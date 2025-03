Lịch cúp điện Bến Tre từ ngày 3 - 9/3/2025: Cúp điện gần 13 tiếng/ngày nhiều khu dân cư

Ấp Quân An, xã Long Thới, huyện Chợ Lách

Ấp Long Vinh - Long Hòa - Quân An - Long Huê - Long Quới xã Long Thới

Ấp Tân An xã Long Thới

07/03/2025 07:30:00

07/03/2025 17:00:00

Ấp An Thạnh - Quân An - An Quy xã Long Thới