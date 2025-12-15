Mới nhất
Tây Ninh: Ngăn chặn vụ xuất cảnh trái phép sang Campuchia để bán thận

Thứ hai, 15:59 15/12/2025 | Pháp luật
Nhật Tân
Nhật Tân
GĐXH - Công an xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh vừa ngăn chặn kịp thời nạn nhân nghi vấn bị lừa, dụ dỗ xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Chiều ngày 15/12, Công an tỉnh Tây Ninh thông tin, thời gian gần đây, các đối tượng lừa đảo liên tục sử dụng mạng xã hội như Facebook, Zalo để đăng tải thông tin tuyển dụng việc làm tại Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ lương cao”, không yêu cầu trình độ, hứa hẹn lo toàn bộ chi phí đi lại nhằm dụ dỗ người dân, nhất là thanh niên đang gặp khó khăn về tài chính.

Theo đó, các đối tượng thường đưa ra mức thu nhập từ 15 đến 30 triệu đồng/tháng, kèm theo những lời cam kết hấp dẫn để tạo lòng tin. Tuy nhiên, khi nạn nhân sang đến nơi, các đối tượng ép buộc ký vào các giấy tờ vay nợ, buộc phải lao động để trả nợ hoặc tham gia vào các hoạt động lừa đảo khác. Một số trường hợp còn bị đe dọa, khống chế tinh thần, vẽ ra những thông tin sai sự thật như “bán thận để trả nợ” nhằm ép nạn nhân tiếp tục phục tùng.

Trước tình hình trên, Công an xã Bến Cầu phát hiện và kịp thời phát hiện, ngăn chặn một vụ việc có dấu hiệu lừa đảo, đồng thời tổ chức tuyên truyền, cảnh báo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, không tin vào các lời mời chào việc làm nhẹ nhàng, thu nhập cao bất thường trên mạng xã hội.

Công an Tây Ninh ngăn chặn xuất cảnh trái phép , bảo vệ nạn nhân lừa đảo - Ảnh 1.

Công an xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh vừa ngăn chặn kịp thời nạn nhân nghi vấn bị lừa, dụ dỗ xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Cụ thể, khoảng 17h30 ngày 14/12/2025, người dân phát hiện 01 nam thanh niên đứng chờ người để đưa sang Campuchia xuất cảnh trái phép qua đường mòn gần khu vực cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài nên báo cho Công an xã Bến Cầu. Ngay sau đó, Công an xã Bến Cầu cử tổ công tác, tiếp cận nam thanh niên và đưa về trụ sở làm việc.

Qua làm việc ban đầu, nam thanh niên được xác định là H.Q.T (27 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng), do cần số tiền lớn để giải quyết việc cá nhân, T lên Facebook để tìm kiếm nơi bán thận thì thấy 1 trang giới thiệu qua Campuchia nên T nhắn tin liên hệ và được hướng dẫn lên khu vực Mộc Bài để qua Campuchia bán thận. Trong lúc chờ người đến dẫn T xuất cảnh trái phép thì bị Công an xã Bến Cầu phát hiện ngăn chặn kịp thời.

Qua vụ việc của T Công an xã Bến Cầu khuyến cáo người dân, việc cắt bỏ một quả thận gây ra những hệ lụy vĩnh viễn về sức khỏe, bao gồm suy thận mãn tính, suy giảm chất lượng cuộc sống và nguy cơ tử vong cao. Đây là hành vi hủy hoại cơ thể không thể cứu vãn. Người tham gia vào đường dây mua bán thận, dù với vai trò người bán, cũng có thể bị xem xét xử lý hình sự về hành vi mua bán bộ phận cơ thể người.

Đề nghị người dân nghiêm túc chấp hành quy định pháp luật, không tiếp tay, tổ chức hoặc tham gia các hoạt động liên quan đến xuất, nhập cảnh trái phép để tránh vi phạm pháp luật.

