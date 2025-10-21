Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 21-26/10/2025: Từ 6h sáng, nhiều hộ dân đã không có điện để dùng

Lịch cúp điện Tiền Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tiền Giang cũ (lịch cắt điện) tuần này từ ngày 21-26/10/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Tiền Giang cũ tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Chi tiết lịch cúp điện Tiền Giang cũ từ ngày 21-26/10/2025

Lịch cúp điện Mỹ Tho

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 21/10/2025 12:00:00 ngày 21/10/2025 Một phần Ấp 1, phường Trung An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 21/10/2025 13:30:00 ngày 21/10/2025 Một phần Khu Dân cư Sao Mai, phường Đạo Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 21/10/2025 17:00:00 ngày 21/10/2025 Một phần Ấp 1, phường Trung An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 22/10/2025 12:00:00 ngày 22/10/2025 Một phần đường Lý Thường Kiệt, Yersin, phường Đạo Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 22/10/2025 16:00:00 ngày 22/10/2025 Một phần Ấp Chợ, phường Trung An Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 23/10/2025 13:30:00 ngày 23/10/2025 Một phần đường Trần Ngọc Giải, phường Thới Sơn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 23/10/2025 16:00:00 ngày 23/10/2025 Một phần Ấp Chợ, phường Trung An Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 24/10/2025 16:00:00 ngày 24/10/2025 Một phần Tỉnh Lộ 864, phường Trung An Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 25/10/2025 16:00:00 ngày 25/10/2025 Một phần Tỉnh Lộ 864, phường Trung An Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Gò Công Đông

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00:00 ngày 21/10/2025 17:00:00 ngày 21/10/2025 Một phần ấp Thanh Nhung 1, Dương Hòa, Dương Quới xã Tân Hòa, tỉnh Đồng Tháp Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 21/10/2025 17:00:00 ngày 21/10/2025 Một phần ấp Thanh Nhung 1, Dương Hòa xã Tân Hòa, tỉnh Đồng Tháp Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 23/10/2025 17:00:00 ngày 23/10/2025 Một phần ấp 2 xã Tân Đông; ấp Giá Trên, Giá Dưới xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 26/10/2025 18:00:00 ngày 26/10/2025 Một phần ấp Tân Phước 1, ấp Tân Phước 2, ấp Tân Phước 3, ấp Tân Phước 4, ấp Tân Phước 5, ấp Tân Phước 6, ấp Tân Phước 7, ấp Tân Phước 8 xã Tân Đông; ấp 2, ấp 3, ấp 4 xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 26/10/2025 18:00:00 ngày 26/10/2025 Một phần ấp Tân Phước 1, ấp Tân Phước 7, ấp Tân Phước 3 xã Tân Đông, tỉnh Đồng Tháp Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Gò Công

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 21/10/2025 17:30:00 ngày 21/10/2025 Một phần phường Bình Xuân - Tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 22/10/2025 15:30:00 ngày 22/10/2025 Một phần phường Sơn Qui - Tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 25/10/2025 17:30:00 ngày 25/10/2025 Một phần phường Sơn Qui và Bình Xuân - Tỉnh Đồng Tháp Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Vĩnh Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 22/10/2025 17:00:00 ngày 22/10/2025 Một phần ấp Phú Quới, xã Phú Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 22/10/2025 17:00:00 ngày 22/10/2025 Một phần ấp Phú Trung, Quới An, xã Long Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 26/10/2025 17:00:00 ngày 26/10/2025 Một phần ấp Thạnh Yên, Thạnh Phú, Quới An, xã Vĩnh Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cai Lậy

