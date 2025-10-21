Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 21-26/10/2025: Từ 6h sáng, nhiều hộ dân đã không có điện để dùng
GĐXH – Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.
Lịch cúp điện Tiền Giang cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tiền Giang cũ (lịch cắt điện) tuần này từ ngày 21-26/10/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Tiền Giang cũ tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Tiền Giang cũ từ ngày 21-26/10/2025
Lịch cúp điện Mỹ Tho
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 21/10/2025
12:00:00 ngày 21/10/2025
Một phần Ấp 1, phường Trung An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 21/10/2025
13:30:00 ngày 21/10/2025
Một phần Khu Dân cư Sao Mai, phường Đạo Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 21/10/2025
17:00:00 ngày 21/10/2025
Một phần Ấp 1, phường Trung An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 22/10/2025
12:00:00 ngày 22/10/2025
Một phần đường Lý Thường Kiệt, Yersin, phường Đạo Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 22/10/2025
16:00:00 ngày 22/10/2025
Một phần Ấp Chợ, phường Trung An
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 23/10/2025
13:30:00 ngày 23/10/2025
Một phần đường Trần Ngọc Giải, phường Thới Sơn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 23/10/2025
16:00:00 ngày 23/10/2025
Một phần Ấp Chợ, phường Trung An
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 24/10/2025
16:00:00 ngày 24/10/2025
Một phần Tỉnh Lộ 864, phường Trung An
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 25/10/2025
16:00:00 ngày 25/10/2025
Một phần Tỉnh Lộ 864, phường Trung An
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Gò Công Đông
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00:00 ngày 21/10/2025
17:00:00 ngày 21/10/2025
Một phần ấp Thanh Nhung 1, Dương Hòa, Dương Quới xã Tân Hòa, tỉnh Đồng Tháp
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 21/10/2025
17:00:00 ngày 21/10/2025
Một phần ấp Thanh Nhung 1, Dương Hòa xã Tân Hòa, tỉnh Đồng Tháp
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 23/10/2025
17:00:00 ngày 23/10/2025
Một phần ấp 2 xã Tân Đông; ấp Giá Trên, Giá Dưới xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 26/10/2025
18:00:00 ngày 26/10/2025
Một phần ấp Tân Phước 1, ấp Tân Phước 2, ấp Tân Phước 3, ấp Tân Phước 4, ấp Tân Phước 5, ấp Tân Phước 6, ấp Tân Phước 7, ấp Tân Phước 8 xã Tân Đông; ấp 2, ấp 3, ấp 4 xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 26/10/2025
18:00:00 ngày 26/10/2025
Một phần ấp Tân Phước 1, ấp Tân Phước 7, ấp Tân Phước 3 xã Tân Đông, tỉnh Đồng Tháp
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Gò Công
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 21/10/2025
17:30:00 ngày 21/10/2025
Một phần phường Bình Xuân - Tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 22/10/2025
15:30:00 ngày 22/10/2025
Một phần phường Sơn Qui - Tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 25/10/2025
17:30:00 ngày 25/10/2025
Một phần phường Sơn Qui và Bình Xuân - Tỉnh Đồng Tháp
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Vĩnh Bình
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 22/10/2025
17:00:00 ngày 22/10/2025
Một phần ấp Phú Quới, xã Phú Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 22/10/2025
17:00:00 ngày 22/10/2025
Một phần ấp Phú Trung, Quới An, xã Long Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 26/10/2025
17:00:00 ngày 26/10/2025
Một phần ấp Thạnh Yên, Thạnh Phú, Quới An, xã Vĩnh Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cai Lậy
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 21/10/2025
17:00:00 ngày 21/10/2025
Một phần khu phố Phú Hưng, Phú Hòa, phường Cai Lậy
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 21/10/2025
14:00:00 ngày 21/10/2025
Một phần ấp Mỹ Thạnh, xã Long Tiên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 21/10/2025
14:00:00 ngày 21/10/2025
Một phần ấp Mỹ Thạnh, Mỹ Lợi B, xã Long Tiên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 21/10/2025
14:00:00 ngày 21/10/2025
Một phần ấp Mỹ Lợi B, xã Long Tiên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 21/10/2025
14:00:00 ngày 21/10/2025
