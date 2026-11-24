Quan hệ khi đang mệt mỏi hoặc căng thẳng

Theo cổng thông tin điện tử của Bệnh viện đa khoa Quốc tế Thu Cúc, nhiều người cho rằng "quan hệ giúp giải tỏa stress", nhưng điều này chỉ đúng khi cả hai đều sẵn sàng về mặt thể chất và tinh thần.

Nếu bạn đang kiệt sức sau một ngày làm việc, hoặc đầu óc rối bời vì lo âu, việc cố gắng "hoàn thành nghĩa vụ" không chỉ làm giảm khoái cảm mà còn dễ dẫn đến lãnh cảm, đau rát hoặc mất kết nối cảm xúc. Trong nhiều trường hợp, tôi từng gặp bệnh nhân nữ bị viêm âm đạo tái phát do quan hệ khi cơ thể suy nhược, niêm mạc khô và dễ tổn thương.

Quan hệ ngay sau khi uống rượu bia hoặc dùng chất kích thích

Rượu bia có thể làm bạn cảm thấy "phóng khoáng" hơn, nhưng thực tế, nó ức chế hệ thần kinh trung ương, làm giảm độ nhạy cảm và khả năng kiểm soát. Nam giới dễ bị liệt dương tạm thời, còn nữ giới có thể không đạt cực khoái dù có ham muốn.

Rượu bia có thể làm bạn cảm thấy "phóng khoáng" hơn, nhưng thực tế, nó ức chế hệ thần kinh trung ương, làm giảm độ nhạy cảm và khả năng kiểm soát.

Nguy hiểm hơn, dưới tác dụng của chất kích thích, nhiều người mất kiểm soát hành vi, dẫn đến quan hệ không an toàn hoặc thậm chí là đồng thuận không rõ ràng, điều này hoàn toàn đi ngược với nguyên tắc tôn trọng trong đời sống tình dục.

Không quan hệ tình dục khi đói hoặc no

Theo VTC News, khi ăn quá no, nếu cố tình "yêu" sẽ khiến cho đường ruột, dạ dày xung huyết, lượng máu cung cấp cho não bộ và các bộ phận khác không đủ. Còn nếu "yêu" khi quá đói có thể dẫn đến kiệt sức vì lúc này thể lực cơ thể hạ thấp, sức lực không đầy đủ.

Quan hệ tình dục quá mức

Đó có thể là quan hệ tình dục liên tục trong thời gian quá dài hay quan hệ quá nhiều lần trong ngày. Hành vi quan hệ tình dục quá mức này gây những tổn hại rất lớn đến sức khỏe, ảnh hưởng đến ham muốn tình dục, khiến cơ thể suy kiệt.

Quan hệ liên tục khiến các hệ cơ quan trong cơ thể mệt mỏi, hoạt động kém hiệu quả, thiếu nhịp nhàng là nguyên nhân gây nên rất nhiều chứng bệnh nguy hiểm khác đặc biệt là nhồi máu cơ tim, lâu dài có thể dẫn đến suy giảm nghiêm trọng tuổi thọ, thậm chí gây chết người nữa đấy.

Hành vi quan hệ tình dục quá mức này gây những tổn hại rất lớn đến sức khỏe, ảnh hưởng đến ham muốn tình dục, khiến cơ thể suy kiệt.

Chính vì vậy, bạn nên quan hệ tình dục ở mức độ vừa phải, hợp lý để phát huy hết tác dụng của nó mang lại cho sức khỏe, tinh thần.

Không chú ý đến vệ sinh cá nhân

Việc không chú ý vệ sinh cá nhân là nguyên nhân phổ biến gây nhiễm trùng và dễ dẫn đến các bệnh nhiễm khuẩn như nấm, viêm nhiễm đường sinh dục và các bệnh lý khác. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân mà còn gây khó chịu cho đối phương, làm giảm sự hấp dẫn và tạo cảm giác không thoải mái khi quan hệ. Do vậy, có thể làm giảm đi sự hứng thú và ham muốn, ảnh hưởng đến sự gắn kết tình cảm giữa hai người.

Uống gì trước khi quan hệ giúp kéo dài cuộc yêu, nâng cao sức khỏe GĐXH - Lựa chọn đúng thức uống hỗ trợ nội tiết không chỉ giúp cải thiện sinh lý mà còn nâng cao sức khỏe tổng thể một cách tự nhiên, an toàn.