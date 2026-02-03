Giá iPhone 12 Pro Max giảm không tưởng, xứng danh iPhone camera 3 mắt rẻ nhất Việt Nam xịn chẳng kém iPhone 17 Pro Max

Giá iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 giảm chưa từng có, rẻ hiếm thấy dù xịn chẳng kém iPhone 17 Pro Max GĐXH - Giá iPhone 14 các dòng đang giảm sâu khiến ngay cả iPhone 14 Pro Max đình đám cũng giảm rẻ chỉ bằng một nửa so vớ iPhone 17 Pro Max mới dù trang bị hay tính năng thua kém không quá lớn.

Giá iPhone 12 Pro Max giảm không tưởng

iPhone 12 Pro Max hiện vẫn là chiếc iPhone cao cấp với giá trị sử dụng rất cao tại Việt Nam dù ra mắt từ năm 2020. Nó có đủ thứ cao cấp như bộ 3 camera với trung tâm là camera zoom mạnh mẽ, cảm biến LiDAR và chip vẫn đang cân tốt mọi tác vụ.

Cận Tết, iPhone 12 Pro Max hiện có giá chưa đầy 10 triệu cho bản tiêu chuẩn. Đây là mức giá khá rẻ cho loạt trang bị mà iPhone 12 Pro Max có như camera với zoom quang học mạnh, cảm biến LiDAR lấy nét xịn. Chưa kể đó còn là thiết kế với khung phẳng, mặt lưng kính mờ.

Ở mức giá như hiện tại, iPhone 12 Pro Max rẻ chỉ bằng 1/4 so với iPhone 17 Pro Max nhưng iPhone 12 Pro Max vẫn có thiết kế phẳng, khung viền thép, camera ba mắt kèm chip mạnh với ống kính zoom quang học, cảm biến LiDAR điều mà không mẫu iPhone thường nào có ngay cả iPhone 17 mới.

Đánh giá iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro Max

Xét trên tổng thể iPhone 12 Pro Max hiện không thua iPhone 16 Pro Max như 10 và 1 mà chỉ là khoảng cách giữa 7 và 10. Trên thực tế iPhone 12 Pro Max khá cao cấp ngay cả vào năm 2024.

Theo đó iPhone 12 Pro Max có màn hình OLED và nó thực sự tạo ra sự khác biệt lớn. Apple gọi đây là 'màn hình Super XDR OLED'. Theo nhiều người dùng, đánh giá, đây thực sự là một chiếc màn hình rõ ràng, sáng và sắc nét với khả năng tái tạo màu sắc tuyệt vời.

Ngoại trừ việc nó không có ProMotion 120Hz, người dùng chắc chắn vẫn sẽ hài lòng với chất lượng hình ảnh mà chiếc màn hình này mang lại cho hầu hết mọi tác vụ.

iPhone 12 Pro Max có màn hình OLED

Màn hình OLED 6,7 inch của iPhone 12 đạt độ phân giải 1.284 x 2.778 pixel hoặc 458ppi (độ sắc nét tương tự như trên 11 Pro Max). Nó được bảo vệ tốt hơn nhờ Tấm chắn gốm mới và không có các cạnh cong nào. Phần tai thỏ ở đây cũng được giữ nguyên, cùng kích thước. Tuy nhiên, do màn hình tương đối lớn của 12 Pro Max, phần cắt ở đây trông nhỏ hơn.

Màn hình Super Retina XDR OLED hỗ trợ nội dung HDR10 và Dolby Vision. Giống như những chiếc iPhone trước thế hệ thứ 12, chiếc iPhone này cũng đi kèm với tính năng điều chỉnh màu True Tone, hỗ trợ Wide Color và nó có tính năng Haptic Touch cung cấp phản hồi cảm ứng chất lượng cao.

Điều đáng nói nhất là loại màn hình này tuy không phải Dynamic Island độc lạ như bản 14 Pro Max nhưng nó được đánh giá là rất lành và gần như hiếm gặp lỗi xanh màn chết chóc mà iPhone 14 và 13 Pro Max gặp phải.

iPhone 12 Pro Max sử dụng chip Apple A14 Bionic.

iPhone 12 Pro Max sử dụng chip Apple A14 Bionic. Đây là chipset 5nm thương mại đầu tiên trên thế giới. Theo Apple, con chip này có 11,8 tỷ bóng bán dẫn nhiều hơn 40% so với A13.

hip A14 có bộ xử lý sáu lõi, giống như các chip Apple cuối cùng. Nó có 2 lõi Firestorm lớn tốc độ 3.1GHz và 4 lõi Icestorm nhỏ hoạt động ở tốc độ 1.8GHz với khả năng TurboBoost lên 3.1GHz khi cần thiết.

Tính đến thời điểm hiện tại, con chip này chỉ yếu hơn chính chip A15 Bionic trên iPhone 13 Pro Max. Trong khi đó với các đối thủ Android dùng chip Snapdragon 8 Gen 1 mới nhất, iPhone 12 Pro Max vẫn dễ dàng lấn lướt các đối thủ.

iPhone 12 Pro Max cũng có camera ba mắt cùng một độ phân giải 12MP ở mặt sau

iPhone 12 Pro Max cũng có camera ba mắt cùng một độ phân giải 12MP ở mặt sau ngoài ra nó còn được hỗ trợ thêm bởi máy quét LiDAR hỗ trợ lấy nét tự động và giúp chụp ảnh chân dung với hậu cảnh được lấy nét chân thực hơn so với 11 Pro Max. Trong khi đó, camera trước của máy cũng có độ phân giải 12MP. Chất lượng hình ảnh của iPhone 12 Pro Max được đánh giá là vẫn rất ổn định với chất lượng cao.

Có nên mua iPhone 12 Pro Max hiện tại?

Ở mức giá thấp nhất chưa đầy 10 triệu đồng ngang với smartphone tầm trung, iPhone 12 Pro Max vẫn khá cao cấp vào năm 2025

iPhone 12 Pro Max hiện vẫn là chiếc iPhone cao cấp mà khách Việt có thể cân nhắc nếu thích nhưng đặc điểm cao cấp và thậm chí không quá thua kém iPhone 17 mới.