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 21/10/2025 17:00:00 ngày 21/10/2025 Một phần khu phố Phú Hưng, Phú Hòa, phường Cai Lậy Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 21/10/2025 14:00:00 ngày 21/10/2025 Một phần ấp Mỹ Thạnh, xã Long Tiên Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 21/10/2025 14:00:00 ngày 21/10/2025 Một phần ấp Mỹ Thạnh, Mỹ Lợi B, xã Long Tiên Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 21/10/2025 14:00:00 ngày 21/10/2025 Một phần ấp Mỹ Lợi B, xã Long Tiên Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 21/10/2025 14:00:00 ngày 21/10/2025 Một phần ấp Mỹ Chánh A, xã Long Tiên Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 21/10/2025 14:00:00 ngày 21/10/2025 Một phần ấp Mỹ Thuận, xã Long Tiên Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 21/10/2025 17:00:00 ngày 21/10/2025 Một phần ấp Mỹ Lợi B, xã Long Tiên Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 21/10/2025 17:00:00 ngày 21/10/2025 Một phần ấp Mỹ Thạnh, xã Long Tiên Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 22/10/2025 17:00:00 ngày 22/10/2025 Một phần ấp 3, 4, 5, xã Thạnh Phú Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 23/10/2025 17:00:00 ngày 23/10/2025 Một phần khu phố Quý Thành, Quý Chánh, Quý Phước, phường Nhị Quý Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 23/10/2025 14:00:00 ngày 23/10/2025 Một phần khu phố Phú An, phường Nhị Quý Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 23/10/2025 14:00:00 ngày 23/10/2025 Một phần khu phố Phú Hòa, phường Nhị Quý Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 23/10/2025 14:00:00 ngày 23/10/2025 Một phần ấp Tân Hiệp 1, xã Tân Phú Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 23/10/2025 14:00:00 ngày 23/10/2025 Một phần ấp Bắc, xã Tân Phú Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 23/10/2025 14:00:00 ngày 23/10/2025 Một phần ấp Tân An, xã Tân Phú Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 23/10/2025 17:00:00 ngày 23/10/2025 Một phần khu phố Mỹ Thuận, phường Nhị Quý Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 23/10/2025 17:00:00 ngày 23/10/2025 Một phần khu phố Mỹ Phú, phường Cai Lậy Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 23/10/2025 17:00:00 ngày 23/10/2025 Một phần khu phố Mỹ Lợi, phường Nhị Quý Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 24/10/2025 17:00:00 ngày 24/10/2025 Một phần ấp 3, 4, 5, 6, 12, xã Mỹ Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 24/10/2025 14:00:00 ngày 24/10/2025 Một phần ấp Mỹ Lương, xã Long Tiên Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 24/10/2025 14:00:00 ngày 24/10/2025 Một phần ấp Bình Thanh, xã Ngũ Hiệp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 24/10/2025 14:00:00 ngày 24/10/2025 Một phần ấp Bình Chánh Tây, xã Ngũ Hiệp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 24/10/2025 17:00:00 ngày 24/10/2025 Một phần ấp Bình Thuận, xã Ngũ Hiệp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 24/10/2025 17:00:00 ngày 24/10/2025 Một phần ấp Bình Ninh, xã Ngũ Hiệp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 24/10/2025 17:00:00 ngày 24/10/2025 Một phần ấp Mỹ Hòa, xã Long Tiên Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 24/10/2025 17:00:00 ngày 24/10/2025 Một phần ấp Mỹ Hội, xã Long Tiên Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 25/10/2025 17:00:00 ngày 25/10/2025 Một phần khu phố 1, 2, Thanh Sơn, Thanh Hiệp, Thanh Hưng, Thanh Bình, phường Thanh Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 25/10/2025 14:00:00 ngày 25/10/2025 Một phần khu phố Mỹ Lợi, phường Nhị Quý Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 25/10/2025 14:00:00 ngày 25/10/2025 Một phần khu phố Mỹ Phú, phường Cai Lậy Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 25/10/2025 14:00:00 ngày 25/10/2025 Một phần khu phố Mỹ An, phường Nhị Quý Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 25/10/2025 16:00:00 ngày 25/10/2025 Một phần khu phố Quý Chánh, Phú Mỹ, phường Nhị Quý Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 25/10/2025 17:00:00 ngày 25/10/2025 Một phần ấp Bình Ninh, xã Bình Phú Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 25/10/2025 17:00:00 ngày 25/10/2025 Một phần ấp Phú Bình, xã Mỹ Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 25/10/2025 17:00:00 ngày 25/10/2025 Một phần khu phố 6, phường Mỹ Phước Tây Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 25/10/2025 17:00:00 ngày 25/10/2025 Một phần khu phố 3, 4, phường Mỹ Phước Tây Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 26/10/2025 17:00:00 ngày 26/10/2025 Một phần khu phố Phú An, phường Nhị Quý Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Phước

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Chợ Gạo

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00:00 ngày 21/10/2025 11:30:00 ngày 21/10/2025 Một phần ấp Điền Thạnh xã Chợ Gạo Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 21/10/2025 17:00:00 ngày 21/10/2025 Một phần Bình Quới xã An Thạnh Thuỷ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 22/10/2025 11:30:00 ngày 22/10/2025 Một phần Bình Quới xã An Thạnh Thuỷ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 22/10/2025 17:00:00 ngày 22/10/2025 Một phần Bình Quới xã An Thạnh Thuỷ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 23/10/2025 11:30:00 ngày 23/10/2025 Một phần ấp Bình Quới, Bình Ninh xã An Thạnh Thuỷ, ấp Bình Phú, Bình Khương 1 xã An Thạnh Thuỷ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 23/10/2025 11:30:00 ngày 23/10/2025 Một phần ấp Bình Phú, Bình Khương 1 xã An Thạnh Thuỷ, Bình Hạnh, Tân Bình, ấp 3 xã Chợ Gạo Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 23/10/2025 17:00:00 ngày 23/10/2025 Một phần ấp Bình Ninh xã An Thạnh Thuỷ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 24/10/2025 11:30:00 ngày 24/10/2025 Một phần ấp Bình Hoà xã Chợ Gạo Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 24/10/2025 11:30:00 ngày 24/10/2025 Ấp Bình Phú, Bình Ninh xã An Thạnh Thuỷ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 24/10/2025 17:00:00 ngày 24/10/2025 Ấp Bình Phú, Bình Ninh xã An Thạnh Thuỷ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 26/10/2025 11:30:00 ngày 26/10/2025 Một phần ấp Hoà Lợi Tiểu, Bình Phú, Bình Quới Thượng xã Bình Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 26/10/2025 17:00:00 ngày 26/10/2025 Một phần Vĩnh Phước, Bình Hiệp, Điền Mỹ, Bình Hoà, Điền Thạnh xã Chợ Gạo Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Châu Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 21/10/2025 11:30:00 ngày 21/10/2025 Một phần ấp Tây – xã Long Định Bảo trì, sửa chữa lưới điện 05:30:00 ngày 26/10/2025 18:30:00 ngày 26/10/2025 Một phần KCN Tân Hương, ấp Tân Lược 1, Tân Lược 2, Tân Quới, Tân Thạnh, Tân Thuận, Tân Phú, Tân Phú 1, Tân Hòa xã Tân Hương; một phần ấp Tân Phú, Tân Phong, Tân Thạnh xã Châu Thành; một phần ấp 4, 5 xã Tân Phước 3; một phần ấp Tân Lợi xã Hưng Thạnh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 26/10/2025 12:30:00 ngày 26/10/2025 Một phần ấp Tân Phú xã Châu Thành; một phần KCN Tân Hương, ấp Tân Thạnh xã Tân Hương Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cái Bè

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 23/10/2025 17:00:00 ngày 23/10/2025 Một phần xã Thanh Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 24/10/2025 17:00:00 ngày 24/10/2025 Một phần xã Thanh Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 25/10/2025 17:00:00 ngày 25/10/2025 Một phần xã Thanh Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 25/10/2025 17:00:00 ngày 25/10/2025 Một phần ấp Hoà Điền xã Cái Bè Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 26/10/2025 17:00:00 ngày 26/10/2025 Một phần xã An Hữu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Phú Đông

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00:00 ngày 21/10/2025 17:00:00 ngày 21/10/2025 Một phần ấp Tân Hưng xã Tân Thới Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 21/10/2025 17:00:00 ngày 21/10/2025 Một phần ấp Tân Thạnh xã Tân Thới Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 22/10/2025 17:00:00 ngày 22/10/2025 Một phần ấp Lý Quàn xã Tân Phú Đông Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 22/10/2025 17:00:00 ngày 22/10/2025 Một phần ấp Gảnh xã Tân Phú Đông Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 23/10/2025 17:00:00 ngày 23/10/2025 Một phần ấp Bà Từ xã Tân Phú Đông Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 23/10/2025 17:00:00 ngày 23/10/2025 Một phần ấp Phú Hữu xã Tân Phú Đông Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 23/10/2025 17:00:00 ngày 23/10/2025 Một phần ấp Tân Ninh xã Tân Thới Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 24/10/2025 17:00:00 ngày 24/10/2025 Một phần ấp Cồn Cống xã Tân Phú Đông Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 25/10/2025 17:00:00 ngày 25/10/2025 Một phần ấp Tân Thạnh xã Tân Thới Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 25/10/2025 17:00:00 ngày 25/10/2025 Một phần ấp Tân Hiệp xã Tân Thới Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

