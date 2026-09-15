Lương hưu 38 triệu đồng/tháng, cặp vợ chồng già cay đắng: Có những thứ tiền không mua nổi

Ở một góc thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc) nhộn nhịp, có một cặp vợ chồng già đã hơn 70 tuổi sống nương tựa vào nhau. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy họ có một khoản lương hưu đáng ghen tị - hơn 10.000 NDT/tháng (tương đương 38,7 triệu đồng). Có thể nói, số tiền này đủ để hai người tận hưởng tuổi già và sống một cuộc sống thoải mái. Tuy nhiên, thực tế lại khác xa với những gì mà mọi người tưởng tượng, theo Đời sống Pháp luật.

Lương hưu 38 triệu đồng/tháng nhưng tuổi già vẫn nhiều nỗi lo

Tại Bắc Kinh (Trung Quốc), ông Lý và vợ là bà Trương đã bước sang tuổi 70. Nhìn vào hoàn cảnh của hai người, nhiều người có lẽ sẽ cho rằng họ đang sở hữu một cuộc sống tuổi già đáng mơ ước.

Ông Lý từng là giáo sư đại học, dành phần lớn cuộc đời cho công việc giảng dạy và có cơ hội đi nhiều nơi trên thế giới. Vợ ông, bà Trương, từng là y tá trưởng tại một bệnh viện huyện.

Sau hàng chục năm làm việc, hai người có tổng lương hưu hơn 10.000 NDT mỗi tháng, tương đương 38,7 triệu đồng. Với nhiều gia đình, khoản thu nhập ổn định như vậy khi đã nghỉ hưu là điều không dễ có. Thế nhưng, hai ông bà lại không cảm thấy cuộc sống của mình thực sự dư dả.

Bước sang tuổi 70, cơ thể bắt đầu xuất hiện nhiều vấn đề. Hai người thường xuyên phải đi khám, uống thuốc và theo dõi sức khỏe. Dù một phần chi phí được bảo hiểm y tế hỗ trợ, những khoản phải tự chi trả vẫn không nhỏ.

Bên cạnh đó, tuổi cao khiến họ chú ý nhiều hơn đến chế độ ăn uống. Những thực phẩm phù hợp với sức khỏe người lớn tuổi thường có giá cao hơn, chưa kể các khoản chi cho điện, nước, phí dịch vụ chung cư và những nhu cầu sinh hoạt hằng ngày.

Có thể 38,7 triệu đồng/tháng là con số khiến nhiều người ngưỡng mộ, nhưng khi sức khỏe giảm sút, những khoản chi tưởng như nhỏ bé cũng có thể cộng lại thành áp lực đáng kể.

Ông Lý và bà Trương nhận ra rằng, lương hưu có thể giúp họ thanh toán hóa đơn nhưng không thể mua được sự sum vầy. Ảnh minh họa

Điều buồn nhất không phải chuyện tiền bạc

Nếu chỉ phải đối mặt với chi phí sinh hoạt và thuốc men, có lẽ ông Lý và bà Trương vẫn có thể xoay xở. Điều khiến họ khó chịu đựng hơn lại là sự vắng bóng của con cái.

Các con của hai ông bà đều làm việc xa nhà. Mỗi người có công việc, gia đình và những trách nhiệm riêng nên không thể thường xuyên trở về thăm bố mẹ. Có những lần các con về nhà, cả gia đình chỉ kịp dùng chung một bữa cơm rồi lại vội vàng lên đường.

Hai người già hiểu con cái cũng có cuộc sống riêng. Họ không trách móc, nhưng sự thấu hiểu ấy không khiến căn nhà bớt trống trải.

Tuổi càng cao, con người càng mong có người ở bên để trò chuyện. Một bữa cơm có con cháu, một cuộc điện thoại hỏi han hay đơn giản là vài giờ ngồi bên nhau đôi khi còn quý giá hơn những món quà đắt tiền.

Ông Lý và bà Trương nhận ra rằng, lương hưu có thể giúp họ thanh toán hóa đơn nhưng không thể mua được sự sum vầy.

