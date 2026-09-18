Đừng để quá trễ: 5 hành vi ở trẻ khiến cha mẹ phải bất lực bật khóc sau này

Thứ sáu, 10:29 18/09/2026 | Nuôi dạy con
Tường Vy
Tường Vy
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GĐXH - Một số hành vi ở trẻ nếu không điều chỉnh có thể ảnh hưởng đến cách trẻ xây dựng các mối quan hệ khi trưởng thành. Vì vậy, cha mẹ cần uốn nắn con từ sớm.

Đừng để quá trễ: 5 hành vi ở trẻ khiến cha mẹ phải bất lực bật khóc sau này - Ảnh 1.
Đừng để quá trễ: 5 hành vi ở trẻ khiến cha mẹ phải bất lực bật khóc sau này - Ảnh 1.Không phải điểm số, đây là 10 điều cha mẹ cần trang bị cho con để chúng lớn lên vững vàng

GĐXH - Bên cạnh kiến thức, cha mẹ nên trang bị cho con những kỹ năng và giá trị quan trọng để trẻ tự tin bước vào cuộc sống.

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