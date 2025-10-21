Mới nhất
Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 21-26/10/2025: Từ 6h sáng, nhiều hộ dân đã không có điện để dùng

Thứ ba, 13:49 21/10/2025
GĐXH – Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.

Lịch cúp điện Tiền Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tiền Giang cũ (lịch cắt điện) tuần này từ ngày 21-26/10/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có. 

Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Tiền Giang cũ tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 21-26/10/2025: Từ 6h sáng, nhiều hộ dân đã không có điện để dùng - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Tiền Giang cũ trong tuần được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật liên tục

Chi tiết lịch cúp điện Tiền Giang cũ từ ngày 21-26/10/2025

Lịch cúp điện Mỹ Tho

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 21/10/2025

12:00:00 ngày 21/10/2025

Một phần Ấp 1, phường Trung An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 21/10/2025

13:30:00 ngày 21/10/2025

Một phần Khu Dân cư Sao Mai, phường Đạo Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 21/10/2025

17:00:00 ngày 21/10/2025

Một phần Ấp 1, phường Trung An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 22/10/2025

12:00:00 ngày 22/10/2025

Một phần đường Lý Thường Kiệt, Yersin, phường Đạo Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 22/10/2025

16:00:00 ngày 22/10/2025

Một phần Ấp Chợ, phường Trung An

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 23/10/2025

13:30:00 ngày 23/10/2025

Một phần đường Trần Ngọc Giải, phường Thới Sơn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 23/10/2025

16:00:00 ngày 23/10/2025

Một phần Ấp Chợ, phường Trung An

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 24/10/2025

16:00:00 ngày 24/10/2025

Một phần Tỉnh Lộ 864, phường Trung An

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 25/10/2025

16:00:00 ngày 25/10/2025

Một phần Tỉnh Lộ 864, phường Trung An

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Gò Công Đông

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:00:00 ngày 21/10/2025

17:00:00 ngày 21/10/2025

Một phần ấp Thanh Nhung 1, Dương Hòa, Dương Quới xã Tân Hòa, tỉnh Đồng Tháp

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 21/10/2025

17:00:00 ngày 21/10/2025

Một phần ấp Thanh Nhung 1, Dương Hòa xã Tân Hòa, tỉnh Đồng Tháp

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 23/10/2025

17:00:00 ngày 23/10/2025

Một phần ấp 2 xã Tân Đông; ấp Giá Trên, Giá Dưới xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 26/10/2025

18:00:00 ngày 26/10/2025

Một phần ấp Tân Phước 1, ấp Tân Phước 2, ấp Tân Phước 3, ấp Tân Phước 4, ấp Tân Phước 5, ấp Tân Phước 6, ấp Tân Phước 7, ấp Tân Phước 8 xã Tân Đông; ấp 2, ấp 3, ấp 4 xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 26/10/2025

18:00:00 ngày 26/10/2025

Một phần ấp Tân Phước 1, ấp Tân Phước 7, ấp Tân Phước 3 xã Tân Đông, tỉnh Đồng Tháp

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Gò Công

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 21/10/2025

17:30:00 ngày 21/10/2025

Một phần phường Bình Xuân - Tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 22/10/2025

15:30:00 ngày 22/10/2025

Một phần phường Sơn Qui - Tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 25/10/2025

17:30:00 ngày 25/10/2025

Một phần phường Sơn Qui và Bình Xuân - Tỉnh Đồng Tháp

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Vĩnh Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 22/10/2025

17:00:00 ngày 22/10/2025

Một phần ấp Phú Quới, xã Phú Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 22/10/2025

17:00:00 ngày 22/10/2025

Một phần ấp Phú Trung, Quới An, xã Long Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 26/10/2025

17:00:00 ngày 26/10/2025

Một phần ấp Thạnh Yên, Thạnh Phú, Quới An, xã Vĩnh Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cai Lậy

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 21/10/2025

17:00:00 ngày 21/10/2025

Một phần khu phố Phú Hưng, Phú Hòa, phường Cai Lậy

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 21/10/2025

14:00:00 ngày 21/10/2025

Một phần ấp Mỹ Thạnh, xã Long Tiên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 21/10/2025

14:00:00 ngày 21/10/2025

Một phần ấp Mỹ Thạnh, Mỹ Lợi B, xã Long Tiên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 21/10/2025

14:00:00 ngày 21/10/2025

Một phần ấp Mỹ Lợi B, xã Long Tiên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 21/10/2025

14:00:00 ngày 21/10/2025

Một phần ấp Mỹ Chánh A, xã Long Tiên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 21/10/2025

