Sử dụng bao cao su khi quan hệ

Thông tin từ Bệnh viện đa khoa Quốc tế Tâm Anh, đây được xem là giải pháp hữu hiệu giúp hạn chế việc mang thai ngoài ý muốn và ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Hiện nay, trên thị trường có bao cao su dành cho cả hai giới, tuy nhiên bao cao su cho nam giới phổ biến và dễ sử dụng hơn. Khuyến khích nam giới nên đeo bao cao su ngay từ khi bắt đầu quan hệ.

Chỉ quan hệ chung thủy một bạn tình

Quan hệ tình dục với nhiều người, nhất là những đối tượng có nguy cơ cao sẽ tăng nguy cơ mắc các bệnh lây qua đường tình dục hoặc mang thai ngoài ý muốn.

Vì thế, tránh quan hệ tình dục với nhiều người, thực hiện quan hệ tình dục chung thủy một bạn tình là nguyên tắc quan trọng của tình dục an toàn và lành mạnh.

Chia sẻ tình trạng sức khỏe của nhau

Thực tế, tình dục là chủ đề tế nhị mà hầu hết các cặp đôi ngại chia sẻ cùng nhau, nhất là khi một trong hai có vấn đề sức khỏe và có nguy cơ lây cho đối phương.

Tình dục an toàn và lành mạnh là điều cần thiết và vô cùng quan trọng để bảo vệ sức khỏe cho chính bạn và đối tác.

Tuy nhiên, để có đời sống tình dục hòa hợp và an toàn hơn, các cặp đôi hãy thẳng thắn chia sẻ tình trạng sức khỏe bản thân để cả hai cùng đưa ra giải pháp, lựa chọn biện pháp bảo vệ phù hợp khi quan hệ tình dục.

Những lưu ý khi quan hệ tình dục quan trọng thế nào?

Theo Bệnh viện đa khoa Quốc tế Thu Cúc, dưới góc độ y học thực chứng, hoạt động chăn gối là một tiến trình sinh lý có tác động sâu sắc đến hệ nội tiết, hệ tuần hoàn và trạng thái tâm thần học của con người.

Theo các tài liệu hướng dẫn lâm sàng từ Mayo Clinic, một đời sống tình dục hòa hợp mang lại nhiều giá trị to lớn trong việc giảm căng thẳng, kích thích tuần hoàn máu và củng cố hệ miễn dịch tự nhiên.

Tuy nhiên, nếu các cặp đôi thiếu hụt kiến thức bảo vệ y tế cơ bản, hành vi này sẽ lập tức trở thành ngõ cụt lây lan của các tác nhân vi sinh vật gây hại và gây ra các tổn thương cơ học cho vùng hạ vị.

Do đó, việc tuân thủ các nguyên tắc an toàn tình dục là ranh giới sống còn để ngăn ngừa các biến chứng mạn tính nguy hiểm, bảo vệ trọn vẹn phong độ thể chất lâu dài của bản thân.

Làm gì khi lỡ quan hệ tình dục không an toàn?

Ngược lại với quan hệ an toàn, quan hệ không an toàn là hành vi tình dục không sử dụng biện pháp phòng tránh lây nhiễm bệnh hoặc ngừa thai. Hành động này không chỉ có khả năng gây hại cho bản thân, đối tác mà còn ảnh hưởng đến nhiều người xung quanh.

Dưới góc độ y học thực chứng, hoạt động chăn gối là một tiến trình sinh lý có tác động sâu sắc đến hệ nội tiết, hệ tuần hoàn và trạng thái tâm thần học của con người.

Những hành vi được xem là quan hệ tình dục không an toàn như: không sử dụng bao cao su hoặc các biện pháp tránh thai khác khi quan hệ tình dục, quan hệ tình dục với nhiều người, quan hệ bằng đường miệng hoặc đường hậu môn, quan hệ ở độ tuổi còn quá sớm…

Vì nhiều lý do khiến bạn phải lâm vào cảnh quan hệ tình dục không an toàn thì trước hết cần bình tĩnh và làm theo các chỉ dẫn sau:

Uống thuốc ngừa thai khẩn cấp khi quan hệ tình dục không sử dụng bao cao su hay các biện pháp ngừa thai khác. Lưu ý, bạn nên ngừa thai càng sớm càng tốt.

Vệ sinh vùng kín thật sạch bằng dung dịch vệ sinh chuyên dụng để loại bỏ tinh dịch và các tác nhân gây bệnh bám quanh. Bạn nên tiến hành thực hiện ngay sau khi quan hệ tình dục không an toàn 10 phút.

Để ý các biểu hiện bất thường ở bộ phận sinh dục và trên cơ thể. Nếu xuất hiện triệu chứng chảy máu không rõ nguyên nhân, cảm giác đau buốt khi đi tiểu, nổi mẩn đỏ, có vết loét… bạn cần sớm khám vì đây có thể là tín hiệu cảnh báo khả năng mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục.