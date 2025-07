Làm ngày làm đêm để nghỉ hưu sớm ở tuổi 30: Tôi có tiền, có nhà nhưng chẳng còn ai bên cạnh

Tôi tên là Jane, 25 tuổi, hiện đang sống cùng gia đình tại Mỹ. Có thể bạn sẽ ngạc nhiên khi biết: Tôi đang làm 2 công việc cùng lúc. Công việc đầu tiên kéo dài từ 9h sáng đến 5h chiều, sau đó tôi sẽ chuyển sang công việc khác ở bộ phận chăm sóc khách hàng. Hàng ngày, tôi luôn kết thúc giờ làm cuối cùng vào 10h tối. Hiện tại, tôi đang làm việc chăm chỉ gấp đôi để đạt mục tiêu nghỉ hưu sớm ở tuổi 30.

Tôi không phát cuồng vì tiền. Tôi mê tự do, không phải làm việc vì cơm áo gạo tiền. Đó là lý do tôi theo đuổi triết lý FIRE – Financial Independence, Retire Early (Độc lập tài chính, nghỉ hưu sớm) mà tôi biết đến từ Reddit.

Tôi ghi lại hành trình này trên TikTok như một cách để truyền cảm hứng, nhưng cũng để tự nhắc mình không được bỏ cuộc giữa chừng.

"Tôi muốn trở thành người có thể lựa chọn làm việc, chứ không bị buộc phải làm việc."

Ảnh minh họa

Tôi làm 2 công việc mỗi ngày, chỉ để tiết kiệm 70% thu nhập

Tôi bắt đầu lối sống "hai ca" từ năm 2021, khi vẫn còn đang theo học chuyên ngành Xã hội học và Kinh doanh.

Ban ngày là văn phòng, ban đêm là tiếp nhận lịch hẹn sửa chữa lò sưởi, nhà vệ sinh… Nghe thì đơn giản, nhưng công việc này chiếm tới 30-40 giờ mỗi tuần, chưa kể công việc chính.

Tôi sống tiết kiệm đến mức cực đoan: tiết kiệm 70% thu nhập hàng tháng để đầu tư.

Tôi cũng sớm mua được một căn nhà và hiện cho thuê lại, còn bản thân chuyển về sống với gia đình để cắt giảm chi phí.

"Khi không tiêu tiền, tôi thấy mình keo kiệt. Nhưng khi tiêu tiền, tôi lại thấy tội lỗi."

Tôi từng sống như cái máy – 2 tiếng ngủ mỗi ngày, không có tuổi trẻ, không có bạn bè

Để vừa học, vừa làm hai công việc và vẫn duy trì tập gym, gặp gỡ bạn bè, tôi đã hy sinh thứ quan trọng nhất: giấc ngủ.

Có thời điểm, tôi ngủ từ 4h sáng và tỉnh dậy lúc 6h để bắt đầu một ngày mới. Tôi kiệt quệ, đau đầu thường xuyên, và chẳng còn dư năng lượng cho bất kỳ niềm vui nào.

Tôi từng yêu thích leo núi, vẽ tranh, giờ tất cả chỉ là ký ức. Cuối tuần, tôi cũng không gặp bạn bè nữa. Tôi chỉ muốn nằm yên, trốn cả thế giới, ôm lấy giấc ngủ.

Có những ngày mùa đông, tôi ngước nhìn bầu trời lúc mặt trời lặn và chợt nhận ra: hôm nay, tôi chưa kịp nhìn thấy ánh sáng mặt trời.

"Tôi 25 tuổi, và tôi không có nổi một khoảnh khắc sống đúng nghĩa."

Cái giá của nghỉ hưu sớm: Một tương lai không có bạn bè đồng hành

Sau nhiều tháng suy nghĩ, tôi đã quyết định cắt bớt thời gian làm việc: chỉ còn 55 giờ/2 tuần và không làm vào Chủ nhật. Nhưng thật buồn, tôi vẫn cảm thấy kiệt sức.

Mọi người xung quanh khen tôi bản lĩnh, quyết đoán, nhưng tôi biết họ cũng lo lắng.

Mẹ tôi từng nói: "Mẹ tự hào vì con có mục tiêu, nhưng mẹ nhớ con đã từng vui vẻ, chứ không chỉ biết làm việc."

Tôi vẫn đang trên con đường tiến về FIRE. Nhưng đôi khi, tôi tự hỏi: nếu một ngày tôi thực sự nghỉ hưu ở tuổi 30, liệu tôi sẽ chia sẻ niềm vui đó với ai? Những người bạn thân đã không còn bên tôi. Gia đình tôi thì luôn lo lắng. Và chính tôi cũng chẳng còn là cô gái yêu đời của ngày xưa.

Tôi chọn tiếp tục, dù biết mình đang đánh đổi sức khoẻ

Tôi hiểu rằng lối sống hiện tại không tốt cho thể chất, tinh thần hay giấc ngủ của tôi. Nhưng tôi chấp nhận tất cả, chỉ để đạt đến cái đích nghỉ hưu.

Tôi không biết điều này là dại dột hay can đảm, nhưng tôi tin: khi có tự do tài chính, tôi sẽ có thể sống một cuộc đời khác – chậm hơn, trọn vẹn hơn.

"Động lực của tôi lớn hơn sự kiệt sức. Và có lẽ, đó cũng là lý do khiến tôi chưa thể dừng lại."

Nghỉ hưu sớm là giấc mơ đẹp nhưng hãy nhớ, đừng để bạn là người duy nhất ở vạch đích

Giấc mơ nghỉ hưu tuổi 30 nghe thật hào nhoáng. Nhưng cái giá cho nó là cả thanh xuân phải sống như cái bóng: không bạn bè, không giấc ngủ, không ánh nắng.

Tôi không khuyên bạn đừng theo đuổi FIRE. Tôi chỉ mong, nếu bạn chọn con đường này, hãy nhớ giữ lại cho mình những điều quan trọng nhất – sức khỏe, cảm xúc và những người thương yêu.

