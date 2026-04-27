Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Thiếu niên 17 tuổi ở Thái Nguyên bị xử phạt gần 4 triệu đồng vì xuất cảnh trái phép

Thứ hai, 15:34 27/04/2026 | Pháp luật
L.Vũ
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Một thiếu niên 17 tuổi ở Thái Nguyên xuất cảnh trái phép sang Campuchia lao động đã bị lực lượng chức năng bắt giữ, trao trả và xử phạt hành chính.

Thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên, Công an xã Tân Khánh đã làm việc với N.V.S (SN 2009, trú tại xóm Cầu Ngầm, xã Tân Khánh) là công dân bị lực lượng chức năng Campuchia bắt, trao trả vừa trở về địa phương nơi cư trú.

Làm việc cơ quan Công an, N.V.S khai nhận vào khoảng tháng 01/2026 đã tự ý xuất cảnh trái phép sang Campuchia để tìm việc làm.

Tuy nhiên, ngay sau khi nhập cảnh, người này bị lực lượng chức năng nước sở tại phát hiện và bắt giữ. Đến giữa tháng 02/2026, N.V.S được phía Campuchia trao trả về Việt Nam.

Công an xã Tân Khánh làm việc với công dân xuất cảnh trái phép. Ảnh: CACC

Sau khi được trao trả, Bộ đội biên phòng thuộc Đồn biên phòng Tân Nam (Tây Ninh, Việt Nam) đã xử phạt hành chính N.V.S với số tiền 3.750.000đ về hành vi qua lại biên giới quốc gia mà không làm các thủ tục xuất nhập cảnh theo quy định.

Qua buổi làm việc, Công an xã Tân Khánh đã tuyên truyền pháp luật và đề nghị N.V.S cam kết chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không tái phạm hành vi nêu trên.

Công an xã Tân Khánh khuyến cáo người dân tuyệt đối không xuất, nhập cảnh trái phép qua các đường mòn, lối mở biên giới; không tin theo lời mời gọi "việc nhẹ, lương cao" ở nước ngoài từ các đối tượng môi giới không rõ ràng. Khi có nhu cầu xuất cảnh, lao động ở nước ngoài, cần thực hiện đầy đủ thủ tục theo quy định của pháp luật để bảo đảm quyền lợi và an toàn cho bản thân.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Tây Ninh: Ngăn chặn vụ xuất cảnh trái phép sang Campuchia để bán thận

Bắt giữ đối tượng đưa người Việt xuất cảnh trái phép sang Campuchia

Cao Bằng: Bắt đối tượng tổ chức đưa người nước ngoài xuất cảnh trái phép

Hà Giang: Bắt nhóm đối tượng tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Cùng chuyên mục

Khởi tố, bắt giam 2 vợ chồng sản xuất, tiêu thụ hơn 2.800 tấn mì tươi ở TPHCM chứa chất cấm

Pháp luật - 9 giờ trước

Nữ nhân viên ngân hàng quê Hải Phòng và cú lừa hơn 88 tỷ đồng

Pháp luật - 20 giờ trước

Cú lừa giao dịch bất động sản khiến nhiều nạn nhân mất hơn 42 tỷ đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

Tự ý chôn, lấp trái phép hàng tấn chất thải xuống ao gia đình, người đàn ông bị đề nghị truy tố

Pháp luật - 1 ngày trước

Người phụ nữ bán thịt heo bị người tình chém tử vong

Pháp luật - 1 ngày trước

Lào Cai: 5 cán bộ lĩnh án tù vì 'bòn rút' tiền hỗ trợ chăn nuôi của người dân

Pháp luật - 1 ngày trước

Bắt tạm giam Mai Thành Trung SN 2000 về tội cưỡng dâm

Xã hội - 2 ngày trước

Tuyên Quang: Khởi tố đối tượng thu tiền 'chạy' học đại học, làm giả giấy chứng nhận tốt nghiệp

Pháp luật - 2 ngày trước

Hà Nội: Khởi tố đối tượng say rượu, phóng hỏa xưởng gỗ gây thiệt hại gần 2 tỷ đồng

Pháp luật - 2 ngày trước

Ninh Bình: Xử phạt 85 triệu đồng hai trường hợp cho mượn tài khoản

Pháp luật - 2 ngày trước

Xem nhiều

Nữ nhân viên ngân hàng quê Hải Phòng và cú lừa hơn 88 tỷ đồng

Pháp luật

Lào Cai: 5 cán bộ lĩnh án tù vì 'bòn rút' tiền hỗ trợ chăn nuôi của người dân

Pháp luật
Sang mâm khác uống bia giao lưu, thanh niên 20 tuổi bị đâm chết

Pháp luật
Khởi tố, bắt giam 2 vợ chồng sản xuất, tiêu thụ hơn 2.800 tấn mì tươi ở TPHCM chứa chất cấm

Pháp luật
Vụ tai nạn khiến nam sinh tử vong ở Đắk Lắk: Nạn nhân đủ tuổi lái xe nhưng phương tiện đã 'độ chế', chạy quá tốc độ

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top