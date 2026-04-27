Thiếu niên 17 tuổi ở Thái Nguyên bị xử phạt gần 4 triệu đồng vì xuất cảnh trái phép

Thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên, Công an xã Tân Khánh đã làm việc với N.V.S (SN 2009, trú tại xóm Cầu Ngầm, xã Tân Khánh) là công dân bị lực lượng chức năng Campuchia bắt, trao trả vừa trở về địa phương nơi cư trú.

Làm việc cơ quan Công an, N.V.S khai nhận vào khoảng tháng 01/2026 đã tự ý xuất cảnh trái phép sang Campuchia để tìm việc làm.

Tuy nhiên, ngay sau khi nhập cảnh, người này bị lực lượng chức năng nước sở tại phát hiện và bắt giữ. Đến giữa tháng 02/2026, N.V.S được phía Campuchia trao trả về Việt Nam.

Công an xã Tân Khánh làm việc với công dân xuất cảnh trái phép. Ảnh: CACC

Sau khi được trao trả, Bộ đội biên phòng thuộc Đồn biên phòng Tân Nam (Tây Ninh, Việt Nam) đã xử phạt hành chính N.V.S với số tiền 3.750.000đ về hành vi qua lại biên giới quốc gia mà không làm các thủ tục xuất nhập cảnh theo quy định.

Qua buổi làm việc, Công an xã Tân Khánh đã tuyên truyền pháp luật và đề nghị N.V.S cam kết chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không tái phạm hành vi nêu trên.

Công an xã Tân Khánh khuyến cáo người dân tuyệt đối không xuất, nhập cảnh trái phép qua các đường mòn, lối mở biên giới; không tin theo lời mời gọi "việc nhẹ, lương cao" ở nước ngoài từ các đối tượng môi giới không rõ ràng. Khi có nhu cầu xuất cảnh, lao động ở nước ngoài, cần thực hiện đầy đủ thủ tục theo quy định của pháp luật để bảo đảm quyền lợi và an toàn cho bản thân.