trợ tài chính hoặc đề nghị giúp đỡ.

Khi người khác biết bạn có khoản lương hưu cao và ổn định, việc từ chối những lời nhờ vả đôi khi sẽ trở nên khó khăn hơn.

Lương hưu là thành quả của nhiều năm làm việc, vì vậy mỗi người hoàn toàn có quyền quyết định chia sẻ thông tin này với ai và ở mức độ nào. Sự kín đáo đúng lúc không phải là ích kỷ, mà đôi khi chính là cách giữ cho các mối quan hệ gia đình được tự nhiên và lâu dài hơn.