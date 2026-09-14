Thái Nguyên: Khởi tố đối tượng sinh năm 1983 hiếp dâm cháu họ 17 tuổi bị mù

| Pháp luật
L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
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GĐXH - Sau khi sử dụng rượu, bia, La Văn Sa (SN 1983, trú tại xã Phúc Lộc, tỉnh Thái Nguyên) nảy sinh ý định quan hệ tình dục với cháu họ của mình bị mù bẩm sinh. Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố đối tượng về hành vi “Hiếp dâm”.

Theo Trang tin điện tử Công an tỉnh Thái Nguyên, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với La Văn Sa (SN 1983, trú tại xã Phúc Lộc, tỉnh Thái Nguyên) về hành vi "Hiếp dâm".

Theo kết quả điều tra, chiều ngày 27/7, sau khi sử dụng rượu, bia, La Văn Sa nảy sinh ý định quan hệ tình dục với cháu họ của mình sinh năm 2009.

Thái Nguyên: Khởi tố đối tượng sinh năm 1983 hiếp dâm cháu họ 17 tuổi bị mù - Ảnh 1.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: CA tỉnh Thái Nguyên

Khi biết cháu gái ở nhà một mình và là người bị khuyết tật (mù bẩm sinh) nên Sa đã đi bộ đến nhà rồi dùng tay đẩy mạnh cháu gái ra tấm phản và thực hiện hành vi giao cấu.

Sau khi xảy ra sự việc, cháu gái đã kể lại với người thân, gia đình nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng.

Vụ việc đang tiếp tục được Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục làm rõ.

Cơ quan điều tra khuyến cáo mỗi gia đình cần quan tâm sát sao đến trẻ, chủ động trang bị những kỹ năng tự bảo vệ. Khi phát hiện hoặc nghi ngờ trẻ bị xâm hại, cần kịp thời trình báo cơ quan chức năng để được bảo vệ và xử lý theo quy định pháp luật, tránh việc bị các đối tượng lợi dụng tình trạng bệnh để thực hiện hành vi phạm tội.

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