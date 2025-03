Lịch cúp điện Cần Thơ từ ngày 3 - 9/3/2025: Nhiều khu dân cư và tuyến đường nằm trong diện cúp điện cả ngày

04/03/2025 08:00:00

04/03/2025 14:00:00

Một phần KV Thới Thạnh, Thới Thạnh 1, Thới Bình, Thới Bình B, Thới Bình A, Thới Bình 2, phường Thới Thuận, một phần KV Thới An, Thới An 4, 3, 2, 1, Thới Bình 1, phường Thuận An, một phần KV Long Thạnh 2, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ.