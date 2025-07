Không phải 'trà xanh', đây mới là kiểu người hủy diệt tình yêu nhanh nhất

Những người có cơ địa nhạy cảm với tình yêu thường có nhiều hành động “bất thường”. (Ảnh: ITN).

Cấu tạo của sự nhạy cảm trong tình yêu

Khi yêu ai đó, chúng ta thường tự hỏi chính mình: Người ta có thực sự yêu mình không? Mình có thực sự yêu người ta không? Tình yêu này có thể kéo dài được bao lâu?

Tình yêu là một cảm xúc bắt nguồn từ sự chủ quan. Dưới sự kiểm soát mạnh mẽ của sự chủ quan này, nó chứa đầy những điều bí ẩn. Con người thì luôn có sự tò mò tự nhiên và mối quan tâm vô thức đối với những điều chưa biết.

Trong những trường hợp bình thường, sự tò mò và mối quan tâm này sẽ không ảnh hưởng đến sự phát triển của cảm xúc. Nó giống như một kiểu thời tiết thay đổi trong tình yêu.

Nhưng đối với những người có “cơ địa nhạy cảm” với tình yêu, sự tò mò và quan tâm như vậy sẽ được phóng đại dưới tác động tâm lý.

Cơ địa nhạy cảm với tình yêu là một cách diễn giải tâm lý về sự nhạy cảm bất thường. Nó ám chỉ những người phản ứng thái quá với những thay đổi cảm xúc tinh tế hoặc những sự kiện đột ngột trong tình yêu.

Tâm lý học cho thấy chúng ta chỉ chấp nhận tình yêu mà chúng ta nghĩ rằng mình “xứng đáng”.

Những người có cơ địa nhạy cảm với tình yêu thường có nhiều hành động “bất thường”, liên tục đoán xem người kia có thực sự yêu mình không và chứng minh rằng mình có xứng đáng được yêu không.

Cảm xúc của họ luôn bị ảnh hưởng bởi mọi hành động của người yêu, và tâm trạng của họ cũng lên xuống theo đó; họ quá lo lắng về việc những khuyết điểm và thiếu sót của mình bị phơi bày, vì vậy họ quen với việc ẩn mình trước mặt người yêu.

Ba biểu hiện của cơ địa nhạy cảm với tình yêu

Khả năng cãi nhau giữa những người có cơ địa nhạy cảm trong tình yêu cao hơn nhiều so với những cặp đôi bình thường. (Ảnh: ITN).

Nếu bạn muốn phân biệt mình có nhạy cảm với tình yêu hay không, bạn có thể bắt đầu từ các khía cạnh sau:

Che giấu bản thân

Ai cũng muốn thể hiện khía cạnh tốt nhất của mình trước mặt người yêu. Do đó, dù là sự thăng hoa của bản thân bên trong hay sự điêu khắc của bản thân bên ngoài, chúng ta sẽ vô tình chuyển sang sở thích của người yêu. Nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta hoàn toàn đánh mất chính mình. Chúng ta vẫn sẽ duy trì các nguyên tắc của riêng mình.

Những người có kiểu tính cách nhạy cảm sẽ tập trung vào việc che giấu bản thân, che giấu cảm xúc, cuộc sống và sở thích của mình. Sự che giấu này thực ra bắt nguồn từ mặc cảm tự ti, nghĩ rằng bản thân thực sự không đủ hấp dẫn để thu hút người yêu, hoặc cảm xúc và sở thích của bản thân thực sự sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ hiện tại.

Những người có kiểu tính cách nhạy cảm thường che giấu bản thân trong một thời gian dài và sẽ tiếp tục trong suốt mối quan hệ. Ngay cả khi sự che giấu này khiến họ kiệt sức về thể chất và tinh thần, họ vẫn không thể dừng lại.

Thiếu an toàn

Cơ địa nhạy cảm trong tình yêu thường đi kèm với sự thiếu an toàn nghiêm trọng. Sự thiếu an toàn này thường không thể quy cho đối tác, mà do chính sự mất kiểm soát cảm xúc của bản thân.

Thiếu tự tin vào tình yêu và vào chính mình dẫn đến sự thiếu an toàn. Ví dụ, nếu bạn không nhận được tin nhắn từ anh ấy/cô ấy kịp thời, bạn sẽ ngay lập tức có những suy nghĩ hoang đường; nếu bạn xa anh ấy/cô ấy trong vài ngày, bạn sẽ trở nên lo lắng và bất an, thậm chí còn gặp khó khăn trong việc ăn uống và ngủ nghỉ.

Sau khi cãi nhau với anh ấy/cô ấy, bạn sẽ lên cơn lo âu và phải mất nhiều ngày mới bình tĩnh lại, v.v. Khi tính nhạy cảm đạt đến một ngưỡng nhất định, nó sẽ trở thành kẻ hủy diệt tình yêu, khiến bạn cãi nhau với anh ấy/cô ấy liên tục, khiến bạn càng yêu anh ấy/cô ấy thì càng mệt mỏi, kiệt sức về thể chất và tinh thần, khiến mối quan hệ khó có thể thành công.

Nhỏ mọn

Theo nghiên cứu tâm lý, khả năng cãi nhau giữa những người có cơ địa nhạy cảm trong tình yêu cao hơn nhiều so với những cặp đôi bình thường. Điều này là do những người có cơ địa nhạy cảm trong tình yêu không thể diễn đạt cảm xúc của mình một cách khoa học, và đôi khi họ không giỏi giao tiếp.

Khi đối tác chạm vào những điểm nhạy cảm của họ, họ thường chỉ có hai lựa chọn: một là chịu đựng và che giấu, hai là cãi nhau.

Những người có cơ địa nhạy cảm trong tình yêu thường tranh cãi với đối tác về những vấn đề nhỏ nhặt, và trong quá trình tranh cãi, họ cũng sẽ thể hiện sự cuồng loạn hoặc cực kỳ bi quan. Loại cãi vã không hiệu quả và tiêu cực này sẽ luôn dẫn đến sự kết thúc nhanh chóng của một mối quan hệ.

Theo sohu.com