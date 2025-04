Làm vợ, làm mẹ toàn thời gian, lúc ly hôn được tòa phán quyết mức đền bù khiến chồng phải há hốc

Cô Hu kết hôn với ông Wang từ năm 2011 và có một con gái. Hôn nhân của họ dần rạn nứt vì mâu thuẫn trong việc nuôi dạy con.

Tháng 10/2022, sau một trận cãi vã, cô Hu rời nhà và sống ly thân. Cuối năm 2024, cô nộp đơn ly hôn, yêu cầu được nuôi con, chia tài sản và bồi thường vì đã làm vợ, mẹ toàn thời gian.

Cô cho biết đã nghỉ việc để chăm sóc con và lo việc nhà, trong khi chồng không chia sẻ trách nhiệm gia đình. Cô yêu cầu bồi thường 50.000 Nhân dân tệ.

Mới đây, tòa án đã tuyên cô Hu được quyền nuôi con, và ông Wang phải bồi thường hơn 250.000 Nhân dân tệ (gấp 5 lần yêu cầu ban đầu), vì ghi nhận những đóng góp âm thầm nhưng to lớn của cô trong gia đình.

Fu Saiya, người tham gia phiên xét xử, cho biết: "Phán quyết khiến anh Wang ngạc nhiên. Chúng tôi đã giải thích cho anh hiểu việc nhà là vô hình, nhưng không có nghĩa là nó không có giá trị. Vợ chồng phải chia sẻ việc nhà một cách công bằng".

Phán quyết gây chú ý lớn trên mạng xã hội Trung Quốc, đa số ủng hộ, cho rằng đây là bước tiến trong việc công nhận công sức nội trợ và chăm sóc gia đình của phụ nữ.

Tại nhiều nước, đặc biệt là khu vực Á Đông, quan niệm "đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm" đã ăn sâu vào suy nghĩ của nhiều thế hệ, ám chỉ việc phân công vai trò trong gia đình.

Theo đó, đàn ông chịu trách nhiệm kiếm tiền, phụ nữ chăm lo nhà cửa."Công việc" áp lực, khó khăn

Nấu ăn ngày 3 bữa, giặt giũ, ủi quần áo, chăm con, lau nhà, rửa bát, xếp chỗ nọ, dọn chỗ kia…

Hàng loạt công việc nhỏ nhặt, không tên, cũng không được trả công luôn được mặc định dành cho người phụ nữ trong gia đình, lặp đi lặp lại với cường độ cao.

Trong mắt người ngoài, công việc của một bà mẹ toàn thời gian không cần đối mặt với áp lực nơi công sở, chẳng cần để ý sự soi mói của cấp trên, nhàn hạ ở trong nhà "nắng không đến mặt, mưa chẳng đến đầu".

Tuy nhiên, chỉ những bà nội trợ, nhất là từng nuôi con nhỏ mới hiểu rằng vừa chăm con vừa làm việc nhà phức tạp và mệt mỏi như thế nào. Nó giống như một công việc đòi hỏi nhiều kỹ năng, từ bảo mẫu, dọn dẹp, đến giáo viên, đầu bếp, The Paper nhận định.

Không chỉ vậy, nội trợ còn là một "công việc" có rủi ro cao, giống như việc ký hợp đồng giữa vợ và chồng.

Người đàn ông sẽ đảm nhiệm việc bên ngoài, người phụ nữ làm việc trong nhà. Tuy nhiên, phía nữ không được thống nhất về giờ giấc làm việc, tiền lương, bảo hiểm phúc lợi...

Khi phá vỡ hợp đồng, người đàn ông về cơ bản không bị ảnh hưởng gì do có nhiều năm kinh nghiệm làm việc, còn người phụ nữ chẳng thể nào quay lại vị trí xuất phát.

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) ước tính rằng phụ nữ Trung Quốc dành gần 4 giờ làm việc không công mỗi ngày - gấp 2,5 lần nam giới và cao hơn mức trung bình, theo AFP.

Tương tự, ở Nhật Bản, các bà vợ dành thời gian làm việc nhà trung bình gấp 7 lần so với chồng. Theo cuộc khảo sát của Nippon, trong khi các ông chồng dành trung bình 37 phút để dọn dẹp, nấu nướng và các công việc nhà khác vào các ngày trong tuần thì các bà vợ mất 4 giờ 23 phút.

Ngay cả trong những ngày nghỉ, so với người chồng dành 1 giờ 6 phút cho việc nhà, những người vợ dành thời gian gấp 4 lần với 4 giờ 44 phút.

Trường hợp của cô Hu như một tín hiệu đáng mừng trong vấn đề công nhận tầm quan trọng và giá trị công việc của những bà nội trợ.

Theo luật hôn nhân mới của Trung Quốc, vừa được áp dụng trong trường hợp của cô Hu, bên nào phải làm nhiều việc nhà hơn, bao gồm nuôi dạy con cái, chăm sóc người lớn tuổi và hỗ trợ công việc của người còn lại sẽ có quyền yêu cầu bồi thường khi ly hôn.

Tương tự ở Italy, luật pháp quy định nếu người mẹ toàn thời gian không có lỗi trong vụ ly hôn, người chồng cần phải trả cho vợ một khoản chi phí sinh hoạt nhất định nếu ly hôn, cho đến khi cô ấy tìm được việc làm hoặc một người chồng mới.

Những năm gần đây, công việc nội trợ của phụ nữ cũng nhận được nhiều sự cảm thông, trân trọng.

Điều này còn được thể hiện ở xu hướng ngày càng nhiều đàn ông quyết định ở nhà làm nội trợ, chăm sóc con cái hay san sẻ nhiều hơn gánh nặng việc nhà với vợ.

Theo cuộc khảo sát của trang Teinei Tsuhan trên 250 nam và 250 nữ đang đi làm, độ tuổi 20-39 về sự phân công việc nhà, 72,8% đàn ông được khảo sát nói họ và vợ làm một lượng công việc nhà bằng nhau; 76,8% cho biết cùng vợ chăm con với thời gian tương đương.

GĐXH - May mắn, sau khi xem bộ phim 'Sex and the City' tôi đã nhanh chóng thay đổi để cứu vãn tình cảm đang trên bờ vực đổ vỡ.