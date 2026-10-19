Lật tẩy đường dây đưa người Trung Quốc xuất cảnh trái phép

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GĐXH - Cơ quan công an vừa làm rõ đường dây đưa người Trung Quốc xuất cảnh trái phép, trong đó một cặp vợ chồng tổ chức nhiều vụ để trục lợi.

Thông tin từ Công an thành phố Quảng Ninh cho biết, Cơ quan An ninh điều tra đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố Phạm Văn Nguyên (SN 1985), Hoàng Thị Tập (SN 1982) cùng các đồng phạm về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Lật tẩy đường dây xuất cảnh trái phép người Trung Quốc tại Quảng Ninh - Ảnh 1.

Các đối tượng Phạm Văn Tuấn, Phạm Văn Nguyên, Lữ Đăng Thắng và Hoàng Thị Tập (từ trái qua phải). Ảnh: CAQN

Theo tài liệu điều tra, ngày 24/2/2026, Phạm Văn Nguyên và vợ là Hoàng Thị Tập, cùng trú tại khu An Biên 1, phường Hoành Bồ, nhận được yêu cầu từ một người đàn ông tên Tuân qua ứng dụng Telegram về việc đón nhóm người Trung Quốc không có giấy tờ để đưa về nước trái phép.

Theo thỏa thuận, vợ chồng Nguyên đến khu vực gầm cầu thuộc phường Việt Hưng và khu vực cầu Tình Yêu, phường Hoành Bồ để đón 17 người Trung Quốc, đưa về nhà chờ bố trí phương tiện di chuyển đến khu vực biên giới.

Thực hiện việc này, Nguyên điều khiển ô tô Toyota Avanza màu bạc, biển kiểm soát 14A-696.22 đến các điểm hẹn, đón nhóm người Trung Quốc về nhà tại khu An Biên 1.

Sau khi đưa số người trên về nhà thì có 3 người Trung Quốc đã bỏ đi và được Phạm Văn Tuấn (SN 1990, trú xã Hải Ninh), Lữ Đăng Thắng (SN 1983, trú phường Việt Hưng) và Nguyễn Duy Hùng (SN 1988, trú phường Móng Cái 3) đưa đến nhà nghỉ Minh Hồng (số 20 Tuệ Tĩnh, phường Móng Cái 2) để xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

Quá trình điều tra, các đối tượng thừa nhận biết rõ việc tổ chức đưa người nước ngoài xuất cảnh trái phép là hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, do được hứa hẹn trả tiền công cao, các đối tượng vẫn tham gia thực hiện nhằm thu lợi bất chính.

Đáng chú ý, mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định đây không phải lần đầu vợ chồng Phạm Văn Nguyên và Hoàng Thị Tập tổ chức đưa người Trung Quốc xuất cảnh trái phép.

Trước khi bị phát hiện, hai người này đã thực hiện thêm 5 vụ vào các ngày 26/1, 10/2, 15/2, 20/2 và 22/2/2026, tổ chức đưa tổng cộng 27 người Trung Quốc xuất cảnh trái phép, thu lợi 25 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra (Công an thành phố Quảng Ninh) đã luận điều tra, đề nghị truy tố các bị can liên quan về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”, quy định tại Điều 348 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân không tham gia môi giới, tổ chức, dẫn đường, vận chuyển hoặc giúp sức cho các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép. Khi phát hiện những trường hợp có dấu hiệu vi phạm, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để ngăn chặn, xử lý theo quy định pháp luật.

Lật tẩy đường dây xuất cảnh trái phép người Trung Quốc tại Quảng Ninh - Ảnh 2.Bắt giữ đối tượng đưa người Việt xuất cảnh trái phép sang Campuchia

GĐXH – Theo thỏa thuận, Đạt sẽ chịu trách nhiệm tìm kiếm 03 người để đưa sang Campuchia và sẽ được trả 50 triệu đồng.

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