Lào Cai: Khởi tố, bắt giam đối tượng chặn đường, hiếp dâm trẻ dưới 16 tuổi

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GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Hoàng Văn Tĩnh về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Đối tượng này đã có hành vi dùng vũ lực khống chế một nữ sinh đi xe đạp điện giữa đêm khuya nhằm thực hiện hành vi đồi bại.

Thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai cho biết, vào khoảng 23h ngày 2/10, sau khi uống bia tại một quán trên địa bàn phường Văn Phú, Hoàng Văn Tĩnh (sinh năm 1989, trú tại thôn Hương Giang, xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai) điều khiển xe mô tô di chuyển qua nhiều tuyến đường thuộc phường Yên Bái và phường Âu Lâu với mục đích tìm người để quan hệ tình dục.

Lào Cai: Khởi tố, bắt giam đối tượng chặn đường, hiếp dâm trẻ dưới 16 tuổi - Ảnh 1.

Đối tượng Hoàng Văn Tĩnh tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai

Hơn 1 giờ ngày 3/10, Tĩnh phát hiện cháu N.T.T đi xe đạp điện một mình nên bám theo. Khi cháu T. đi qua khu vực tổ dân phố số 8, phường Âu Lâu, đối tượng Tĩnh đã đạp vào bánh xe khiến cháu T. ngã xuống đường. 

Đối tượng sau đó kéo cháu T. vào ven đường, dùng vũ lực khống chế, bóp cổ và đe dọa nhằm thực hiện hành vi xâm hại tình dục.

Đúng lúc này, một người dân đi qua nghe tiếng kêu cứu nên quay lại. Lo sợ bị phát hiện, Tĩnh nhanh chóng lên xe mô tô bỏ chạy.

Lào Cai: Khởi tố, bắt giam đối tượng chặn đường, hiếp dâm trẻ dưới 16 tuổi - Ảnh 2.

Vật chứng trong vụ án. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 15 giờ 40 phút cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã xác định, bắt giữ Hoàng Văn Tĩnh.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được và kết quả đấu tranh khai thác, ngày 5/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Hoàng Văn Tĩnh về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”, quy định tại khoản 1, Điều 142 Bộ luật Hình sự.

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để xử lý nghiêm đối tượng trước pháp luật, đảm bảo tính răn đe và thượng tôn pháp luật.

Lào Cai: Khởi tố, bắt giam đối tượng chặn đường, hiếp dâm trẻ dưới 16 tuổi - Ảnh 3.Tạm giữ hình sự gã thanh niên sinh năm 2005 hiếp dâm nữ sinh 12 tuổi

GĐXH - Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, Nguyễn Tấn Vương (SN 2005, thường trú ấp Tấn Long, xã Cù Lao Giêng, tỉnh An Giang) bị Công an tỉnh An Giang tạm giữ hình sự để xử lý theo quy định.


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