14:00:00 ngày 21/10/2025

Một phần ấp Mỹ Thuận, xã Long Tiên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 21/10/2025

17:00:00 ngày 21/10/2025

Một phần ấp Mỹ Lợi B, xã Long Tiên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 21/10/2025

17:00:00 ngày 21/10/2025

Một phần ấp Mỹ Thạnh, xã Long Tiên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 22/10/2025

17:00:00 ngày 22/10/2025

Một phần ấp 3, 4, 5, xã Thạnh Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 23/10/2025

17:00:00 ngày 23/10/2025

Một phần khu phố Quý Thành, Quý Chánh, Quý Phước, phường Nhị Quý

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 23/10/2025

14:00:00 ngày 23/10/2025

Một phần khu phố Phú An, phường Nhị Quý

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 23/10/2025

14:00:00 ngày 23/10/2025

Một phần khu phố Phú Hòa, phường Nhị Quý

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 23/10/2025

14:00:00 ngày 23/10/2025

Một phần ấp Tân Hiệp 1, xã Tân Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 23/10/2025

14:00:00 ngày 23/10/2025

Một phần ấp Bắc, xã Tân Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 23/10/2025

14:00:00 ngày 23/10/2025

Một phần ấp Tân An, xã Tân Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 23/10/2025

17:00:00 ngày 23/10/2025

Một phần khu phố Mỹ Thuận, phường Nhị Quý

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 23/10/2025

17:00:00 ngày 23/10/2025

Một phần khu phố Mỹ Phú, phường Cai Lậy

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 23/10/2025

17:00:00 ngày 23/10/2025

Một phần khu phố Mỹ Lợi, phường Nhị Quý

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 24/10/2025

17:00:00 ngày 24/10/2025

Một phần ấp 3, 4, 5, 6, 12, xã Mỹ Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 24/10/2025

14:00:00 ngày 24/10/2025

Một phần ấp Mỹ Lương, xã Long Tiên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 24/10/2025

14:00:00 ngày 24/10/2025

Một phần ấp Bình Thanh, xã Ngũ Hiệp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 24/10/2025

14:00:00 ngày 24/10/2025

Một phần ấp Bình Chánh Tây, xã Ngũ Hiệp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 24/10/2025

17:00:00 ngày 24/10/2025

Một phần ấp Bình Thuận, xã Ngũ Hiệp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 24/10/2025

17:00:00 ngày 24/10/2025

Một phần ấp Bình Ninh, xã Ngũ Hiệp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 24/10/2025

17:00:00 ngày 24/10/2025

Một phần ấp Mỹ Hòa, xã Long Tiên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 24/10/2025

17:00:00 ngày 24/10/2025

Một phần ấp Mỹ Hội, xã Long Tiên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 25/10/2025

17:00:00 ngày 25/10/2025

Một phần khu phố 1, 2, Thanh Sơn, Thanh Hiệp, Thanh Hưng, Thanh Bình, phường Thanh Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 25/10/2025

14:00:00 ngày 25/10/2025

Một phần khu phố Mỹ Lợi, phường Nhị Quý

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 25/10/2025

14:00:00 ngày 25/10/2025

Một phần khu phố Mỹ Phú, phường Cai Lậy

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 25/10/2025

14:00:00 ngày 25/10/2025

Một phần khu phố Mỹ An, phường Nhị Quý

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 25/10/2025

16:00:00 ngày 25/10/2025

Một phần khu phố Quý Chánh, Phú Mỹ, phường Nhị Quý

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 25/10/2025

17:00:00 ngày 25/10/2025

Một phần ấp Bình Ninh, xã Bình Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 25/10/2025

17:00:00 ngày 25/10/2025

Một phần ấp Phú Bình, xã Mỹ Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 25/10/2025

17:00:00 ngày 25/10/2025

Một phần khu phố 6, phường Mỹ Phước Tây

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 25/10/2025

17:00:00 ngày 25/10/2025

Một phần khu phố 3, 4, phường Mỹ Phước Tây

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 26/10/2025

17:00:00 ngày 26/10/2025

Một phần khu phố Phú An, phường Nhị Quý

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Phước

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Chợ Gạo

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:00:00 ngày 21/10/2025

11:30:00 ngày 21/10/2025

Một phần ấp Điền Thạnh xã Chợ Gạo

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 21/10/2025

17:00:00 ngày 21/10/2025

Một phần Bình Quới xã An Thạnh Thuỷ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 22/10/2025

11:30:00 ngày 22/10/2025

Một phần Bình Quới xã An Thạnh Thuỷ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 22/10/2025