Một phần ấp Mỹ Chánh A, xã Long Tiên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 21/10/2025
14:00:00 ngày 21/10/2025
Một phần ấp Mỹ Thuận, xã Long Tiên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 21/10/2025
17:00:00 ngày 21/10/2025
Một phần ấp Mỹ Lợi B, xã Long Tiên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 21/10/2025
17:00:00 ngày 21/10/2025
Một phần ấp Mỹ Thạnh, xã Long Tiên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 22/10/2025
17:00:00 ngày 22/10/2025
Một phần ấp 3, 4, 5, xã Thạnh Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 23/10/2025
17:00:00 ngày 23/10/2025
Một phần khu phố Quý Thành, Quý Chánh, Quý Phước, phường Nhị Quý
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 23/10/2025
14:00:00 ngày 23/10/2025
Một phần khu phố Phú An, phường Nhị Quý
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 23/10/2025
14:00:00 ngày 23/10/2025
Một phần khu phố Phú Hòa, phường Nhị Quý
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 23/10/2025
14:00:00 ngày 23/10/2025
Một phần ấp Tân Hiệp 1, xã Tân Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 23/10/2025
14:00:00 ngày 23/10/2025
Một phần ấp Bắc, xã Tân Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 23/10/2025
14:00:00 ngày 23/10/2025
Một phần ấp Tân An, xã Tân Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 23/10/2025
17:00:00 ngày 23/10/2025
Một phần khu phố Mỹ Thuận, phường Nhị Quý
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 23/10/2025
17:00:00 ngày 23/10/2025
Một phần khu phố Mỹ Phú, phường Cai Lậy
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 23/10/2025
17:00:00 ngày 23/10/2025
Một phần khu phố Mỹ Lợi, phường Nhị Quý
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 24/10/2025
17:00:00 ngày 24/10/2025
Một phần ấp 3, 4, 5, 6, 12, xã Mỹ Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 24/10/2025
14:00:00 ngày 24/10/2025
Một phần ấp Mỹ Lương, xã Long Tiên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 24/10/2025
14:00:00 ngày 24/10/2025
Một phần ấp Bình Thanh, xã Ngũ Hiệp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 24/10/2025
14:00:00 ngày 24/10/2025
Một phần ấp Bình Chánh Tây, xã Ngũ Hiệp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 24/10/2025
17:00:00 ngày 24/10/2025
Một phần ấp Bình Thuận, xã Ngũ Hiệp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 24/10/2025
17:00:00 ngày 24/10/2025
Một phần ấp Bình Ninh, xã Ngũ Hiệp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 24/10/2025
17:00:00 ngày 24/10/2025
Một phần ấp Mỹ Hòa, xã Long Tiên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 24/10/2025
17:00:00 ngày 24/10/2025
Một phần ấp Mỹ Hội, xã Long Tiên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 25/10/2025
17:00:00 ngày 25/10/2025
Một phần khu phố 1, 2, Thanh Sơn, Thanh Hiệp, Thanh Hưng, Thanh Bình, phường Thanh Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 25/10/2025
14:00:00 ngày 25/10/2025
Một phần khu phố Mỹ Lợi, phường Nhị Quý
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 25/10/2025
14:00:00 ngày 25/10/2025
Một phần khu phố Mỹ Phú, phường Cai Lậy
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 25/10/2025
14:00:00 ngày 25/10/2025
Một phần khu phố Mỹ An, phường Nhị Quý
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 25/10/2025
16:00:00 ngày 25/10/2025
Một phần khu phố Quý Chánh, Phú Mỹ, phường Nhị Quý
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 25/10/2025
17:00:00 ngày 25/10/2025
Một phần ấp Bình Ninh, xã Bình Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 25/10/2025
17:00:00 ngày 25/10/2025
Một phần ấp Phú Bình, xã Mỹ Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 25/10/2025
17:00:00 ngày 25/10/2025
Một phần khu phố 6, phường Mỹ Phước Tây
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 25/10/2025
17:00:00 ngày 25/10/2025
Một phần khu phố 3, 4, phường Mỹ Phước Tây
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 26/10/2025
17:00:00 ngày 26/10/2025
Một phần khu phố Phú An, phường Nhị Quý
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Phước
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Chợ Gạo
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00:00 ngày 21/10/2025
11:30:00 ngày 21/10/2025
Một phần ấp Điền Thạnh xã Chợ Gạo
