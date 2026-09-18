Đừng để quá trễ: 5 hành vi ở trẻ khiến cha mẹ phải bất lực bật khóc sau này
GĐXH - Một số hành vi ở trẻ nếu không điều chỉnh có thể ảnh hưởng đến cách trẻ xây dựng các mối quan hệ khi trưởng thành. Vì vậy, cha mẹ cần uốn nắn con từ sớm.
Không phải điểm số, đây là 10 điều cha mẹ cần trang bị cho con để chúng lớn lên vững vàngNuôi dạy con -
GĐXH - Bên cạnh kiến thức, cha mẹ nên trang bị cho con những kỹ năng và giá trị quan trọng để trẻ tự tin bước vào cuộc sống.
Một nguyên tắc nuôi con tưởng đúng nhưng có thể phản tác dụng, cha mẹ nên biết sớmNuôi dạy con -
GĐXH - Một nguyên tắc nuôi con được nhiều gia đình áp dụng có thể không hiệu quả như tưởng tượng. Chuyên gia chỉ ra điều cha mẹ nên quan tâm hơn.
3 quy tắc cha mẹ thông minh áp dụng mỗi ngày: Con lớn lên EQ cao, khéo ứng xửNuôi dạy con -
GĐXH - Theo Giáo sư Goleman (Harvard), EQ quyết định đến 80% sự thành công của một người. Để nuôi dưỡng EQ cao cho trẻ, cha mẹ có thể áp dụng 3 quy tắc dưới đây.
5 điều về con cái mà cha mẹ tinh tế luôn giữ kínNuôi dạy con -
GĐXH - Đôi khi những lời khoe khoang hay tâm sự vô tình của cha mẹ lại đẩy con cái vào rắc rối và làm sứt mẻ tình cảm gia đình.
Người cha ảnh hưởng thế nào với con gái? 4 điều mà nhiều người khi trưởng thành mới phát hiện raNuôi dạy con -
GĐXH - Người cha là một trong những người đàn ông đầu tiên bước vào cuộc đời con gái. Cách cha yêu thương, lắng nghe và đối xử với con có thể ảnh hưởng đến sự tự tin, lòng tự trọng và cách cô gái nhìn nhận các mối quan hệ khi trưởng thành.
Trẻ có 7 biểu hiện này, cha mẹ nên xem lại cách nuôi dạy trước khi quá muộnNuôi dạy con -
GĐXH - Nuông chiều con là bản năng của cha mẹ, nhưng nếu không có giới hạn, trẻ dễ hình thành những thói quen xấu, ảnh hưởng đến tính cách và khả năng hòa nhập sau này.
3 kiểu cha mẹ dễ nuôi con thành người ích kỷ, hỗn hàoNuôi dạy con -
GĐXH - Nhiều hành vi tưởng như bình thường của cha mẹ lại có thể ảnh hưởng sâu sắc đến tính cách và cách ứng xử của trẻ.
3 thói quen trên bàn ăn có thể tiết lộ trẻ có EQ thấpNuôi dạy con -
GĐXH - Nếu con thường xuyên có 3 thói quen này trên bàn ăn, cha mẹ nên uốn nắn sớm.
Thay vì giằng điện thoại khỏi tay con, cha mẹ EQ cao làm 3 việcNuôi dạy con -
GĐXH - Thay vì cấm đoán điện thoại, máy tính một cách cực đoan, cha mẹ EQ cao thường hướng dẫn con cách sử dụng công nghệ thông minh, có trách nhiệm và lành mạnh.
Cha mẹ những đứa trẻ ưu tú không quát mắng khi con mắc lỗi, họ thường làm 1 việcNuôi dạy con -
GĐXH - Cha mẹ quát mắng có thể khiến trẻ sợ hãi và tạm thời nghe lời, nhưng về lâu dài dễ tạo khoảng cách, khiến con ngại chia sẻ và thiếu cảm giác an toàn.