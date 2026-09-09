Quảng Ninh: Bắt giữ xe ô tô chở lượng lớn bánh trung thu nhập lậu

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Theo trang tin điện tử Công an TP Quảng Ninh, lực lượng chức năng vừa phát hiện phương tiện vận chuyển số lượng lớn bánh trung thu, rượu vang có dấu hiệu nhập lậu.

Trước đó, khoảng 08 giờ 30 phút ngày 5/9/2026, tại Trạm thu phí Km171+500, cao tốc Hải Phòng - Móng Cái (thuộc địa phận phường Móng Cái 2), Tổ công tác liên ngành gồm Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an; Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Quảng Ninh và Đội Quản lý thị trường số 1, Chi cục Quản lý thị trường TP Quảng Ninh đã phát hiện, kiểm tra một phương tiện có biểu hiện nghi vấn.

Lái xe cùng phương tiện vận chuyển số hàng hóa có dấu hiệu nhập lậu. Ảnh: CACC

Qua kiểm tra xe ô tô tải BKS 15H-055.59 do ông Tô Văn Lực (SN 1980, trú tại xã Kim Thành, thành phố Hải Phòng) điều khiển, đồng thời là chủ hàng, Tổ công tác phát hiện trong thùng xe có số lượng lớn thực phẩm, đồ uống có dấu hiệu nhập lậu.

Cụ thể, hàng hóa gồm 192 chiếc bánh trung thu loại 180g/chiếc; 672 chiếc bánh trung thu loại 110g/chiếc và 112 chai rượu vang trắng loại 500ml/chai. Toàn bộ số hàng hóa trên có bao bì in chữ nước ngoài, thể hiện nguồn gốc từ Trung Quốc.

Tổ công tác liên ngành kiểm tra số hàng hóa trên xe ô tô tải BKS 15H-055.59. Ảnh: CACC

Tổ công tác đã lập hồ sơ ban đầu, bàn giao người, phương tiện và toàn bộ hàng hóa cho Đội Quản lý thị trường số 1, Chi cục Quản lý thị trường TP Quảng Ninh tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc chủ động phối hợp giữa các lực lượng chức năng góp phần kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động vận chuyển hàng hóa có dấu hiệu vi phạm pháp luật, nhất là các mặt hàng thực phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết Trung thu, qua đó bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng.