Lào Cai: Xử phạt nặng thanh niên 17 tuổi điều khiển xe máy vi phạm 8 lỗi an toàn giao thông

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Theo Page Cục Cảnh sát giao thông, hồi 17 giờ 03 phút ngày 24/10, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại đường Bách Lẫm (phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai), Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai phát hiện xe mô tô biển kiểm soát 26AB-448.83 chở 02 người đều không đội mũ bảo hiểm.

Khi Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra, người điều khiển không chấp hành mà bất ngờ tăng ga bỏ chạy. Nhận thấy hành vi trên tiềm ẩn nguy cơ gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, Tổ công tác đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời ngăn chặn, dừng được phương tiện để kiểm tra, xử lý theo quy định.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định người điều khiển phương tiện là L.V.L (SN 2009, trú tại tỉnh Sơn La). L thuộc nhóm tuổi từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển xe mô tô theo quy định.

Tổ công tác xác định L vi phạm 8 lỗi trật tự an toàn giao thông.

Hình ảnh hai thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm (ảnh cắt từ clip của Cục Cảnh sát giao thông).

Căn cứ Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 238/2026/NĐ-CP, mức phạt dự kiến theo mức trung bình của các khung xử phạt như sau:

- Không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe mô tô, quy định tại điểm h khoản 2 Điều 7 Nghị định 168 (sửa đổi tại Nghị định 238), mức phạt: 500.000 đồng.

- Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm, quy định tại điểm i khoản 2 Điều 7 Nghị định 168 (sửa đổi tại Nghị định 238), mức phạt: 500.000 đồng.

- Điều khiển xe không có gương chiếu hậu bên trái, quy định tại điểm a khoản 1 Điều 14, Nghị định 168 (sửa đổi tại Nghị định 238), mức phạt: 500.000 đồng.

- Không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông, quy định tại điểm d khoản 7 Điều 7 Nghị định 168 (sửa đổi tại Nghị định 238), mức phạt: 5.000.000 đồng.

- Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, quy định tại điểm c khoản 7 Điều 7, Nghị định 168 (sửa đổi tại Nghị định 238), mức phạt: 5.000.000 đồng.

- Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn, thuộc mức quy định tại điểm a khoản 6 Điều 7, Nghị định 168 (sửa đổi tại Nghị định 238), mức phạt: 2.500.000 đồng.

- Điều khiển xe không có chứng nhận đăng ký xe, quy định tại điểm a khoản 2 Điều 14, Nghị định 168 (sửa đổi tại Nghị định 238), mức phạt: 2.500.000 đồng.

- Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô, quy định tại điểm a khoản 4 Điều 18, Nghị định 168 (sửa đổi tại Nghị định 238), mức phạt: 500.000 đồng.

Tổng mức phạt dự kiến theo các khung xử phạt nêu trên: 17.000.000 đồng.

Khi Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra, người điều khiển không chấp hành mà bất ngờ tăng ga bỏ chạy (ảnh cắt từ clip của Cục Cảnh sát giao thông).

Theo cơ quan chức năng, do L.V.L mới 17 tuổi, căn cứ khoản 3 Điều 134 Luật Xử lý vi phạm hành chính, mức phạt tiền đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi không quá 1/2 mức phạt áp dụng đối với người thành niên có cùng hành vi vi phạm.

Riêng hành vi điều khiển xe mô tô khi chưa đủ 18 tuổi được quy định mức phạt riêng đối với nhóm tuổi này tại điểm a khoản 4 Điều 18 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 238/2026/NĐ-CP.

Tổng mức phạt dự kiến đối với L.V.L: 8.750.000 đồng, tính trên cơ sở mức trung bình của các khung phạt và quy định xử lý người chưa thành niên.

Bên cạnh việc xử lý các hành vi vi phạm của người điều khiển, lực lượng Cảnh sát giao thông tiếp tục xác minh, làm rõ trách nhiệm của chủ phương tiện đối với hành vi giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Mức phạt dự kiến đối với chủ phương tiện là cá nhân: 9.000.000 đồng theo quy định tại khoản 10 Điều 32, Nghị định 168/2024/NĐ-CP (sửa đổi tại Nghị định 238/2026/NĐ-CP).

Tổng mức phạt dự kiến đối với người điều khiển và chủ phương tiện: 17.750.000 đồng.

Việc xử phạt chính thức sẽ căn cứ kết quả xác minh, các tình tiết của vụ việc và quyết định của người có thẩm quyền.