Xuất tinh sớm là một dạng rối loạn tình dục phổ biến gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý và đời sống tình dục ở nam giới. Xuất tinh sớm có thể gây căng thẳng cho mối quan hệ vì nó thường dẫn đến sự không hài lòng và thất vọng cho cả hai bên.

Theo BS. Nguyễn Bá Hưng - Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, tình trạng xuất tinh sớm xảy ra ở nam giới trẻ tuổi với tần suất cao hơn so với nam giới lớn tuổi. Xuất tinh sớm ở người trẻ thường liên quan đến sự thiếu kỹ năng và nghệ thuật kiểm soát cảm xúc tình dục, lạm dụng thủ dâm, các vấn đề sử dụng các chất kích thích hay các tình trạng viêm nhiễm mạn tính đường tiết niệu - sinh dục...

1. Nguyên nhân gây xuất tinh sớm

Biết được nguyên nhân gây ra tình trạng này sẽ giúp bạn hiểu được mối quan hệ giữa các yếu tố khác nhau và rối loạn chức năng tình dục. Nguyên nhân gây xuất tinh sớm có thể là về mặt thể chất hoặc tâm lý. Bao gồm:

1.2 Các yếu tố tâm lý ảnh hưởng tới xuất tinh sớm

Lo lắng về hiệu suất: Một trong những nguyên nhân tâm lý phổ biến nhất của xuất tinh sớm là lo lắng về hiệu suất. Những người đàn ông quá lo lắng về hiệu suất tình dục của mình có thể trở nên quá lo lắng, khiến họ khó kiểm soát phản ứng xuất tinh của mình.

Căng thẳng và lo lắng: Mức độ căng thẳng và lo lắng cao, dù liên quan đến công việc, các mối quan hệ hay các yếu tố khác trong cuộc sống, đều có thể dẫn đến xuất tinh sớm.

Các vấn đề về mối quan hệ: Xung đột hoặc các vấn đề chưa được giải quyết trong mối quan hệ có thể dẫn đến xuất tinh sớm.

Xuất tinh sớm dễ dẫn đến căng thẳng, lo lắng, rối loạn cương dương và các vấn đề trong mối quan hệ.

1.2 Các yếu tố vật lý gây khó kiểm soát xuất tinh

Quá mẫn cảm: Một số nam giới có vùng dương vật cực kỳ nhạy cảm, khiến vùng này dễ bị kích thích tình dục mạnh hơn.

Mất cân bằng nội tiết tố: Mất cân bằng nội tiết tố có thể ảnh hưởng đến xuất tinh. Nồng độ serotonin thấp có liên quan đến xuất tinh sớm.

Rối loạn cương dương: Nam giới mắc rối loạn cương dương thường cũng bị xuất tinh sớm. Sự lo lắng liên quan đến việc duy trì sự cương cứng có thể dẫn đến xuất tinh nhanh khi họ cố gắng đạt cực khoái trước khi mất đi sự cương cứng.

Các vấn đề về tuyến tiền liệt: Một số vấn đề về tuyến tiền liệt, chẳng hạn như viêm tuyến tiền liệt hoặc phì đại tuyến tiền liệt, có thể dẫn đến xuất tinh sớm. Viêm và rối loạn chức năng tuyến tiền liệt có thể ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát xuất tinh.

Khuynh hướng di truyền: Có bằng chứng cho thấy di truyền có thể đóng vai trò trong sự phát triển của xuất tinh sớm.

Hiểu được các nguyên nhân tiềm ẩn gây xuất tinh sớm là bước đầu tiên để giải quyết và kiểm soát tình trạng này. Điều quan trọng cần lưu ý là xuất tinh sớm có thể là kết quả của sự kết hợp nhiều yếu tố và nguyên nhân gây ra xuất tinh sớm ở mọi người không giống nhau.

2. Các biện pháp kiểm soát chứng xuất tinh sớm

Nhiều biện pháp tự thực hiện tại nhà tỏ ra có hiệu quả trong việc kiểm soát các dấu hiệu ban đầu của xuất tinh sớm. Những kỹ thuật này có thể giúp kiểm soát xuất tinh trong các trường hợp nhẹ. Các chiến lược này bao gồm:

Bài tập Kegel

Bài tập Kegel có thể giúp cải thiện sức mạnh cơ sàn chậu, rất quan trọng để kiểm soát xuất tinh tốt hơn. Bằng cách tăng cường các cơ này, bạn có thể tăng khả năng trì hoãn xuất tinh.

Kỹ thuật tâm lý

Các bài tập và kỹ thuật tinh thần, chẳng hạn như phương pháp bắt đầu-dừng và kỹ thuật bóp, có thể có hiệu quả trong việc kiểm soát xuất tinh sớm. Các phương pháp này giúp cải thiện khả năng kiểm soát quá trình xuất tinh, cho phép quan hệ tình dục kéo dài hơn.

Giao tiếp

Giao tiếp cởi mở với bạn tình là điều cần thiết khi giải quyết tình trạng xuất tinh sớm. Thảo luận về mối quan tâm của bạn và cùng nhau tìm giải pháp có thể cải thiện đáng kể trải nghiệm tình dục của bạn. Sự thấu hiểu và hỗ trợ của bạn đời có thể làm giảm bớt một số lo lắng liên quan đến xuất tinh sớm.

3. Khi nào cần tới gặp bác sĩ?

Nam giới bị xuất tinh sớm phải đến thăm khám tại bác sĩ chuyên khoa, không được tự ý dùng thuốc.

BS. Nguyễn Bá Hưng cho biết: Xuất tinh sớm nếu xảy ra với tần suất ít và trong một số tình huống tâm lý gấp gáp vội vàng thì đó được coi là đáp ứng tình dục bình thường đối với một số hoàn cảnh nhất định và điều này chưa đáng lo ngại.

Tuy nhiên nếu tình trạng này xảy ra liên tục, gần như liên tục (với tần suất trên 50% số lần quan hệ) và gây ra những tác động tiêu cực về mặt tâm lý cho bản thân nam giới hay sự thất vọng từ bạn tình thì cần phải đi khám và điều trị ngay.

Các sĩ chuyên khoa sẽ thăm khám, đánh giá và tư vấn các biện pháp can thiệp điều trị cụ thể cũng như dùng thuốc phù hợp.

Thuốc men: Một số loại thuốc có thể giúp trì hoãn xuất tinh và cải thiện khả năng kiểm soát. Thuốc gây tê tại chỗ có thể có ích bằng cách làm mất cảm giác ở vùng dương vật và kéo dài thời gian xuất tinh.

Liệu pháp hành vi: Liệu pháp hành vi được chứng minh là có hiệu quả trong việc giải quyết các khía cạnh tâm lý của xuất tinh sớm. Các nhà trị liệu có thể giúp mọi người xác định và quản lý các tác nhân gây ra và lo lắng liên quan đến xuất tinh sớm.

Việc hiểu được những dấu hiệu ban đầu của xuất tinh sớm và biết khi nào cần hành động là điều cần thiết để có đời sống tình dục lành mạnh và thỏa mãn. Cần đến gặp bác sĩ sớm và chia sẻ rõ với bác sĩ khi có dấu hiệu xuất tinh sớm hay bất cứ rối loạn tình dục nào khác để được khám, chẩn đoán chính xác và có biện pháp điều trị phù hợp, hiệu quả.