17:00:00 ngày 22/10/2025

Một phần Bình Quới xã An Thạnh Thuỷ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 23/10/2025

11:30:00 ngày 23/10/2025

Một phần ấp Bình Quới, Bình Ninh xã An Thạnh Thuỷ, ấp Bình Phú, Bình Khương 1 xã An Thạnh Thuỷ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 23/10/2025

11:30:00 ngày 23/10/2025

Một phần ấp Bình Phú, Bình Khương 1 xã An Thạnh Thuỷ, Bình Hạnh, Tân Bình, ấp 3 xã Chợ Gạo

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 23/10/2025

17:00:00 ngày 23/10/2025

Một phần ấp Bình Ninh xã An Thạnh Thuỷ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 24/10/2025

11:30:00 ngày 24/10/2025

Một phần ấp Bình Hoà xã Chợ Gạo

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 24/10/2025

11:30:00 ngày 24/10/2025

Ấp Bình Phú, Bình Ninh xã An Thạnh Thuỷ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 24/10/2025

17:00:00 ngày 24/10/2025

Ấp Bình Phú, Bình Ninh xã An Thạnh Thuỷ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 26/10/2025

11:30:00 ngày 26/10/2025

Một phần ấp Hoà Lợi Tiểu, Bình Phú, Bình Quới Thượng xã Bình Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 26/10/2025

17:00:00 ngày 26/10/2025

Một phần Vĩnh Phước, Bình Hiệp, Điền Mỹ, Bình Hoà, Điền Thạnh xã Chợ Gạo

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Châu Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 21/10/2025

11:30:00 ngày 21/10/2025

Một phần ấp Tây – xã Long Định

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

05:30:00 ngày 26/10/2025

18:30:00 ngày 26/10/2025

Một phần KCN Tân Hương, ấp Tân Lược 1, Tân Lược 2, Tân Quới, Tân Thạnh, Tân Thuận, Tân Phú, Tân Phú 1, Tân Hòa xã Tân Hương; một phần ấp Tân Phú, Tân Phong, Tân Thạnh xã Châu Thành; một phần ấp 4, 5 xã Tân Phước 3; một phần ấp Tân Lợi xã Hưng Thạnh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 26/10/2025

12:30:00 ngày 26/10/2025

Một phần ấp Tân Phú xã Châu Thành; một phần KCN Tân Hương, ấp Tân Thạnh xã Tân Hương

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cái Bè

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 23/10/2025

17:00:00 ngày 23/10/2025

Một phần xã Thanh Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 24/10/2025

17:00:00 ngày 24/10/2025

Một phần xã Thanh Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 25/10/2025

17:00:00 ngày 25/10/2025

Một phần xã Thanh Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 25/10/2025

17:00:00 ngày 25/10/2025

Một phần ấp Hoà Điền xã Cái Bè

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 26/10/2025

17:00:00 ngày 26/10/2025

Một phần xã An Hữu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Phú Đông

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:00:00 ngày 21/10/2025

17:00:00 ngày 21/10/2025

Một phần ấp Tân Hưng xã Tân Thới

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 21/10/2025

17:00:00 ngày 21/10/2025

Một phần ấp Tân Thạnh xã Tân Thới

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 22/10/2025

17:00:00 ngày 22/10/2025

Một phần ấp Lý Quàn xã Tân Phú Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 22/10/2025

17:00:00 ngày 22/10/2025

Một phần ấp Gảnh xã Tân Phú Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 23/10/2025

17:00:00 ngày 23/10/2025

Một phần ấp Bà Từ xã Tân Phú Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 23/10/2025

17:00:00 ngày 23/10/2025

Một phần ấp Phú Hữu xã Tân Phú Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 23/10/2025

17:00:00 ngày 23/10/2025

Một phần ấp Tân Ninh xã Tân Thới

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 24/10/2025

17:00:00 ngày 24/10/2025

Một phần ấp Cồn Cống xã Tân Phú Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 25/10/2025

17:00:00 ngày 25/10/2025

Một phần ấp Tân Thạnh xã Tân Thới

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 25/10/2025

17:00:00 ngày 25/10/2025

Một phần ấp Tân Hiệp xã Tân Thới

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 21-26/10/2025: Cúp điện từ sáng sớm đến tối muộn nhiều khu dân cư và tuyến đường

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) tuần này, nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Long An cũ sẽ mất điện cả ngày.

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) tuần này, nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Long An cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 20-26/10/2025: Nhiều hộ dân 10 tiếng/ngày không có điện dùng

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

Hồng Thủy