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 21/10/2025
17:00:00 ngày 21/10/2025
Một phần Bình Quới xã An Thạnh Thuỷ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 22/10/2025
11:30:00 ngày 22/10/2025
Một phần Bình Quới xã An Thạnh Thuỷ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 22/10/2025
17:00:00 ngày 22/10/2025
Một phần Bình Quới xã An Thạnh Thuỷ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 23/10/2025
11:30:00 ngày 23/10/2025
Một phần ấp Bình Quới, Bình Ninh xã An Thạnh Thuỷ, ấp Bình Phú, Bình Khương 1 xã An Thạnh Thuỷ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 23/10/2025
11:30:00 ngày 23/10/2025
Một phần ấp Bình Phú, Bình Khương 1 xã An Thạnh Thuỷ, Bình Hạnh, Tân Bình, ấp 3 xã Chợ Gạo
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 23/10/2025
17:00:00 ngày 23/10/2025
Một phần ấp Bình Ninh xã An Thạnh Thuỷ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 24/10/2025
11:30:00 ngày 24/10/2025
Một phần ấp Bình Hoà xã Chợ Gạo
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 24/10/2025
11:30:00 ngày 24/10/2025
Ấp Bình Phú, Bình Ninh xã An Thạnh Thuỷ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 24/10/2025
17:00:00 ngày 24/10/2025
Ấp Bình Phú, Bình Ninh xã An Thạnh Thuỷ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 26/10/2025
11:30:00 ngày 26/10/2025
Một phần ấp Hoà Lợi Tiểu, Bình Phú, Bình Quới Thượng xã Bình Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 26/10/2025
17:00:00 ngày 26/10/2025
Một phần Vĩnh Phước, Bình Hiệp, Điền Mỹ, Bình Hoà, Điền Thạnh xã Chợ Gạo
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Châu Thành
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 21/10/2025
11:30:00 ngày 21/10/2025
Một phần ấp Tây – xã Long Định
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
05:30:00 ngày 26/10/2025
18:30:00 ngày 26/10/2025
Một phần KCN Tân Hương, ấp Tân Lược 1, Tân Lược 2, Tân Quới, Tân Thạnh, Tân Thuận, Tân Phú, Tân Phú 1, Tân Hòa xã Tân Hương; một phần ấp Tân Phú, Tân Phong, Tân Thạnh xã Châu Thành; một phần ấp 4, 5 xã Tân Phước 3; một phần ấp Tân Lợi xã Hưng Thạnh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 26/10/2025
12:30:00 ngày 26/10/2025
Một phần ấp Tân Phú xã Châu Thành; một phần KCN Tân Hương, ấp Tân Thạnh xã Tân Hương
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cái Bè
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 23/10/2025
17:00:00 ngày 23/10/2025
Một phần xã Thanh Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 24/10/2025
17:00:00 ngày 24/10/2025
Một phần xã Thanh Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 25/10/2025
17:00:00 ngày 25/10/2025
Một phần xã Thanh Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 25/10/2025
17:00:00 ngày 25/10/2025
Một phần ấp Hoà Điền xã Cái Bè
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 26/10/2025
17:00:00 ngày 26/10/2025
Một phần xã An Hữu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Phú Đông
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00:00 ngày 21/10/2025
17:00:00 ngày 21/10/2025
Một phần ấp Tân Hưng xã Tân Thới
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 21/10/2025
17:00:00 ngày 21/10/2025
Một phần ấp Tân Thạnh xã Tân Thới
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 22/10/2025
17:00:00 ngày 22/10/2025
Một phần ấp Lý Quàn xã Tân Phú Đông
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 22/10/2025
17:00:00 ngày 22/10/2025
Một phần ấp Gảnh xã Tân Phú Đông
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 23/10/2025
17:00:00 ngày 23/10/2025
Một phần ấp Bà Từ xã Tân Phú Đông
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 23/10/2025
17:00:00 ngày 23/10/2025
Một phần ấp Phú Hữu xã Tân Phú Đông
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 23/10/2025
17:00:00 ngày 23/10/2025
Một phần ấp Tân Ninh xã Tân Thới
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 24/10/2025
17:00:00 ngày 24/10/2025
Một phần ấp Cồn Cống xã Tân Phú Đông
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 25/10/2025
17:00:00 ngày 25/10/2025
Một phần ấp Tân Thạnh xã Tân Thới
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 25/10/2025
17:00:00 ngày 25/10/2025
Một phần ấp Tân Hiệp xã Tân Thới
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