Tuổi già có 3 nỗi sợ lớn: Cô đơn, bệnh tật và bất an

Khi còn trẻ, nhiều người thường nghĩ chỉ cần cố gắng kiếm tiền, mua nhà, tích lũy tiền tiết kiệm và chuẩn bị một khoản lương hưu ổn định thì tuổi già sẽ bình yên, nhưng thực tế không đơn giản như vậy.

Khi sức khỏe suy yếu, điều người lớn tuổi cần không chỉ là tiền. Họ còn cần cảm giác được quan tâm, được lắng nghe và biết rằng mình không bị bỏ lại phía sau.

Với ông Lý và bà Trương, nỗi lo về sức khỏe ngày một lớn. Hai người sợ bệnh tật trở nên nghiêm trọng hơn, sợ chi phí điều trị tăng lên và cũng sợ một ngày nào đó mình không còn đủ sức tự chăm sóc bản thân.

Đáng buồn hơn, họ còn nghĩ đến viễn cảnh một ngày qua đời mà bên cạnh không có con cái.

Những nỗi lo ấy khiến tinh thần của hai người cũng bị ảnh hưởng. Dù mỗi tháng vẫn nhận được khoản lương hưu ổn định, họ vẫn có lúc cảm thấy buồn bã, bất lực và bất an về những năm tháng phía trước.

Khi về già, tiền quan trọng nhưng không phải tất cả

Câu chuyện của ông Lý và bà Trương cho thấy một thực tế đáng suy ngẫm, chuẩn bị tài chính là điều cần thiết cho tuổi già, nhưng tiền bạc không thể giải quyết mọi vấn đề.

Một khoản lương hưu tốt giúp người cao tuổi chủ động hơn trong cuộc sống, giảm sự phụ thuộc vào con cái và có điều kiện chăm sóc sức khỏe. Nhưng khi tuổi tác tăng lên, nhu cầu về tình cảm cũng trở nên rõ rệt hơn.

Người già không nhất thiết cần con cái ngày nào cũng ở bên. Điều họ mong muốn nhiều khi chỉ là được hỏi han thường xuyên, được biết các con vẫn quan tâm đến mình.

Một cuộc điện thoại vài phút, một bữa cơm cuối tuần hay một chuyến về thăm nhà có thể mang lại giá trị tinh thần mà không khoản tiền nào thay thế được.

Khi cha mẹ già bệnh tật, hãy ở bên cạnh chăm sóc thay vì chỉ trích, bày tỏ thái độ không hài lòng. Ảnh minh họa

Khi cha mẹ già hãy quan tâm và yêu thương

Luôn là người con tâm lý, hiếu thảo khi cha mẹ đến tuổi già yếu và tránh nói những lời khiến bậc sinh thành phải đau lòng, theo Lao Động.

Tránh nói cha mẹ "dài dòng, chậm chạp"

Cần lưu ý và tránh nói đến những câu chỉ trích cha mẹ hành động hay lời nói chậm chạp, dài dòng vốn là biểu hiện tuổi tác của người già. Kiên nhẫn lắng nghe và động viên cha mẹ cùng cố gắng làm quen, và nếu có thể cùng vượt qua khó khăn này.

Tránh oán trách cha mẹ không tài giỏi

Hãy luôn nhìn nhận vào sự cố gắng của cha mẹ đã dành toàn bộ tâm sức để lo cho con cái ăn học hết mức có thể. Đừng so sánh các gia đình khác bởi mỗi gia đình đều có những lo lắng riêng. Trân trọng những gì chúng ta có, nhất là khi còn cha mẹ bên cạnh.

Hãy chăm sóc khi cha mẹ ốm yếu

Khi cha mẹ già bệnh tật, hãy ở bên cạnh chăm sóc thay vì chỉ trích, bày tỏ thái độ không hài lòng. Đây có lẽ là điều tối kỵ mà bất kỳ người con nào không được phép mắc phải. Thời điểm cha mẹ già yếu cũng là lúc chúng ta thể hiện sự hiếu thảo, quan tâm và phụng dưỡng bậc phụ huynh.